[{"available":true,"c_guid":"a5f0f0f4-b8eb-408a-bba1-54374ca8c77d","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A feladatok egy kormányon belül jönnek-mennek, ezért került el tőle a Diákváros projekt ügye – mondta Fürjes Balázs. Szerinte semmi nem sürgeti a kormányt a döntésben, és csak akkor lesz Fudan Egyetem, ha a budapestiek úgy döntenek. A Miniszterelnökség államtitkára azt mondta a hvg360-nak, nem foglalkoztatja a főpolgármesteri tisztség, nincs napirenden nála a kérdés. \r

","shortLead":"A feladatok egy kormányon belül jönnek-mennek, ezért került el tőle a Diákváros projekt ügye – mondta Fürjes Balázs...","id":"20210610_Elesben_Furjes_Balazzsal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a5f0f0f4-b8eb-408a-bba1-54374ca8c77d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c658371e-b470-4f73-84a7-32974e935504","keywords":null,"link":"/360/20210610_Elesben_Furjes_Balazzsal","timestamp":"2021. június. 10. 13:00","title":"Élesben Fürjes Balázzsal: Engem senki nem futtatott feleslegesen Fudan-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az amerikai szupergazdagok alig fizetnek jövedelemadót, sok százmilliós áfacsalás gyanújával tartóztatták le Tóth Csabát. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Az amerikai szupergazdagok alig fizetnek jövedelemadót, sok százmilliós áfacsalás gyanújával tartóztatták le Tóth...","id":"20210610_Radar360_Orban_nagy_adovisszateritesi_terve","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5621072-b652-49c4-a3d8-edf04a979eee","keywords":null,"link":"/360/20210610_Radar360_Orban_nagy_adovisszateritesi_terve","timestamp":"2021. június. 10. 08:00","title":"Radar360: Orbán nagy adóvisszatérítési terve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"219bd2e9-c92a-41e7-ba32-16e1af21063a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az első misszió során szemcsés képek és videók érkeztek, de a lézertechnika ezen is segíthet.","shortLead":"Az első misszió során szemcsés képek és videók érkeztek, de a lézertechnika ezen is segíthet.","id":"20210610_nasa_lezer_holdra_szallas_orion_urhajo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=219bd2e9-c92a-41e7-ba32-16e1af21063a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c98ebb9b-3195-42f3-b5b6-aa8a2bcf4f80","keywords":null,"link":"/tudomany/20210610_nasa_lezer_holdra_szallas_orion_urhajo","timestamp":"2021. június. 10. 10:03","title":"A NASA rajta van, hogy a következő holdra szállást már 4K-ban nézhessük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b06b00c-122f-4896-800f-896fd29d0f99","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"16-os besorolás helyett 12-esbe sorolták, pedig könnyű pénzszerzési lehetőségről volt szó benne.



","shortLead":"16-os besorolás helyett 12-esbe sorolták, pedig könnyű pénzszerzési lehetőségről volt szó benne.



","id":"20210610_Durvan_megbuntettek_az_RTLt_az_Apatigris_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4b06b00c-122f-4896-800f-896fd29d0f99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7185e37e-7054-4300-8d31-2092c738cb8e","keywords":null,"link":"/elet/20210610_Durvan_megbuntettek_az_RTLt_az_Apatigris_miatt","timestamp":"2021. június. 10. 09:11","title":"Durván megbüntették az RTL-t az Apatigris miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fd67c58-8a5a-47b1-a21b-bdca33e43aee","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rapper azt is megtudta, hogy Karácsony Gergely már megvalósította egyik leghíresebb dalát. Most először hívtak külsős vendéget a Magyarország Kedvenc Műsora című humorcsatorna Kidoblak valahol című talkshowjába.","shortLead":"A rapper azt is megtudta, hogy Karácsony Gergely már megvalósította egyik leghíresebb dalát. Most először hívtak külsős...","id":"20210609_Fluor_Tomi_Gyurcsany_show","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6fd67c58-8a5a-47b1-a21b-bdca33e43aee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ffb8d59-d658-44d8-9612-901f8fc49a51","keywords":null,"link":"/elet/20210609_Fluor_Tomi_Gyurcsany_show","timestamp":"2021. június. 09. 12:44","title":"Fluor Tomi meglepődött, hogy az apja benne lesz a Gyurcsány-showban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"129ca705-5bf6-4ed4-8a56-b74650007b18","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a bőven 700 lóerő feletti motorral szerelt kivitel a normál F40-nél is sokkal ritkább.","shortLead":"Ez a bőven 700 lóerő feletti motorral szerelt kivitel a normál F40-nél is sokkal ritkább.","id":"20210610_szuperritka_ferrari_f40_lm_keresi_uj_gazdajat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=129ca705-5bf6-4ed4-8a56-b74650007b18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"734d7340-66c0-464c-a9d5-748752967e32","keywords":null,"link":"/cegauto/20210610_szuperritka_ferrari_f40_lm_keresi_uj_gazdajat","timestamp":"2021. június. 10. 06:41","title":"Szuperritka Ferrari F40 LM keresi új gazdáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb enyhítés.","shortLead":"Újabb enyhítés.","id":"20210608_falunap","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0dcf9dc-5f55-4247-bab9-b55fbf6d74f2","keywords":null,"link":"/itthon/20210608_falunap","timestamp":"2021. június. 08. 21:01","title":"Június 14-től falunapot is lehet tartani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3dfbef6-1e1e-45c9-85f0-dbf682a08ce5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A volt amerikai elnök szerint a Twitter és a Facebook korlátozza, mit lehet elmondani, ezért mindkét szolgáltatást meg kellene szüntetni.","shortLead":"A volt amerikai elnök szerint a Twitter és a Facebook korlátozza, mit lehet elmondani, ezért mindkét szolgáltatást meg...","id":"20210609_donald_trump_facebook_twitter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f3dfbef6-1e1e-45c9-85f0-dbf682a08ce5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f94d2501-5d16-405e-ac0e-4c6669c7155a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210609_donald_trump_facebook_twitter","timestamp":"2021. június. 09. 14:18","title":"Trump: Nem tiltottam be a Facebookot, mert Zuckerberg állandóan hízelgett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]