[{"available":true,"c_guid":"deb7f5be-2ba6-4557-b1a0-f0ddbcac137e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elkövetők a templom mellett egy kerítést is és egy autó tükrét is megrongálták.","shortLead":"Az elkövetők a templom mellett egy kerítést is és egy autó tükrét is megrongálták.","id":"20210607_lothard_templom_rongalas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=deb7f5be-2ba6-4557-b1a0-f0ddbcac137e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c3c7e49-f530-466e-a8f4-a60220d1594e","keywords":null,"link":"/itthon/20210607_lothard_templom_rongalas","timestamp":"2021. június. 07. 10:01","title":"Fiatalok tomboltak a lothárdi templomban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36c4ecaf-15d4-4093-9eb2-8171a75ecc37","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A hatóságok nem találják az állatot.","shortLead":"A hatóságok nem találják az állatot.","id":"20210607_eedve_naples_florida","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=36c4ecaf-15d4-4093-9eb2-8171a75ecc37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ec22063-e67b-4009-90e6-90c414a01a8a","keywords":null,"link":"/elet/20210607_eedve_naples_florida","timestamp":"2021. június. 07. 11:43","title":"Medve kóborol egy floridai városban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d548bcab-b758-4585-9616-f6b439ad09ba","c_author":"Pavló Péter","category":"tudomany","description":"Az Apple az idei évben is online tartja meg a szokásos éves fejlesztői konferenciáját, melynek nyitónapján minden fontos, a felhasználókat érintő szoftveres újdonságról hírt kaptunk.","shortLead":"Az Apple az idei évben is online tartja meg a szokásos éves fejlesztői konferenciáját, melynek nyitónapján minden...","id":"20210607_wwdc_2021_apple_fejlesztoi_konferencia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d548bcab-b758-4585-9616-f6b439ad09ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30f11116-87ab-4c6b-8b54-81b86f5a0929","keywords":null,"link":"/tudomany/20210607_wwdc_2021_apple_fejlesztoi_konferencia","timestamp":"2021. június. 07. 21:46","title":"Bemutatta az Apple az izgalmas újdonságait – mutatjuk a legfontosabbakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13d9aa-21ed-49ac-b949-aa244466d8d5","c_author":"HVG","category":"360","description":"Két, egymással ellentétes tendencia érvényesült az ezredforduló óta a hazai utónévadási gyakorlatban. 