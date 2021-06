Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"1eb5eebc-35c1-4e91-ab2e-4aee94ab4eae","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tovább tiltakozik a homofób törvény ellen az RTL: szivárványossá tette a logóját.","shortLead":"Tovább tiltakozik a homofób törvény ellen az RTL: szivárványossá tette a logóját.","id":"20210616_Kedd_este_kicsit_mas_volt_az_RTL_Klub","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1eb5eebc-35c1-4e91-ab2e-4aee94ab4eae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d024fd4f-0ace-422c-9960-e268a198da6a","keywords":null,"link":"/elet/20210616_Kedd_este_kicsit_mas_volt_az_RTL_Klub","timestamp":"2021. június. 16. 09:38","title":"Kedd este kicsit más volt az RTL Klub","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8663446f-6d47-49af-9a47-e3f8ada593c5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A portugál csatár ötödik Európa-bajnokságán vesz részt, azonban a koronavírus miatt most a legszigorúbbak a szabályok.","shortLead":"A portugál csatár ötödik Európa-bajnokságán vesz részt, azonban a koronavírus miatt most a legszigorúbbak a szabályok.","id":"20210616_Ronaldo_Puskas_rohanas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8663446f-6d47-49af-9a47-e3f8ada593c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63e8310f-50ef-40da-9e1f-67339a298dba","keywords":null,"link":"/itthon/20210616_Ronaldo_Puskas_rohanas","timestamp":"2021. június. 16. 10:40","title":"Ronaldo is megtapasztalhatta, hogy milyen keményen ellenőrzik a Puskásba belépőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb293eb2-aafa-46c6-aeb3-8495ae31b598","c_author":"Balla Györgyi, Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Az állam az egyházakra testálja az egykori devizahitelesek egy csoportjának lakásügyét, miközben legszívesebben elherdálná azokat az ingatlanokat, amelyek a társadalom széles rétegeinek segítenek.","shortLead":"Az állam az egyházakra testálja az egykori devizahitelesek egy csoportjának lakásügyét, miközben legszívesebben...","id":"202123__berlakasterv__egyhazi_alap__lakhatasi_krizis__haritasi_technika","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eb293eb2-aafa-46c6-aeb3-8495ae31b598&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fdfcd26-59ad-4714-8fa1-901d1cf1cf42","keywords":null,"link":"/360/202123__berlakasterv__egyhazi_alap__lakhatasi_krizis__haritasi_technika","timestamp":"2021. június. 16. 11:00","title":"Az önkormányzatok egérutat nyertek, de a lakhatási válság marad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30b0b23e-1f9d-445b-bbe3-b8346a056435","c_author":"Kovács Bálint","category":"kultura","description":"Az Oscar-jelölt Salma Hayek, a Desperado, az Alkonyattól pirkadatig vagy a Dogma sztárja mellékszereplőből főszereplővé vált a Sokkal több mint testőr 2. című filmben, Samuel L. Jackson feleségeként. A film forgatásán, még a járvány előtt beszélgethettünk vele.","shortLead":"Az Oscar-jelölt Salma Hayek, a Desperado, az Alkonyattól pirkadatig vagy a Dogma sztárja mellékszereplőből főszereplővé...","id":"20210617_Salma_Hayek_interju_sokkal_tobb_mint_testor_2_samuel_l_jackson","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=30b0b23e-1f9d-445b-bbe3-b8346a056435&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e86b851-e4cc-4d87-b726-8c15aca42244","keywords":null,"link":"/kultura/20210617_Salma_Hayek_interju_sokkal_tobb_mint_testor_2_samuel_l_jackson","timestamp":"2021. június. 17. 20:00","title":"Salma Hayek a hvg.hu újságírójának: „Nem akarom elhinni, hogy ezek ott ennyire hülyék!”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f451acc-f082-40d3-9897-50efabde82a3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Christiane Amanpour a kamerák előtt jelentette be, hogy petefészekrákja van.","shortLead":"Christiane Amanpour a kamerák előtt jelentette be, hogy petefészekrákja van.","id":"20210616_Rakbeteg_a_vilag_egyik_legismertebb_riportere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f451acc-f082-40d3-9897-50efabde82a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"094f4412-8e15-4ccb-8690-286c9473b2de","keywords":null,"link":"/elet/20210616_Rakbeteg_a_vilag_egyik_legismertebb_riportere","timestamp":"2021. június. 16. 09:42","title":"Rákbeteg a világ egyik legismertebb riportere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ab90f3c-7445-4fa3-9f6b-a61aaf087fa1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Több nekifutás és sok politikai csatározás után elkezdődött a Lánchíd felújítása.","shortLead":"Több nekifutás és sok politikai csatározás után elkezdődött a Lánchíd felújítása.","id":"20210615_lanchid_lezaras_karacsony_walter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4ab90f3c-7445-4fa3-9f6b-a61aaf087fa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e9594cd-a419-4f7e-ab14-e0aae7217a5a","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210615_lanchid_lezaras_karacsony_walter","timestamp":"2021. június. 16. 12:25","title":"Karácsony Gergely a budapestiek türelmét kéri és előre köszöni a Lánchíd felújításához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60d1360b-86ce-4f63-929f-3fda2e89f3d8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A két fél eltérően látja egy tavaly kirótt 50 milliós büntetés sorsát.","shortLead":"A két fél eltérően látja egy tavaly kirótt 50 milliós büntetés sorsát.","id":"20210617_jozsefvaros_buntetes_50_millio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=60d1360b-86ce-4f63-929f-3fda2e89f3d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"259b545f-1b54-4cd0-a84d-b9506f05eb51","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210617_jozsefvaros_buntetes_50_millio","timestamp":"2021. június. 17. 18:07","title":"Józsefváros úgy tudja, visszakapja a befizetett büntetését, a Döntőbizottság másképp látja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33a8bfa4-0af3-4f7f-9a10-c81bc10b81d9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Zöldes színvilággal és modernizált logóval jelentkezik a jövőben a romániai márka.","shortLead":"Zöldes színvilággal és modernizált logóval jelentkezik a jövőben a romániai márka.","id":"20210617_Hivatalosan_is_megujult_a_Dacia_stilusa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=33a8bfa4-0af3-4f7f-9a10-c81bc10b81d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c2191d9-f50c-4708-8fb0-d49979b96917","keywords":null,"link":"/cegauto/20210617_Hivatalosan_is_megujult_a_Dacia_stilusa","timestamp":"2021. június. 17. 17:01","title":"Hivatalosan is megújult a Dacia emblémája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]