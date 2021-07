Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"80e6e6f1-b4d1-4374-b5b4-8b589c1a7237","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A felújítást végző céggel szerződést bontottak, az ingatlant pedig eladnák.","shortLead":"A felújítást végző céggel szerződést bontottak, az ingatlant pedig eladnák.","id":"20210702_keszthelyi_onkormanyzat_sorhaz_unios_tamogatas_felujitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=80e6e6f1-b4d1-4374-b5b4-8b589c1a7237&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"881512b1-2125-411b-bb0f-5638379db8a8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210702_keszthelyi_onkormanyzat_sorhaz_unios_tamogatas_felujitas","timestamp":"2021. július. 02. 15:35","title":"Eladná a keszthelyi önkormányzat a sörházat, amelyet uniós pénzből elkezdtek felújtani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c9d8b20-897e-4c85-9be4-e1cf7a1da3b4","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"Egyszemélyes intézmény, a stand up hazai megteremtője, aki ki merte röhögni Kádárt is, de úgy, hogy az még a pártfőtitkárnak is tetszett. Később kifigurázta Hornt, Torgyánt és Orbánt is, de az új rendszer új urain már röhögni is sem lehetett ugyanúgy. 85 éve, 1936. július 2-án született Hofi Géza, aki nélkül évekig nem lehetett szilveszter.\r

\r

","shortLead":"Egyszemélyes intézmény, a stand up hazai megteremtője, aki ki merte röhögni Kádárt is, de úgy, hogy az még...","id":"20210702_Beszolt_Kadarnak_es_Orbannak_is_az_elobbi_birta__85_eves_lenne_Hofi_Geza","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7c9d8b20-897e-4c85-9be4-e1cf7a1da3b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61bcb975-898b-40b3-adde-2e1f0849115e","keywords":null,"link":"/elet/20210702_Beszolt_Kadarnak_es_Orbannak_is_az_elobbi_birta__85_eves_lenne_Hofi_Geza","timestamp":"2021. július. 02. 16:30","title":"Beszólt Kádárnak és Orbánnak is: az előbbi bírta – 85 éves lenne Hofi Géza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd8fd641-507d-450e-acc9-1e8245b397c6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Arab Emírségek Marsnál dolgozó műholdja a bolygó éjszakai oldalán kapta lencsevégre azt a fajta sarki fényt, amelynek megfigyelésével évek óta próbálkoznak a tudósok.","shortLead":"Az Egyesült Arab Emírségek Marsnál dolgozó műholdja a bolygó éjszakai oldalán kapta lencsevégre azt a fajta sarki...","id":"20210702_sarki_feny_mars_urkutatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cd8fd641-507d-450e-acc9-1e8245b397c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7966e53-d340-474c-a366-e1882e5d1232","keywords":null,"link":"/tudomany/20210702_sarki_feny_mars_urkutatas","timestamp":"2021. július. 02. 20:03","title":"Soha nem látott sarki fényt fotózott az Egyesült Arab Emírségek műholdja a Marson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Újabb lazításokat jelentett be Orbán Viktor. Nem adományozhatunk anonim módon civileknek. Putyin haragra gerjedt. Mégsem énekel Mészáros Lőrincéknek Jennifer Lopez. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Újabb lazításokat jelentett be Orbán Viktor. Nem adományozhatunk anonim módon civileknek. Putyin haragra gerjedt...","id":"20210702_Radar360","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc60a3c4-15eb-44d1-87a1-7abd3bd35e20","keywords":null,"link":"/360/20210702_Radar360","timestamp":"2021. július. 02. 08:10","title":"Radar360: Megszűnik a kötelező maszkviselés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32b57407-3555-4462-bf3d-2b70f815995f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 78 éves Mike Yager a háza bejáróján esett el és ütötte be a fejét úgy, hogy elveszítette az eszméletét. Arra eszmélt, hogy épp a tűzoltók segítenek rajta.","shortLead":"A 78 éves Mike Yager a háza bejáróján esett el és ütötte be a fejét úgy, hogy elveszítette az eszméletét. Arra eszmélt...","id":"20210701_apple_watch_okosora_eleses_erzekelo_veszhivas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=32b57407-3555-4462-bf3d-2b70f815995f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18574f5f-88fb-4ea5-8add-829e22c1e5db","keywords":null,"link":"/tudomany/20210701_apple_watch_okosora_eleses_erzekelo_veszhivas","timestamp":"2021. július. 01. 09:33","title":"Életet mentett az Apple Watch, a viselője nem is tudott a funkcióról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef4192ef-be48-4e11-a273-989f9ea705a3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az informatikai társaság a Miniszterelnöki Kabinetiroda alá tartozó Digitális Kormányzati Ügynökség pályázatán nyert.","shortLead":"Az informatikai társaság a Miniszterelnöki Kabinetiroda alá tartozó Digitális Kormányzati Ügynökség pályázatán nyert.","id":"20210702_keretmegallapodas_konzorcium_4ig","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ef4192ef-be48-4e11-a273-989f9ea705a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e99b9cf3-47b3-47e5-ac74-35f04f91a165","keywords":null,"link":"/itthon/20210702_keretmegallapodas_konzorcium_4ig","timestamp":"2021. július. 02. 13:29","title":"204 milliárdos keretmegállapodást kötött a 4iG vezette konzorcium","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34abd797-a1ab-44cc-9409-ec9779bdab1f","c_author":"Bihari Ádám","category":"vilag","description":"A második legveszélyesebb ember posztjáig jutott. Vannak, akik háborús bűnösnek tartják, mások az elvek emberének. A XXI. század eddigi két legfontosabb történelmi eseményében betöltött kulcsszerepének azonban máig tartó hatásai vannak mindannyiunk életére. ","shortLead":"A második legveszélyesebb ember posztjáig jutott. Vannak, akik háborús bűnösnek tartják, mások az elvek emberének...","id":"20210701_Donald_Rumsfeld__A_mocskos_szabadsag_harcosa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=34abd797-a1ab-44cc-9409-ec9779bdab1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0faa6e02-ef9c-4855-924c-75778830865c","keywords":null,"link":"/vilag/20210701_Donald_Rumsfeld__A_mocskos_szabadsag_harcosa","timestamp":"2021. július. 01. 18:30","title":"Donald Rumsfeld, a mocskos szabadság harcosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86b6013c-b6a0-4d31-8c7b-b6c614c46900","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A rehabilitációja óta először a Budapest Parkban énekelt közönség előtt.\r

\r

","shortLead":"A rehabilitációja óta először a Budapest Parkban énekelt közönség előtt.\r

\r

","id":"20210702_Ujra_szinpadra_lepett_Kiss_Tibi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=86b6013c-b6a0-4d31-8c7b-b6c614c46900&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e7ff461-bf10-447a-b144-72a7e2d1ea2c","keywords":null,"link":"/kultura/20210702_Ujra_szinpadra_lepett_Kiss_Tibi","timestamp":"2021. július. 02. 09:07","title":"Kiss Tibi újra színpadra lépett ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]