Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"6b8c68b1-48a7-44f9-a6cd-5a62dd970a47","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Már az orvosok is lemondtak a Nemzet Sportolójáról. A helyzet javult, az viszont továbbra is aggasztó, hogy még mindig van víz a tüdejében.","shortLead":"Már az orvosok is lemondtak a Nemzet Sportolójáról. A helyzet javult, az viszont továbbra is aggasztó, hogy még mindig...","id":"20241229_Nagyjabol-egy-het-amig-a-gyogyszerek-kifejtik-a-hatasukat-remeljuk-birni-fogja-addig-a-szervezete-antibiotikummal-kezelik-Keleti-Agnest","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6b8c68b1-48a7-44f9-a6cd-5a62dd970a47.jpg","index":0,"item":"f222aeab-65cf-4b24-b6fc-21e9c6684ec7","keywords":null,"link":"/sport/20241229_Nagyjabol-egy-het-amig-a-gyogyszerek-kifejtik-a-hatasukat-remeljuk-birni-fogja-addig-a-szervezete-antibiotikummal-kezelik-Keleti-Agnest","timestamp":"2024. december. 29. 13:03","title":"„Nagyjából egy hét, amíg a gyógyszerek kifejtik a hatásukat, reméljük, bírni fogja addig a szervezete” - antibiotikummal kezelik Keleti Ágnest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9085916-d5d5-4ce6-8801-4525c83e890e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Trump szerint Carter keményen dolgozott azért, hogy Amerikát egy jobb hellyé tegye, míg Biden közleményében az ország történelmének egyik legbefolyásosabb politikusaként emlékezett meg a volt elnökről.","shortLead":"Trump szerint Carter keményen dolgozott azért, hogy Amerikát egy jobb hellyé tegye, míg Biden közleményében az ország...","id":"20241230_carter-bucsuztatas-trump-biden-zelenszkij-macron","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e9085916-d5d5-4ce6-8801-4525c83e890e.jpg","index":0,"item":"f76f4909-fd8a-4d52-b54c-be494fe41c91","keywords":null,"link":"/vilag/20241230_carter-bucsuztatas-trump-biden-zelenszkij-macron","timestamp":"2024. december. 30. 07:58","title":"Donald Trump és Joe Biden is az elhunyt Jimmy Cartert méltatta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4af99bc0-56ce-4386-a8bd-74b4ea198d93","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az ügylet külön tőkebefektetést nem igényelt, a milliárdos vételárat a Budapesti Közművek hatékonyabbá tett működésével gazdálkodták ki.","shortLead":"Az ügylet külön tőkebefektetést nem igényelt, a milliárdos vételárat a Budapesti Közművek hatékonyabbá tett működésével...","id":"20241230_Megvette-a-fovaros-az-EOn-tol-a-budapesti-kozvilagitasert-felelos-ceget-Budapesti-Kozmuvek-Budapesti-Disz-es-Kozvilagitasi-Kft","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4af99bc0-56ce-4386-a8bd-74b4ea198d93.jpg","index":0,"item":"37248a28-277a-4284-9079-b677e05e61cd","keywords":null,"link":"/kkv/20241230_Megvette-a-fovaros-az-EOn-tol-a-budapesti-kozvilagitasert-felelos-ceget-Budapesti-Kozmuvek-Budapesti-Disz-es-Kozvilagitasi-Kft","timestamp":"2024. december. 30. 14:41","title":"Megvette a főváros az E.On-tól a budapesti közvilágításért felelős céget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa92ce63-6b80-41a0-b340-6ca7c6af6d07","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Pontosan mit épít fel Donald Trump? Ezt valójában a brutálisan hűséges férfibandákhoz lehet hasonlítani, amelynek tagjai mindent egyben tartanak – kivéve a barátságot, írja a Die Zeitben megjelent esszéjében Georg Seeßlen filmkritikus.","shortLead":"Pontosan mit épít fel Donald Trump? Ezt valójában a brutálisan hűséges férfibandákhoz lehet hasonlítani, amelynek...","id":"20241230_Die-Zeit-Don-Trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fa92ce63-6b80-41a0-b340-6ca7c6af6d07.jpg","index":0,"item":"38c02308-39d1-4b79-a4b1-c197d6fe4944","keywords":null,"link":"/360/20241230_Die-Zeit-Don-Trump","timestamp":"2024. december. 30. 07:40","title":"Die Zeit-esszé: Don Trumpleone és bandája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8b479b7-0ac3-433c-ba95-f09a692528d7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ingyenessé válik január elsejétől a kerékpár- és kutyaszállítás Budapesten belül a MÁV-csoport járatain; mindazok élhetnek a díjmentes szállítási lehetőséggel, akik ország- vagy Pest-vármegyebérlettel, Budapest-bérlettel, a fővároson belüli díjmentes utazási jogosultsággal, esetleg az álláskeresők arcképes havi bérletével rendelkeznek.","shortLead":"Ingyenessé válik január elsejétől a kerékpár- és kutyaszállítás Budapesten belül a MÁV-csoport járatain; mindazok...","id":"20241231_Januar-1-tol-ingyen-lehet-kutyat-es-kerekpart-szallitani-a-MAV-csoport-jaratain-Budapesten-belul","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c8b479b7-0ac3-433c-ba95-f09a692528d7.jpg","index":0,"item":"0fee0bea-b7e0-47ac-9dc0-eed0692da4ca","keywords":null,"link":"/kkv/20241231_Januar-1-tol-ingyen-lehet-kutyat-es-kerekpart-szallitani-a-MAV-csoport-jaratain-Budapesten-belul","timestamp":"2024. december. 31. 09:40","title":"Január 1-től ingyen lehet kutyát és kerékpárt szállítani a MÁV-csoport járatain Budapesten belül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37272ca4-e444-48b5-8442-5b225e402875","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A vádiratban az összes vádlott előzetes letartóztatásának meghosszabbítását kérik, illetve azt javasolják, hogy azok is kerüljenek előzetes letartóztatásba, akik jelenleg szabad lábon vannak, mint például Goran Vesic volt építésügyi miniszter.","shortLead":"A vádiratban az összes vádlott előzetes letartóztatásának meghosszabbítását kérik, illetve azt javasolják, hogy azok is...","id":"20241230_ujvideki-tragedia-vademelesek-szerbia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/37272ca4-e444-48b5-8442-5b225e402875.jpg","index":0,"item":"a2cfc363-6c9a-4b63-8330-bd814045336e","keywords":null,"link":"/vilag/20241230_ujvideki-tragedia-vademelesek-szerbia","timestamp":"2024. december. 30. 13:20","title":"Tizenhárom ember ellen emeltek vádat az újvidéki tragédiával összefüggésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b032380-2ddc-44a2-a09b-4fcc7bcb4257","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Fogyasszon több tehéntejet, ha csökkenteni szeretné a 2-es típusú cukorbetegség kockázatát – így lehetne összefoglalni egy nemzetközi kutatócsoport legújabb eredményeit. Azonban itt is van egy megkötés: az előbbi tanács csak egy bizonyos génváltozattal rendelkező embereknél válhat be.","shortLead":"Fogyasszon több tehéntejet, ha csökkenteni szeretné a 2-es típusú cukorbetegség kockázatát – így lehetne összefoglalni...","id":"20241229_tejfogyasztas-2es-tipusu-cukorbetegseg-kozotti-osszefugges-genetikai-alapon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5b032380-2ddc-44a2-a09b-4fcc7bcb4257.jpg","index":0,"item":"72a82087-00f2-4751-9b2d-db73f5eb90a9","keywords":null,"link":"/tudomany/20241229_tejfogyasztas-2es-tipusu-cukorbetegseg-kozotti-osszefugges-genetikai-alapon","timestamp":"2024. december. 29. 20:03","title":"Találtak valamit a tejről, ami sok mindent megváltoztathat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a88f873-11d4-449b-a416-db32cb0dcab8","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20241229_messenger-atveres-samsung-tv-funkciok-fognoveszto-gyogyszer-vodafone-atallas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8a88f873-11d4-449b-a416-db32cb0dcab8.jpg","index":0,"item":"dee1bdf9-d14d-48e8-bedd-39d45dde38af","keywords":null,"link":"/tudomany/20241229_messenger-atveres-samsung-tv-funkciok-fognoveszto-gyogyszer-vodafone-atallas","timestamp":"2024. december. 29. 12:00","title":"Ez történt: Olyan durva üzenet indult körbe a Messengeren, hogy mindene odaveszik annak, aki belekattint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]