Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"da6ea4f0-7d5e-4901-a7c1-76212297f136","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Szivárványcsaládokért Alapítványnál szívesen látták volna a müncheni aréna kivilágítását, de nem azért, hogy legyőzzék a másik felet, hanem azok miatt a gyerekek miatt, akiket a nemrégiben elfogadott törvény védtelenül hagy. ","shortLead":"A Szivárványcsaládokért Alapítványnál szívesen látták volna a müncheni aréna kivilágítását, de nem azért...","id":"20210623_Szivarvanycsaladokert_Alapitvany_stadion_kivilagitas_homofobtorveny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=da6ea4f0-7d5e-4901-a7c1-76212297f136&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f6828c1-86ae-4e34-87d6-953e245a0c8a","keywords":null,"link":"/elet/20210623_Szivarvanycsaladokert_Alapitvany_stadion_kivilagitas_homofobtorveny","timestamp":"2021. június. 23. 15:54","title":"„Szerintünk nem magyar VAGY szivárványos. Hanem magyar ÉS szivárványos” ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44f7bafb-f971-4190-b4de-4fae88b4660d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Alig nőtt május vége óta a delta variánssal fertőzött magyarok száma.","shortLead":"Alig nőtt május vége óta a delta variánssal fertőzött magyarok száma.","id":"20210623_koronavirus_delta_varians_fertozes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=44f7bafb-f971-4190-b4de-4fae88b4660d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eacbf2df-928e-4fa6-bb95-a8db359558d2","keywords":null,"link":"/itthon/20210623_koronavirus_delta_varians_fertozes","timestamp":"2021. június. 23. 17:49","title":"Eddig öt magyarnál mutatták ki a koronavírus delta mutánsát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da6ea4f0-7d5e-4901-a7c1-76212297f136","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A klub határozottan ellenzi a testület döntését, miután az UEFA megtiltotta Münchennek, hogy szivárványos stadionvilágítással álljon ki a magyar melegellenes törvény ellen a szerdai magyar–német meccs alatt. ","shortLead":"A klub határozottan ellenzi a testület döntését, miután az UEFA megtiltotta Münchennek, hogy szivárványos...","id":"20210622_Barca_UEFA_szivarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=da6ea4f0-7d5e-4901-a7c1-76212297f136&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40cf9b53-bc18-45d1-acd3-2b61cf7f4d7f","keywords":null,"link":"/sport/20210622_Barca_UEFA_szivarvany","timestamp":"2021. június. 22. 15:42","title":"Már a Barcelona is beszólt az UEFA-nak a szivárványos stadiondizájn tiltása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"151bcd0a-118b-45c0-9ddd-3ad90351ba24","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"Öt kilométeres torlódás alakult ki a Megyeri-híd felé az M0-s autóúton.","shortLead":"Öt kilométeres torlódás alakult ki a Megyeri-híd felé az M0-s autóúton.","id":"20210622_Tobb_kilometeres_a_dugo_az_M0ason_mindket_iranyba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=151bcd0a-118b-45c0-9ddd-3ad90351ba24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a406959-059f-4734-9094-cc2c5134e8d5","keywords":null,"link":"/cegauto/20210622_Tobb_kilometeres_a_dugo_az_M0ason_mindket_iranyba","timestamp":"2021. június. 22. 10:43","title":"Több kilométeres a dugó az M0-son mindkét irányba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A nagy meleg miatt egy órával többet kell vonatozni a Balatonnál.","shortLead":"A nagy meleg miatt egy órával többet kell vonatozni a Balatonnál.","id":"20210623_A_MAV_sebessegkorlatozast_vezet_be_a_Balatonnal_ahol_Meszaros_Lorinc_es_veje_dolgoztak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b24302e-8f11-4377-8a65-f65f2f399177","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210623_A_MAV_sebessegkorlatozast_vezet_be_a_Balatonnal_ahol_Meszaros_Lorinc_es_veje_dolgoztak","timestamp":"2021. június. 23. 11:57","title":"A MÁV sebességkorlátozást vezet be a Balatonnál, ahol Mészáros Lőrinc és veje dolgoztak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08bbbc70-6f94-48bf-a2dd-ddaa2d51ddea","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A nyomozók úgy vélik, hogy egy teherautó ütközött a hídnak, ez okozta a szerkezet összeroppanását.","shortLead":"A nyomozók úgy vélik, hogy egy teherautó ütközött a hídnak, ez okozta a szerkezet összeroppanását.","id":"20210624_gyalogoshid_washington_hid","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=08bbbc70-6f94-48bf-a2dd-ddaa2d51ddea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d0e19a5-6583-4a27-9de6-ba4d80b13283","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210624_gyalogoshid_washington_hid","timestamp":"2021. június. 24. 05:05","title":"Összeomlott egy gyalogoshíd Washingtonban, többek megsérültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"031f16e1-3a55-4569-8d97-6a8202276c39","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) még 2011-ben indított gyermekbénulás elleni oltási kampányt Pakisztánban, amelynek célja az volt, hogy el tudják kapni Oszama bin Ladent. A következményeket csak nemrég elemezték ki a szakértők.","shortLead":"Az amerikai Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) még 2011-ben indított gyermekbénulás elleni oltási kampányt...","id":"20210622_vedooltas_cia_amerikai_hirszerzo_ugynokseg_pakisztan_oszama_bin_laden","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=031f16e1-3a55-4569-8d97-6a8202276c39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd30156e-f785-42ac-a1a7-ab9f0ce40bac","keywords":null,"link":"/tudomany/20210622_vedooltas_cia_amerikai_hirszerzo_ugynokseg_pakisztan_oszama_bin_laden","timestamp":"2021. június. 22. 12:03","title":"Kamu oltási kampányt vezényelt le a CIA Pakisztánban, súlyos következménye lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48c39bc3-c313-4692-b4e8-679b75e9a430","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A háromrészes sorozat egyelőre a Disney+ felületén lesz elérhető, november végétől. A The Beatles: Get Back címet viselő dokumentumfilm(folyam) elkészítése három évig tartott: a rendező, Peter Jackson elképesztő mennyiségű anyagból válogatott.","shortLead":"A háromrészes sorozat egyelőre a Disney+ felületén lesz elérhető, november végétől. A The Beatles: Get Back címet...","id":"20210622_Hatoras_dokumentumfilm_Beatles_Peter_Jackson","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=48c39bc3-c313-4692-b4e8-679b75e9a430&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16c0d0cf-33fe-4771-9ed4-8d8a5f06f8ff","keywords":null,"link":"/kultura/20210622_Hatoras_dokumentumfilm_Beatles_Peter_Jackson","timestamp":"2021. június. 22. 12:45","title":"Hatórás dokumentumfilmet készített a Beatlesről A Gyűrűk Ura rendezője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]