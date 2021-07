A támogatási kérelemből az is kiderül, hogy maga Schmidt Mária kérte a rendszerváltás 2019-es emlékévének meghosszabbítását 2022-ig.

Noha a kormány 2019-ben három évre 12 milliárd forintot biztosított a rendszerváltásnak emléket állító „30 éve szabadon” emlékév programjaira, tavaly decemberben az azért felelős Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítványt képviselő Schmidt Mária kormánybiztos további 1,5 milliárd forint támogatást kért – írja a Magyar Hang. A lap szerint ezt egy birtokukba került támogatási kérelem bizonyítja.

A pénz nagy részét, 630 millió forintot arra kérték, hogy pedagógusokat képezzenek tovább a rendszerváltásról. A Magyar Hang szerint támogatást kértek egy konferenciára is, amire egyszer már kaptak 20 millió forint közpénzt. Szeretnének forrást továbbá egy 26 perces filmre és egy 200 oldalas kötetre is, ezek az „emlékév narratív összegzését” szolgálnák. Valamint, a lap szerint jutna a pénzből két közvélemény-kutatásra és több kiállításra is.

Azt írják, a dokumentumból emellett az is kiderül, hogy maga Schmidt kezdeményezte az emlékév meghosszabbítását. Ez idén tavasszal meg is történt: a rendszerváltás emlékéve már 2022 végéig tart.