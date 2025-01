Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f015bf0f-ca0e-47e4-a254-9fe554f575a4","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nagytarcsához dől majd a nem kevés iparűzési adó, amelyet a világ második legnagyobb szerszámgyártójának leánycége fizet.","shortLead":"Nagytarcsához dől majd a nem kevés iparűzési adó, amelyet a világ második legnagyobb szerszámgyártójának leánycége...","id":"20250116_hvg-Warren-Buffett-IMC-Berkshire-Hathaway-Metaldur-Hungary-Nagytarcsa-szerszamgyartas-Iscar-Hungary","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f015bf0f-ca0e-47e4-a254-9fe554f575a4.jpg","index":0,"item":"ef3dd3b3-4172-4bfe-8db2-6ce87c921e5c","keywords":null,"link":"/360/20250116_hvg-Warren-Buffett-IMC-Berkshire-Hathaway-Metaldur-Hungary-Nagytarcsa-szerszamgyartas-Iscar-Hungary","timestamp":"2025. január. 16. 12:15","title":"A nagytarcsai szerszámgyártásban látta meg a fantáziát a befektetők királya, Warren Buffett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1800ab02-34e9-4d95-9772-b836ab7a0a70","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Átvilágító bizottsághoz fordult a román energiaügyi minisztérium az MVM Gazprommal és Roszatommal való kapcsolatai miatt. 