Az állítása szerint makkegészséges Orbán Viktort indiai útjára elkísérő ájurvéda-csodadoktor 23500 forintért bárkinek itthon is elemzi a betegségeit, ráadásul nemcsak a jelenlegieket, hanem ígérete szerint a lehetséges jövőbelieket is. Krishna Kumar ugyan nem orvos, viszont az ősi indiai természetes gyógyászatot a nagyapjától tanulta, és már 8 évesen gyakorolta. A dél-indiai Keralából származik, amit az ájurvéda fővárosának tartanak – Orbán Viktor a családjával éppen itt tölti 2 hetes téli szabadságát, állítása szerint saját pénzéből.

„Felesleges kilók leadása és méregtelenítés. Bentlakásos sejtszintű tisztítás 14-21 napos elvonulás keretén belül” – így hirdette magát és a fejenként napi 54 ezer forinttól elérhető elvonulás programját 2019-ben a Facebookon a Brahmayurveda Tradicionális Ayurvedikus Masszázs és Panchakarma Központ. Ugyanez a program ma is elérhető, és nem is sokkal drágább, 65200 forint naponta a kezdőár. Már ez is all inclusive, vagyis benne van a szállás, az ellátás és a személyre szabott kezelések, gyógyítóprogramok ára is, de

a csúcs a 21 napos all-in csomag a legdrágább Raya Royal Suit lakosztályban, ami több mint 1,9 millió forintba kerül egy főre.

Ez persze a Krishna Kumar-féle ájurvédikus központ árlistájának a teteje, a belépő szint a már említett 23500 forintos konzultáció, hiszen ez előzi meg a kezelési tervet. Már ez a konzultáció is tartalmaz például „pulzusdiagnózist” és életmódbeli ajánlásokat. Ha pedig valaki nem ragaszkodik Krishna Kumarhoz, a konzultációt másnál is megkaphatja az intézetben, kevesebb mint a harmadáért, 9 ezer forintért. Igaz, ebben az olcsóbb csomagban nincs sem pulzusdiagnózis, sem jövőbeli betegségek feltérképezése, van viszont javaslattétel gyógynövény- és étrendkiegészítőkre.

Ezeket természetesen meg is lehet vásárolni a központban: 4900-14900 forint közötti áron van egy-egy üvegcse, az asztma- és szorongáscsökkentő olajtól a reumás panaszokat kezelő gyógynövény-kivonaton át a méregtelenítő lekvárig terjedő skálán, de kapható a „belső tisztaságot” fenntartó gyógykészítmény és számtalan teaféle is olyan fantázianevekkel, mint „súlykontroll” vagy „detox”.

A központ honlapján feltüntetett árlista szerint csak Krishna Kumarnál elérhető a 60 perces védikus asztrológiai konzultáció, amely, mint nevéből is kiderül, asztrológiai elemzést takar. De választható tizenötféle egyéni kezelés, ezek 45, 50 vagy 60 percesek, és az áruk 18500-25500 forint között mozog. Kicsit drágábbak a szinkronkezelések, viszont olcsóbban, 10 ezer forintos egységáron elérhetők a 25 perces részkezelések is.

Hiába a sok lehetőség, nem minden szolgáltatást kínálnak a budapesti központban, de még az albertirsai pihenőházukban sem. Utóbbiban van mód a többhetes panchakarma tisztítókúrákra, amelyek célja „a betegségmegelőzés, a gyógyítás, a test egészségének megőrzése, fiatalítása és az immunrendszer megerősítése”. Ezek közül a legdrágább az említett 3 hetes VIP-kúra fejenként csaknem 2 millió forintért.

Mi történik Indiában?

Van azonban olyan kúra, ami itt sem elérhető, még az all inclusive csomagban sem. A HVG megírta Krishna Kumar egyik páciensének beszámolóját, akinek a központ vezetője azt javasolta, hogy menjen el Indiába, „mert olyan kezelést, amit nekem javasol, Európában nem végezhetnek”. Magyarázata szerint „olyan dolgokkal etetnének, itatnának, amiket Európában nem adhatnak”.

Hogy miért? A kezelések része lehet tisztítókúra, a speciális étrend, a masszázsterápia, a jóga és a meditáció mellett a gyógynövényes készítmények is. Ám az ájurvédikus készítmények egy része veszélyes mennyiségben tartalmazhat nehézfémeket, ami gyógyulás helyett mérgezéshez vezethet. Ilyesmi az EU-ban nem árusítható, Indiában viszont az ájurvéda a nyugati orvoslással egyenértékű.

Az az indiai klinika, amit Kumar a HVG-nek nyilatkozó páciensnek javasolt, abban a tartományban van, ahol Orbán Viktor is nyaral. Ez ugyanakkor nem meglepő, egész Kerala állam az ájurvédikus gyógyítás központjának számít, több mint száz ájurvédikus kórház és 800 ájurvédikus gyógyszertár működik itt, és mintegy 120 üdülőhely és wellnessközpont kínál speciális ájurvédikus kezeléseket.

A klinika az ötcsillagos szállodától, ahol Orbán Viktor is megszállt, mintegy 160 kilométerre van. A HVG elérte az intézményt, ám ott a minap érdeklődésünkre azt mondták, jelenleg nincs Orbán Viktor nevű vendégük. Azt elismerték, hogy Krishna Kumar szokott nekik magyar vendégeket javasolni, jelenleg is tartózkodik két magyar náluk. Amúgy a miniszterelnök minapi nyilatkozatában a Blikk kérdésére, hogy

egészségügyi okok miatt utazott-e Indiába, úgy válaszolt: „Makkegészséges vagyok. Ne reménykedjenek!”

Közben a helyi sajtó arról ír, hogy a magyar kormányfői család egyik tagját valóban kezelik Indiában a téli nyaralással összekötve, de az nem Orbán, hanem a felesége. A Manorama nevű helyi lap – amely korábban is hírt adott Orbánék útjáról – szerdán azt írta, hogy Lévai Anikó „ájurvédikus kezelésen vesz részt a thirkunnapuzhai Kayar Village Resortban, Mannarashalában”.

Miért Kumarral bizniszelt Gattyán?

Orbán egyébként a Blikknek adott nyilatkozatban árulta el azt is, miért szerepelt az indiai, helyi újságokban egy fotón Krishna Kumarral. „Ő az egyetlen indiai, akit ismerek, és tud magyarul. Őt kértem meg, hogy azokat a helyeket, amiket kulturális szempontból érdemes meglátogatni, mutassa meg nekem.” Azt azonban nem részletezte, honnan ismeri az ájurvédikus csodadoktort.

A HVG ugyanerre a kérdésre kapott viszont választ Gattyán környezetéből, amikor azt kutattuk, miért éppen Krishna Kumart választotta üzleti partnerének. A hagyományos indiai gyógyászattal foglalkozó budapesti és albertirsai központot üzemeltető cégben Kumar 51 százalékos társtulajdonos, míg a politikába is belekóstoló Gattyán György milliárdos érdekeltsége, a luxemburgi Docler Investments 49 százalékot birtokol.

A Docler cégcsoport alapító tulajdonosa több mint egy évtizede érdeklődik az indiai kultúra, gyógyítás iránt, Krishna Kumart Magyarországon ismerte meg, még azelőtt, hogy közös vállalkozásba kezdtek volna

– adott magyarázatot a Gattyán–Kumar-kapcsolatra a HVG-nek Nemes Tamás, a Docler holding kommunikációs vezetője. Amúgy az üzemeltető cég, a Brahmayurveda Center Kft. a fenti, egyes tételeinél igencsak impozáns árlista ellenére nem egy aranybánya. A legutóbbi elérhető mérlegbeszámoló szerint a cég 2023-ban a közel 284 milliós nettó árbevétel mellett is veszteséges volt, 33 milliós mínuszt hozott össze.

Stabil mínuszban volt az alaptőke

A korábbi évek sem voltak sikeresebbek: 2022-ben hasonló árbevétel mellett 40 millió forint volt a veszteség, 2021-ben pedig csaknem fele ekkora forgalomnál is 94 milliós mínuszban zárták az évet. Veszteséges volt a 2020-as induló év is, akkor 104 milliós mínusszal. A 4 év alatt összejött 274 milliós veszteség azt vonta maga után, hogy a cég saját tőkéje folyamatosan és erősen mínuszban volt, ez 2023-ban már -246 millió forintnál járt.

A Brahmayurveda Center Kft. mégis zavartalanul működhetett, pedig a törvény szerint a cégbíróság kényszertörlést rendelhet el egy vállalkozással szemben, ha annak két egymást követő évben is negatív a saját tőkéje. A Gattyán–Kumar páros cége ezt valamiért megúszta, és a miértre a Docler-cégcsoporttól is csak azt a választ kaptuk: „nem tudjuk, ezt a cégbíróságtól kell megkérdezni”.

Tavaly májusban a tulajdonosok végül rendezték a jogsértő állapotot.

A jegyzett tőkét 100 ezer forinttal, a tulajdoni arányuknak megfelelően emelték: Kumar vagyonkezelő cége, a Shyanrisht Kft. 51 ezret tett bele, a Docler Investments pedig 49 ezret. A tőketartalékba viszont a 280 millió forint vagyoni hozzájárulás egészét a Docler tolta be. Kérdésünkre, miért csak ők, csak annyit közöltek, „ez volt a felek közötti megállapodás”.

A cég pénzügyeivel foglalkozó minapi cikkében a 24.hu azt írta, hogy a tőkerendezésre felhasznált kölcsönt még 2020-ban nyújtotta a Docler, és a cégiratokban 835 ezer eurós rulírozó hitelkeretnek van nyoma. Azt is írták, hogy szintén tavaly májusban ennél is nagyobb tételek forogtak a Krishna Kumarhoz kötődő céghálóban, de már Kumarnak a Brahmayurveda Center Kft.-ben érdekelt cégében.

Még nagyobb veszteségek

Ez a vagyonkezelő cég, a Shyanrisht Kft. ugyanis közben még nagyobb mínuszokat hozott össze. A mérlegekből kiderül, hogy a 2019-ben alapított cég 2020-ban, 2021-ben és 2022-ben is veszteséget termelt: előbb 27,5 millió, majd már 1,12 milliárd forint mínuszt hoztak össze, a harmadik évben 10,5 milliót. Végül 2023-ban már szerény nyereséget is termelt a vállalkozás, méghozzá 1,1 millió forintnyit.

A milliárd forint feletti veszteség alighanem a központ indulásához kapcsolódó befektetés, mert már 2020-ban ott volt a mérlegben egy 1,1 milliárdos tétel befektetett eszközök címén. Vélhetően hitelből, mivel ekkora összeg szerepelt a kötelezettségek soron is, és ez lökte mínuszba a Shyanrisht Kft. saját tőkéjét, ami hasonlóan a Brahmayurveda Center Kft.-hez, négy egymást követő évben is mínuszban volt.

Krishna Kumar a saját vagyonkezelő cégében is rendezte végül a negatív tőke jelentette jogsértő állapotot – amely ebben az esetben sem vezetett kényszertörléshez –, legalábbis a 24.hu a cégiratokból kitúrta, hogy 2024 májusában Kumar nemcsak 50 ezer forinttal emelte a cége jegyzett tőkéjét, hanem a tőketartalékot is növelte, 1,11 milliárd forint nem pénzbeli hozzájárulással, ami tagi kölcsön apportálásával valósult meg.

Hogy honnan volt a veszteséges vállalkozás mellett tavaly májusban Kumarnak bő egymilliárd forintja, amit tagi kölcsönként betolt a cégbe, nem tudni.

Erről is kérdeztük Krishna Kumart a cégén keresztül, de azt a választ kaptuk, hogy „Krishna Kumar jelenleg Indiában tartózkodik”, kérdéseinket továbbítják neki, de jelenleg korlátozott internet-hozzáféréssel rendelkezik.

A kezdeti, nagy összegű befektetésigényes beruházásokra viszont a Docler holdingtól kapott válasz is utalt: „A legtöbb induló vállalkozáshoz hasonlóan a Brahmayurveda Center Kft. kezdetben folyamatos fejlesztésekre, felújításokra és a szolgáltatások bővítésére fókuszált, ami azt igényelte, hogy a tulajdonosok pénzt fektessenek bele.” Ami pedig a Kumar–Gattyán-féle közös cég veszteségeit illeti, azt írták: „A reméljük csak átmeneti veszteség oka, hogy a befektetés kezdetén nagyon sok energiát és pénzt kellett arra fordítanunk, hogy a két lokáció (Budapest és Albertirsa) olyan színvonalas helyszínen fogadhassa a vendégeit, amely a Docler cégcsoport által mindig is támasztott követelményeknek, nívónak megfelel.”

Végül a HVG arra is kíváncsi volt, felmerült-e, hogy az évek óta tartó veszteséges működés miatt a Docler Investments megválna az üzletrészétől a Brahmayurveda Center Kft.-ben, amire a Gattyán-érdekeltség kommunikációs vezetőjétől egyértelmű és határozott választ kaptunk. Eszerint: