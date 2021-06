Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"0d759a2f-1866-4de4-947f-9fb80652a118","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Bár Kína nem futballnagyhatalom, de az európai foci igen népszerű az 1,4 milliárd lakosú országban, ahol imádnak fogadni az emberek. Ezért az Eb 12 fő szponzora között négy kínai is van – írja a pekingi China Daily.","shortLead":"Bár Kína nem futballnagyhatalom, de az európai foci igen népszerű az 1,4 milliárd lakosú országban, ahol imádnak...","id":"20210616_Elgondolkodott_mar_azon_miert_volt_annyi_kinai_felirat_a_valogatott_meccse_alatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0d759a2f-1866-4de4-947f-9fb80652a118&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"103daad4-1628-4f60-9c31-ed98386afe2f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210616_Elgondolkodott_mar_azon_miert_volt_annyi_kinai_felirat_a_valogatott_meccse_alatt","timestamp":"2021. június. 16. 13:58","title":"Elgondolkodott már azon, miért volt annyi kínai felirat a válogatott meccse alatt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95b11db4-2d05-4919-a371-bb4a9bfb74f4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Tavaly közel felére esett vissza az adásvételek száma Pest megyében, de átlagosan is öt százalékkal csökkentek a tranzakciók. A földár viszont felfelé kúszik, országosan egy év alatt ötszázalékos volt a drágulás, 2010 óta több mint két és félszeresére emelkedett a termőföld hektáronkénti ára. Megyénként nagyok az árkülönbségek.","shortLead":"Tavaly közel felére esett vissza az adásvételek száma Pest megyében, de átlagosan is öt százalékkal csökkentek...","id":"20210615_Kevesebben_vesznek_foldet_de_egyre_dragabban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=95b11db4-2d05-4919-a371-bb4a9bfb74f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cde039a-2d19-42c6-a09d-c23541f6d22a","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210615_Kevesebben_vesznek_foldet_de_egyre_dragabban","timestamp":"2021. június. 15. 16:23","title":"Balatonfüreden tízszer annyiért lehet földet venni, mint Bátonyterenyén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbbf4eb1-d58c-494f-b42a-3415b997f200","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A döntetlen is sok pénzt hozna, a portugál diadalra viszont nem érdemes tenni.","shortLead":"A döntetlen is sok pénzt hozna, a portugál diadalra viszont nem érdemes tenni.","id":"20210615_Magyar_portugal_fogadoiroda_odds","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cbbf4eb1-d58c-494f-b42a-3415b997f200&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29dbe57c-844b-4f7b-8a4a-5831b2f3fbd3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210615_Magyar_portugal_fogadoiroda_odds","timestamp":"2021. június. 15. 14:05","title":"Magyar–portugál: ennyi pénzt nyerhetünk, ha magyar győzelemre fogadunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f657dd80-6d7f-4e4c-a2b9-7e47429947e5","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A Balaton idei fagyija hársmézzel, karamellizált mandulával és almával készül, Balatonmáriafürdőn. De díjazták a gomolyasajt- és tökmagoskávé-fagyikat is.","shortLead":"A Balaton idei fagyija hársmézzel, karamellizált mandulával és almával készül, Balatonmáriafürdőn. De díjazták...","id":"20210615_Megvan_a_Balaton_idei_hivatalos_fagylaltja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f657dd80-6d7f-4e4c-a2b9-7e47429947e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0c13a19-9a17-48da-8a69-f89d16696de1","keywords":null,"link":"/elet/20210615_Megvan_a_Balaton_idei_hivatalos_fagylaltja","timestamp":"2021. június. 15. 09:11","title":"Megvan a Balaton idei hivatalos fagylaltja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf0a8869-65bc-43f5-9c2d-ba6bf105d478","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány üzemanyagrúd károsodása miatt megnőtt a sugárzási szint, de annyira nem, hogy az a megengedett felső határt átlépje. Legalábbis ezt állítják.","shortLead":"Néhány üzemanyagrúd károsodása miatt megnőtt a sugárzási szint, de annyira nem, hogy az a megengedett felső határt...","id":"20210616_kina_tajsan_atomeromu_sugarzas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cf0a8869-65bc-43f5-9c2d-ba6bf105d478&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b900d9c-73a1-4e59-973f-7177d6a553c3","keywords":null,"link":"/tudomany/20210616_kina_tajsan_atomeromu_sugarzas","timestamp":"2021. június. 16. 11:53","title":"Kína beismerte: tényleg gond volt egy atomerőművel, de sugárveszélyről nincs szó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98331a7e-a1fd-4de4-b9a0-a5d83f08031b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség rendbontás és garázdaság miatt intézkedett a Puskás Arénában. ","shortLead":"A rendőrség rendbontás és garázdaság miatt intézkedett a Puskás Arénában. ","id":"20210616_euro_2020_foci_eb_palyara_szalado_ember_rendorseg_valasz_eloallitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=98331a7e-a1fd-4de4-b9a0-a5d83f08031b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"527a3a36-0d6c-4cb5-9928-a3ac4b17937f","keywords":null,"link":"/itthon/20210616_euro_2020_foci_eb_palyara_szalado_ember_rendorseg_valasz_eloallitas","timestamp":"2021. június. 16. 17:09","title":"Három néző is bejutott a pályára a magyar–portugál meccsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb90f052-9120-4b4d-b085-97646185b1b7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A YouTube kezdőoldalán, valamint a mobilos alkalmazás legtetején mostantól sem az alkohollal, sem a szerencsejátékkal, sem pedig a vényköteles gyógyszerekkel kapcsolatos hirdetések nem jelenhetnek meg. És a politikai tartalmak sem.","shortLead":"A YouTube kezdőoldalán, valamint a mobilos alkalmazás legtetején mostantól sem az alkohollal, sem a szerencsejátékkal...","id":"20210615_youtube_hirdetesi_felulet_szerencsejatek_alkohol_politikai_reklam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bb90f052-9120-4b4d-b085-97646185b1b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07c93124-2edc-4e90-9f89-96cacb45b6f3","keywords":null,"link":"/tudomany/20210615_youtube_hirdetesi_felulet_szerencsejatek_alkohol_politikai_reklam","timestamp":"2021. június. 15. 17:03","title":"Kitiltja a politikát a legértékesebb hirdetési felületéről a YouTube","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c872df4-af27-4eb5-b488-b7de8d337476","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A karantén után éledő rendezvények közé tartozik az augusztus 18-21. között megrendezett Fekete Zaj underground fesztivál is, ami idén igen masszív, ötven fős névsorral rukkolt elő.\r

\r

