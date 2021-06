Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"482d8105-dfab-4a25-89a4-8ff4e8bbe4e0","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A legújabb genetikai és pszichológiai kutatások egyik legizgalmasabb vetülete, hogy hol kezdődik az én, és meddig hatnak a felmenőinktől ránk hagyományozott tapasztalatok.","shortLead":"A legújabb genetikai és pszichológiai kutatások egyik legizgalmasabb vetülete, hogy hol kezdődik az én, és meddig...","id":"20210624_Egyunk_tobb_brokkolit_es_megszabadulunk_a_traumaktol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=482d8105-dfab-4a25-89a4-8ff4e8bbe4e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5980d129-7102-4bd1-9776-08ee189a94c5","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210624_Egyunk_tobb_brokkolit_es_megszabadulunk_a_traumaktol","timestamp":"2021. június. 24. 13:15","title":"Együnk több brokkolit, és megszabadulunk a traumáktól?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9b9e033-9c08-4305-a2f2-5127d69d3ddc","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Orbán Viktor az uniós csúcsra érkezve leszögezte, hogy nem fogja visszavonni a melegeket a pedofilokkal összemosó törvényt, szerinte ennek a jogszabálynak semmi köze a homoszexualitáshoz. Azt sem mulasztotta el megemlíteni, hogy ő egy szabadságharcos.","shortLead":"Orbán Viktor az uniós csúcsra érkezve leszögezte, hogy nem fogja visszavonni a melegeket a pedofilokkal összemosó...","id":"20210624_Orban_Brusszelben_vedem_a_homoszexualis_fickok_jogait","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d9b9e033-9c08-4305-a2f2-5127d69d3ddc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f05a7c6c-2a3f-4859-9e20-5071694e337b","keywords":null,"link":"/eurologus/20210624_Orban_Brusszelben_vedem_a_homoszexualis_fickok_jogait","timestamp":"2021. június. 24. 13:33","title":"Orbán Brüsszelben: \"Védem a homoszexuális fickók jogait\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3899aa92-6ec8-4095-9934-f200262fb042","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Ferencváros, az MTK és a DVSC arénája is piros-fehér-zöldben fog világítani az Operaház egyik épülete mellett, válaszul a müncheni aréna azóta elkaszált szivárványos terveire. ","shortLead":"A Ferencváros, az MTK és a DVSC arénája is piros-fehér-zöldben fog világítani az Operaház egyik épülete mellett...","id":"20210623_stadionok_nemzeti_szinben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3899aa92-6ec8-4095-9934-f200262fb042&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0744fe76-4883-498a-84b0-ad8a05f07f59","keywords":null,"link":"/elet/20210623_stadionok_nemzeti_szinben","timestamp":"2021. június. 23. 11:13","title":"Három stadion és az Operaház egy része is nemzeti színekben fog virítani a német–magyar meccs alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de8d6e33-115a-482f-bb88-71c75855c434","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Jól megy a Mezőhegyesi Ménesbirtok szekere, amit 44 milliárd adóforintokból történt feltőkésítés is húz. Már nem az államnak, a Lázár János által felügyelt birtokot is alapítványba szervezték ki.","shortLead":"Jól megy a Mezőhegyesi Ménesbirtok szekere, amit 44 milliárd adóforintokból történt feltőkésítés is húz. Már nem...","id":"20210623_Hatalmas_nyereseg_az_adoforintokkal_kitomott_majd_kiszervezett_menesbirtokon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=de8d6e33-115a-482f-bb88-71c75855c434&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1979d8b2-7f51-4c25-b4bb-0a660c1bc2de","keywords":null,"link":"/kkv/20210623_Hatalmas_nyereseg_az_adoforintokkal_kitomott_majd_kiszervezett_menesbirtokon","timestamp":"2021. június. 23. 13:11","title":"Hatalmas nyereség az adóforintokkal kitömött, majd kiszervezett ménesbirtokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd239663-a97c-4974-9b93-8e56a5ff45dd","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Szerdán lezárul a labdarúgó Európa-bajnokság első szakasza, véget ér a csoportkör. Az E-csoportban és az F-csoportban is továbbjuthat még mindenki, a magyar válogatottnak ehhez Münchenben kellene vernie Németországot.","shortLead":"Szerdán lezárul a labdarúgó Európa-bajnokság első szakasza, véget ér a csoportkör. Az E-csoportban és az F-csoportban...","id":"20210623_Veget_er_a_csoportkor_Munchenben_tehetnek_csodat_a_magyarok__eloben_a_fociEb_tizenharmadik_napjarol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cd239663-a97c-4974-9b93-8e56a5ff45dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48b755c7-bad7-45a2-a51f-fbee400926d4","keywords":null,"link":"/sport/20210623_Veget_er_a_csoportkor_Munchenben_tehetnek_csodat_a_magyarok__eloben_a_fociEb_tizenharmadik_napjarol","timestamp":"2021. június. 23. 07:01","title":"Sima spanyol és kiszenvedett svéd győzelem – percről percre a foci-Eb tizenharmadik napjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6f60100-2135-4c0e-afca-9e55f56ac05c","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Nem tudni hol lőtték ki a két medvét, csak az a biztos, hogy engedély nélkül tették, és ahogy engedély nélkül készíttették ki a koponyájukat és bundájukat trófeának a preparátorral. Illegálisan kilőtt védett madarakat is találtak egyiküknél. ","shortLead":"Nem tudni hol lőtték ki a két medvét, csak az a biztos, hogy engedély nélkül tették, és ahogy engedély nélkül...","id":"20210624_vadaszok_medvek_illegalis_kiloves_trofea_vademeles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b6f60100-2135-4c0e-afca-9e55f56ac05c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b61d1cfc-0a20-42e0-add1-9eb59841f93e","keywords":null,"link":"/zhvg/20210624_vadaszok_medvek_illegalis_kiloves_trofea_vademeles","timestamp":"2021. június. 24. 10:19","title":"Engedély nélkül kilőtt medvék miatt emeltek vádat két magyar vadász és egy preparátor ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc6c0116-ae19-4449-8ffd-e8c688791b5a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A listán azok az intézmények szerepelnek, amelyekből a legtöbb diák jut be a két legnevesebb brit egyetem képzéseire.\r

","shortLead":"A listán azok az intézmények szerepelnek, amelyekből a legtöbb diák jut be a két legnevesebb brit egyetem képzéseire.\r

","id":"20210623_sikeres_iskolak_oxford_cambridge_fazekas_gimnazium_milestone_intezet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fc6c0116-ae19-4449-8ffd-e8c688791b5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3eb997df-6201-40e5-a89a-7bb72116d248","keywords":null,"link":"/kultura/20210623_sikeres_iskolak_oxford_cambridge_fazekas_gimnazium_milestone_intezet","timestamp":"2021. június. 23. 07:41","title":"Fontos listára került fel két magyar iskola","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"660d4475-65fd-4c3c-8f69-d229d8b0778e","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Gyors gólban reménykednek, de a fárasztásos taktikában is bíznak.","shortLead":"Gyors gólban reménykednek, de a fárasztásos taktikában is bíznak.","id":"20210623_foci_eb_jeuro2020_oachim_low_mats_hummels_magyar_valogatott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=660d4475-65fd-4c3c-8f69-d229d8b0778e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f55dc84-067d-4f2e-a060-e7bb56b293e4","keywords":null,"link":"/sport/20210623_foci_eb_jeuro2020_oachim_low_mats_hummels_magyar_valogatott","timestamp":"2021. június. 23. 05:27","title":"„Nem egy piknik lesz” a magyarok elleni meccs a németek szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]