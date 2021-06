Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a50dfc2d-b075-46f6-b78c-a059c3095922","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Májusban átvehette az egyik legfontosabb német könyvdíjat. 2010-ig gyakran megfordult a közmédiában, azóta nem is hívják. Földényi F. László februárig a Színház- és Filmművészeti Egyetemen tanított, most már csak „gyanús esszéíró” a saját bevallása szerint. Díjazott művéről, a meg nem értettségről, a német–magyar viszonyról és a mai magyar kultúrharcról is beszélt a Deutsche Welle magyar stábjának.

","shortLead":"Májusban átvehette az egyik legfontosabb német könyvdíjat. 2010-ig gyakran megfordult a közmédiában, azóta nem is...","id":"20210617_Jelenleg_a_megertes_szinte_nulla_az_eltero_nezetu_emberek_kozott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a50dfc2d-b075-46f6-b78c-a059c3095922&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"454e85a1-27fa-4a8b-80b1-d4470b512de3","keywords":null,"link":"/kultura/20210617_Jelenleg_a_megertes_szinte_nulla_az_eltero_nezetu_emberek_kozott","timestamp":"2021. június. 17. 15:51","title":"Földényi F. László: Sok német döbbenten és sajnálkozva néz a magyarokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c51269bb-a2bd-4793-8292-825204d64203","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Legfeljebb 200 ezerre tehető azon családok a száma, amelyek a választási csaliként belengetett adó-visszatérítés mintegy másfél millió forintos maximális összegéből részesülhetnek. Az egyéni csalódásokon túl már megint a hosszú távú társadalmi érdek sérül.","shortLead":"Legfeljebb 200 ezerre tehető azon családok a száma, amelyek a választási csaliként belengetett adó-visszatérítés...","id":"20210616_Sok_csalad_koppanhat_az_Orban_altal_belengetett_adovisszateritesben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c51269bb-a2bd-4793-8292-825204d64203&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9cc4267-44f5-4fa9-9dec-2073b66c239d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210616_Sok_csalad_koppanhat_az_Orban_altal_belengetett_adovisszateritesben","timestamp":"2021. június. 16. 13:07","title":"Sok család koppanhat az Orbán által belengetett adó-visszatérítésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94778c87-3767-4480-b7b6-a80195d7d73f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem a jól megszokott képernyők várják majd a felhasználót, amikor elindul a Windows 11 telepítője. Ezt már képek is igazolják.","shortLead":"Nem a jól megszokott képernyők várják majd a felhasználót, amikor elindul a Windows 11 telepítője. Ezt már képek is...","id":"20210616_microsoft_windows_11_telepites_kinezet_ui_felhasznaloi_felulet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=94778c87-3767-4480-b7b6-a80195d7d73f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9073c73e-fbb2-4c8e-9600-36f720760ae6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210616_microsoft_windows_11_telepites_kinezet_ui_felhasznaloi_felulet","timestamp":"2021. június. 16. 10:51","title":"Úgy tűnik, hogy a Windows 11-nél még a telepítés is más élmény lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"016d5755-3b18-47c5-b921-97d07a907698","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyarországon nincsenek veteránintézmények, a leszerelt katonákra nincs rálátása a honvédségnek.","shortLead":"Magyarországon nincsenek veteránintézmények, a leszerelt katonákra nincs rálátása a honvédségnek.","id":"20210616_afganisztan_haboru_papa_keses_tamadas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=016d5755-3b18-47c5-b921-97d07a907698&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a768c552-2d5c-42e5-a246-9c8af31dd03f","keywords":null,"link":"/itthon/20210616_afganisztan_haboru_papa_keses_tamadas","timestamp":"2021. június. 16. 15:10","title":"Az afganisztáni háborúban átéltek miatt támadhatott késsel Pápán egy volt katona járókelőkre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e61fd29-9546-48b8-8e73-547b60859ad1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Rudolf Olivér FONICA M-120 című diplomafilmjét is meghívta a cannes-i fesztivál Cinéfondation programja.","shortLead":"Rudolf Olivér FONICA M-120 című diplomafilmjét is meghívta a cannes-i fesztivál Cinéfondation programja.","id":"20210616_Meg_egy_magyar_film_ott_lesz_a_cannesi_fesztivalon_rudolf_oliver_fonica_m_120","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5e61fd29-9546-48b8-8e73-547b60859ad1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9454ebb9-a374-4a0b-adaa-ba21962c2896","keywords":null,"link":"/kultura/20210616_Meg_egy_magyar_film_ott_lesz_a_cannesi_fesztivalon_rudolf_oliver_fonica_m_120","timestamp":"2021. június. 16. 11:21","title":"Még egy magyar film ott lesz a cannes-i fesztiválon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01126049-69d5-434b-8875-35ad960c0411","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Jobbik elnökét a védelmi intézkedések megszegésére hivatkozva hívták be.","shortLead":"A Jobbik elnökét a védelmi intézkedések megszegésére hivatkozva hívták be.","id":"20210616_idezes_rendorseg_Jakab_Peter_felirat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=01126049-69d5-434b-8875-35ad960c0411&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a4cb4ea-f27d-488d-bfb8-050e08468dfc","keywords":null,"link":"/itthon/20210616_idezes_rendorseg_Jakab_Peter_felirat","timestamp":"2021. június. 16. 15:37","title":"Beidézte a rendőrség Jakab Pétert, miután kivetítette a Parlament falára a \"Fizessenek meg a tolvajok\"-feliratot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1eb5eebc-35c1-4e91-ab2e-4aee94ab4eae","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tovább tiltakozik a homofób törvény ellen az RTL: szivárványossá tette a logóját.","shortLead":"Tovább tiltakozik a homofób törvény ellen az RTL: szivárványossá tette a logóját.","id":"20210616_Kedd_este_kicsit_mas_volt_az_RTL_Klub","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1eb5eebc-35c1-4e91-ab2e-4aee94ab4eae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d024fd4f-0ace-422c-9960-e268a198da6a","keywords":null,"link":"/elet/20210616_Kedd_este_kicsit_mas_volt_az_RTL_Klub","timestamp":"2021. június. 16. 09:38","title":"Kedd este kicsit más volt az RTL Klub","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fbdae72-e53a-4b56-92f3-1ef377090159","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az európai ügyekért felelős államminiszter szerint a törvény újabb súlyos állami diszkriminációt jelent az LMBTQ emberekkel szemben Magyarországon, és nem egyeztethető össze az Európai Unió alapvető értékeivel.\r

","shortLead":"Az európai ügyekért felelős államminiszter szerint a törvény újabb súlyos állami diszkriminációt jelent az LMBTQ...","id":"20210617_nemet_kormany_pedofilellenes_torveny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9fbdae72-e53a-4b56-92f3-1ef377090159&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"470ec60b-dc59-4b89-b7f0-c6595d95865d","keywords":null,"link":"/itthon/20210617_nemet_kormany_pedofilellenes_torveny","timestamp":"2021. június. 17. 14:57","title":"A német szövetségi kormány is elítéli a magyar melegellenes törvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]