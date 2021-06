Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"2bc98696-65a6-473a-a347-bbe6c3ee08b0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az orosz védelmi minisztérium azt állítja, hogy a Krím mellett sodródott az orosz hadihajók közelébe egy brit hajó, figyelmeztető lövéseket adtak le felé.","shortLead":"Az orosz védelmi minisztérium azt állítja, hogy a Krím mellett sodródott az orosz hadihajók közelébe egy brit hajó...","id":"20210623_orosz_brit_hajo_krim","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2bc98696-65a6-473a-a347-bbe6c3ee08b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1da77bd-5371-4cf3-b9f7-dcaefd11380c","keywords":null,"link":"/vilag/20210623_orosz_brit_hajo_krim","timestamp":"2021. június. 23. 14:16","title":"Az oroszok azt állítják, figyelmeztető lövéseket és bombákat küldtek egy brit hajó felé, a brit kormány cáfol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fa43340-e017-4ba1-b971-01bdf368e70b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Júliustól rá kell írni az egyszer használatos műanyagokra, hogy károsak a környezetre. Tamponokon, betéteken, törlőkendőkön, dohánytermékeken is kötelező lesz jelölni, hogy környezeti kárt okoz, ha eldobáljuk.","shortLead":"Júliustól rá kell írni az egyszer használatos műanyagokra, hogy károsak a környezetre. Tamponokon, betéteken...","id":"20210623_egyszer_hasznalatos_muanyagok_szigoritas_itm","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5fa43340-e017-4ba1-b971-01bdf368e70b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"973a2667-2edc-450d-9f72-b5338fdcaa9c","keywords":null,"link":"/zhvg/20210623_egyszer_hasznalatos_muanyagok_szigoritas_itm","timestamp":"2021. június. 23. 12:54","title":"Rá kell írni a cigisdobozra is, hogy káros a környezetre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0235b1e-48a6-4304-a53e-dc05a04c22bd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyarul írt, hogy mindenki megértse. ","shortLead":"Magyarul írt, hogy mindenki megértse. ","id":"20210623_ursula_von_der_leyen_melegellenes_torveny_homofobia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0235b1e-48a6-4304-a53e-dc05a04c22bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58112253-e6af-41b5-b05f-a1ae7d187e83","keywords":null,"link":"/itthon/20210623_ursula_von_der_leyen_melegellenes_torveny_homofobia","timestamp":"2021. június. 23. 12:19","title":"Von der Leyen magyarul is megüzente, mit gondol a melegellenes törvényről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2d4b018-aef0-435b-abae-7ac8cc9ce6e5","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Hegedüs Viktor Marcell az Andráshida edzésén lett rosszul.","shortLead":"Hegedüs Viktor Marcell az Andráshida edzésén lett rosszul.","id":"20210622_Osszeesett_a_palyan_es_meghalt_egy_18_eves_magyar_focista","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b2d4b018-aef0-435b-abae-7ac8cc9ce6e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab5b3f07-0965-42ba-a5b1-51a7ae11f962","keywords":null,"link":"/sport/20210622_Osszeesett_a_palyan_es_meghalt_egy_18_eves_magyar_focista","timestamp":"2021. június. 22. 10:13","title":"Összeesett a pályán és meghalt egy 18 éves magyar focista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"679566ce-ae14-4d9a-841b-18abf353e9b8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Orbán Viktor Facebook-oldala sem úszta meg a norvégoktól érkező szivárványos hullámot.","shortLead":"Orbán Viktor Facebook-oldala sem úszta meg a norvégoktól érkező szivárványos hullámot.","id":"20210623_szijjarto_instagram_orban_szivarvany_norvegia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=679566ce-ae14-4d9a-841b-18abf353e9b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37ec9345-9bdb-4d68-bd86-73259989dec4","keywords":null,"link":"/elet/20210623_szijjarto_instagram_orban_szivarvany_norvegia","timestamp":"2021. június. 23. 16:27","title":"Szijjártó és Orbán posztjai alá ezrével kommentelik a szivárványszínű zászlókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f28e579-7cf1-48f6-a80a-02a44de656bb","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Kaotikus helyzetbe sodorta a járvány miatti késés és kapacitáshiány a nemzetközi tengeri fuvarozást, ami növelte a költségeket, akadályozza a világgazdasági fellendülést, és inflációt gerjeszt.","shortLead":"Kaotikus helyzetbe sodorta a járvány miatti késés és kapacitáshiány a nemzetközi tengeri fuvarozást, ami növelte...","id":"202124__globalis_teherhajozas__kesedelmek__dragulas__tengeri_kirakos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2f28e579-7cf1-48f6-a80a-02a44de656bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6b09ab0-815a-43f7-8e54-3971e358fae0","keywords":null,"link":"/360/202124__globalis_teherhajozas__kesedelmek__dragulas__tengeri_kirakos","timestamp":"2021. június. 22. 11:15","title":"Nem tűnik nagy dolognak a konténerhiány, de globális felfordulás lett belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18a3581c-360b-4904-aa8e-41e071a9657c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A tiltakozás mellett így akarnak kiállni a sokszínűség és a tolerancia mellett is. A német LMBTQ-szövetségek szivárványos zászlót osztanak majd a stadion környékén. ","shortLead":"A tiltakozás mellett így akarnak kiállni a sokszínűség és a tolerancia mellett is. A német LMBTQ-szövetségek...","id":"20210622_UEFA_Foci_eb_szivarvanyos_stadion_arena_Nemetorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=18a3581c-360b-4904-aa8e-41e071a9657c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0f9cf93-767a-44ae-a27e-87f4020c9667","keywords":null,"link":"/elet/20210622_UEFA_Foci_eb_szivarvanyos_stadion_arena_Nemetorszag","timestamp":"2021. június. 22. 15:19","title":"Több német stadion is szivárványba borul, hogy így tiltakozzon az UEFA döntése ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e7f1b70-1d8f-40c1-a960-06f104ee5fed","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt jobbikos EP-képviselő nem vett részt az ítélethirdetésen. ","shortLead":"A volt jobbikos EP-képviselő nem vett részt az ítélethirdetésen. ","id":"20210623_kgbela_masodfok_kovacs_bela_kemkedes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6e7f1b70-1d8f-40c1-a960-06f104ee5fed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9628c13-8789-42ed-8931-72b169e3dabd","keywords":null,"link":"/itthon/20210623_kgbela_masodfok_kovacs_bela_kemkedes","timestamp":"2021. június. 23. 14:35","title":"Másodfokon szigorúbb büntetést kapott a kémkedéssel vádolt Kovács Béla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]