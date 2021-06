Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"77ba95e3-34d3-4495-a5cc-852412d8be51","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A The Morning Show első évadának vége rengeteg kérdést vetett fel; már nem kell sokáig várni a válaszokra.","shortLead":"A The Morning Show első évadának vége rengeteg kérdést vetett fel; már nem kell sokáig várni a válaszokra.","id":"20210614_Az_embereknek_tudniuk_kell_az_igazsagot__Folytatodik_Jennifer_Aniston_sikersorozata_the_morning_show_elozetes_trailer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=77ba95e3-34d3-4495-a5cc-852412d8be51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2c7c19e-1ed4-466b-a2a6-8ac528c7ab71","keywords":null,"link":"/kultura/20210614_Az_embereknek_tudniuk_kell_az_igazsagot__Folytatodik_Jennifer_Aniston_sikersorozata_the_morning_show_elozetes_trailer","timestamp":"2021. június. 14. 17:18","title":"„Az embereknek tudniuk kell az igazságot!” – Folytatódik Jennifer Aniston sikersorozata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24a89a86-aed5-4c54-a88e-8c3134ec7500","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"Befolyásolja a média érdeklődése a természetvédelmet? Összhangban van a médiavisszhang és az adott kutatás forradalmisága? Dr. Oláh Györggyel, az Ausztrál Nemzeti Egyetem kutatójával beszélgettünk a közvéleményről és a klímaváltozásról, valamint a természetfilm-készítés kulisszatitkairól. ","shortLead":"Befolyásolja a média érdeklődése a természetvédelmet? Összhangban van a médiavisszhang és az adott kutatás...","id":"20210613_olah_gyorgy_dokumentumfilm_elheto_kornyezet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=24a89a86-aed5-4c54-a88e-8c3134ec7500&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbfb8fb1-485d-4cd1-8722-5d019448387b","keywords":null,"link":"/zhvg/20210613_olah_gyorgy_dokumentumfilm_elheto_kornyezet","timestamp":"2021. június. 13. 17:00","title":"„Az emberek gyönyörű esőerdőt akarnak inkább látni, nem azt, hogy vágják ki éppen”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36a83714-1567-4971-a144-7e4bf62cdc86","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Vasárnap már csak harmincan szorultak intenzív ápolásra Izraelben.","shortLead":"Vasárnap már csak harmincan szorultak intenzív ápolásra Izraelben.","id":"20210614_izrael_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=36a83714-1567-4971-a144-7e4bf62cdc86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d2e6119-b728-491a-a58e-4a0668c50a90","keywords":null,"link":"/vilag/20210614_izrael_koronavirus","timestamp":"2021. június. 14. 05:05","title":"Izraelben az egy évvel ezelőtti szintre csökkent a súlyos koronavírus-betegek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c929046-16f9-47bd-a1dc-831951c0534d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ungár Péter kérte ki az adatokat a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől.","shortLead":"Ungár Péter kérte ki az adatokat a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől.","id":"20210614_tajszam_ervenytelen_torvenymodositas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0c929046-16f9-47bd-a1dc-831951c0534d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"860ccec9-5238-482d-b77c-39599942c393","keywords":null,"link":"/itthon/20210614_tajszam_ervenytelen_torvenymodositas","timestamp":"2021. június. 14. 19:22","title":"Több mint 76 ezer ember tajszáma vált érvénytelenné a tb-törvény miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b72c313-0598-4c1b-af4d-9233daf8b1e5","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Három dolgozót kórházba vittek a mentők megfigyelésre. ","shortLead":"Három dolgozót kórházba vittek a mentők megfigyelésre. ","id":"20210614_Tuz_utott_ki_egy_budapesti_bortonben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1b72c313-0598-4c1b-af4d-9233daf8b1e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a996866-65eb-4e98-a425-b96f10278f68","keywords":null,"link":"/itthon/20210614_Tuz_utott_ki_egy_budapesti_bortonben","timestamp":"2021. június. 14. 15:59","title":"Tűz ütött ki egy budapesti börtönben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df526035-c5ee-4e57-ac40-93450ed3d1fd","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Régen kinőtte már a nevében jelzett időkeretet, és ötven helyszínen zajló háromnapos fesztiválként várja a látogatókat az idei, sorrendben ötödik Műtárgyak Éjszakája.","shortLead":"Régen kinőtte már a nevében jelzett időkeretet, és ötven helyszínen zajló háromnapos fesztiválként várja a látogatókat...","id":"202123_fesztival__muhelytitkok_mutargyak_ejszakaja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=df526035-c5ee-4e57-ac40-93450ed3d1fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4614af6-993d-4cd5-88ca-15be8137865b","keywords":null,"link":"/360/202123_fesztival__muhelytitkok_mutargyak_ejszakaja","timestamp":"2021. június. 13. 08:30","title":"Érdekli, hogyan restaurálják Munkácsy műveit? A Műtárgyak Éjszakáján megnézheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88c2a619-3538-4a48-a9e3-8d12438f1522","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Rejtély hogy kerülhettek a csatorna rácsa mögé a fiókák és miért fordul elő hasonló eset rendszeresen, de az emberek most is segítettek. ","shortLead":"Rejtély hogy kerülhettek a csatorna rácsa mögé a fiókák és miért fordul elő hasonló eset rendszeresen, de az emberek...","id":"20210613_Egy_teljes_kacsacsaladot_szabaditottak_ki_az_utellenorok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=88c2a619-3538-4a48-a9e3-8d12438f1522&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0190346c-76e8-4088-b785-efd6bcc4bc45","keywords":null,"link":"/cegauto/20210613_Egy_teljes_kacsacsaladot_szabaditottak_ki_az_utellenorok","timestamp":"2021. június. 13. 11:15","title":"Egy teljes kacsacsaládot szabadítottak ki az útellenőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15a9ceae-5a79-4f78-bcd8-cf0e7765d7e2","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Június 21-én kinyitja a színházait, ha törik, ha szakad.","shortLead":"Június 21-én kinyitja a színházait, ha törik, ha szakad.","id":"20210614_Andrew_Lloyd_Webber_azt_se_banja_ha_letartoztatjak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=15a9ceae-5a79-4f78-bcd8-cf0e7765d7e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a44423d3-5535-4d6f-8331-4e2c773f1de4","keywords":null,"link":"/kultura/20210614_Andrew_Lloyd_Webber_azt_se_banja_ha_letartoztatjak","timestamp":"2021. június. 14. 08:05","title":"Andrew Lloyd Webber azt se bánja, ha letartóztatják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]