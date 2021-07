Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"b01719bf-ef8e-45f1-823f-943c41688b6c","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Valamennyien tapasztaljuk, hogy az online, otthonunk kényelméből történő vásárlás egyre fontosabbá válik, ezért is igyekszünk folyamatosan fejleszteni a HVG Könyvek webáruházának szolgáltatásait.","shortLead":"Valamennyien tapasztaljuk, hogy az online, otthonunk kényelméből történő vásárlás egyre fontosabbá válik, ezért is...","id":"20210701_Milyen_az_idealis_konyvesbolt__A_HVG_Konyvek_kerdoive","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b01719bf-ef8e-45f1-823f-943c41688b6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c3601e4-281a-4f11-be1c-99afba09fb92","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20210701_Milyen_az_idealis_konyvesbolt__A_HVG_Konyvek_kerdoive","timestamp":"2021. július. 01. 19:15","title":"Milyen az ideális könyvesbolt? - A HVG Könyvek kérdőíve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ae6624b-4a2a-4531-a2a4-273866228056","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Az azonosítatlan légi jelenségekről szóló amerikai jelentést nagyon várták, de az nem talált magyarázatot a vizsgált esetekre, és bizonyítékot sem arra, hogy földönkívüliek látogatására utalnának. Mindenesetre több, mint százból 18 esetben nem tudják az amerikai hírszerzők, mi lehet az \"ismeretlen repülő tárgy\". A vizsgálat folytatódik, az igazság még mindig odaát van. ","shortLead":"Az azonosítatlan légi jelenségekről szóló amerikai jelentést nagyon várták, de az nem talált magyarázatot a vizsgált...","id":"202126__amerikai_ufojelentes__nincs_bizonyitek__eszlelesek__az_igazsag_meg_odaat_van","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3ae6624b-4a2a-4531-a2a4-273866228056&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9765a36-b1df-460d-aea3-f21af35a5f04","keywords":null,"link":"/360/202126__amerikai_ufojelentes__nincs_bizonyitek__eszlelesek__az_igazsag_meg_odaat_van","timestamp":"2021. július. 01. 17:00","title":"Új erőre kaptak az UFO-hívők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Száznál is kevesebb beteget ápolnak kórházban.","shortLead":"Száznál is kevesebb beteget ápolnak kórházban.","id":"20210702_Nincs_ujabb_elhunyt_37_fertozottet_azonositottak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b64d100a-4bb6-407f-84f0-0e5ea80b478d","keywords":null,"link":"/itthon/20210702_Nincs_ujabb_elhunyt_37_fertozottet_azonositottak","timestamp":"2021. július. 02. 09:31","title":"Nincs újabb elhunyt, 37 új fertőzöttet azonosítottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b1f351b-96e5-4a5c-b528-2395017ab6a2","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Egy szerda esti határozatban létrehozta az új egyetemi alapítványokat a kormány.","shortLead":"Egy szerda esti határozatban létrehozta az új egyetemi alapítványokat a kormány.","id":"20210701_egyetemi_alapitvanyok_magyar_kormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0b1f351b-96e5-4a5c-b528-2395017ab6a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2b12a3d-8d36-41c4-b1e3-3b92b03a5793","keywords":null,"link":"/itthon/20210701_egyetemi_alapitvanyok_magyar_kormany","timestamp":"2021. július. 01. 10:40","title":"Induló vagyonként 6,6 milliárd forintot kaptak az egyetemi alapítványok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b704d26b-5371-4fad-b0bc-611e5fb65972","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"A kormány pénzt vont el a kerülettől, a kerület pénz hiányában bezárta a múzeumot. Most kerítettek helyet neki.","shortLead":"A kormány pénzt vont el a kerülettől, a kerület pénz hiányában bezárta a múzeumot. Most kerítettek helyet neki.","id":"20210701_Nem_kell_zaszlot_egetni_megmenekult_a_Zaszlomuzeum","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b704d26b-5371-4fad-b0bc-611e5fb65972&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9417718b-8eb1-4bea-8c2c-b9eed195bf18","keywords":null,"link":"/kultura/20210701_Nem_kell_zaszlot_egetni_megmenekult_a_Zaszlomuzeum","timestamp":"2021. július. 01. 15:08","title":"Nem kell zászlót égetni, megmenekült a Zászlómúzeum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cea9e04e-247b-4576-8ea1-9cc822447712","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Elkezdődött a találgatás, miért teljesített ennyire alul az Eb-győzelemre legesélyesebbnek kikiáltott csapat.","shortLead":"Elkezdődött a találgatás, miért teljesített ennyire alul az Eb-győzelemre legesélyesebbnek kikiáltott csapat.","id":"20210701_francia_valogatott_budapest_marriott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cea9e04e-247b-4576-8ea1-9cc822447712&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2b172e6-654f-45f1-90e6-ffba86ea7ba3","keywords":null,"link":"/kkv/20210701_francia_valogatott_budapest_marriott","timestamp":"2021. július. 01. 16:26","title":"Elégedetlen volt a francia válogatott a budapesti Marriott-tal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54ca07ca-3f0d-4660-92c5-a2c3300da634","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A horvát kormányfő szerint az euró bevezetése számos előnnyel jár a horvát állampolgárok és a gazdaság számára.","shortLead":"A horvát kormányfő szerint az euró bevezetése számos előnnyel jár a horvát állampolgárok és a gazdaság számára.","id":"20210701_horvatorszag_euro","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=54ca07ca-3f0d-4660-92c5-a2c3300da634&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"162171ef-6b98-4184-97a1-be358421ef2a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210701_horvatorszag_euro","timestamp":"2021. július. 01. 19:03","title":"Horvátország két év múlva bevezetné az eurót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d368eb34-7818-46f5-90c1-7ba897f9c832","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Kisalföldön és Budapest térségében erős szélre is számítani kell.","shortLead":"A Kisalföldön és Budapest térségében erős szélre is számítani kell.","id":"20210702_Zivatarra_es_felhoszakadasra_is_figyelmeztet_a_meteorologiai_szolgalat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d368eb34-7818-46f5-90c1-7ba897f9c832&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4981bd40-a44b-4b06-9e38-895f236a0055","keywords":null,"link":"/itthon/20210702_Zivatarra_es_felhoszakadasra_is_figyelmeztet_a_meteorologiai_szolgalat","timestamp":"2021. július. 02. 05:43","title":"Zivatarra és felhőszakadásra is figyelmeztet a meteorológiai szolgálat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]