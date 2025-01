Az olasz Liga vezetője, Matteo Salvini az amerikai elnök hétfői beiktatására nem kapott meghívást, csak az olasz miniszterelnök Giorgia Meloni, aki él is a lehetőséggel.

Azt, hogy legfeljebb tévén nézheti a beiktatási ceremóniát, Salvini minden bizonnyal keserűséggel veszi tudomásul a Repubblica vasárnapi cikke szerint, a pártvezető ugyanis – egyébként Orbán Viktorhoz hasonlóan – Donald Trumpot támogatja az amerikai republikánus politikus első elnöki ciklusa óta. Sőt talán támogatás helyett érdemesebb dörgölőzésnek hívni azt, amit Salvini csinál, hiszen a Covid alatt Trump feliratú maszkban jelent meg, az utóbbi hetekben az amerikai republikánusok színét idézve, Trumhoz hasonlóan ő is piros nyakkendőt visel, ráadásul az olasz sajtó szerint 2024 végén valószínűsítette, hogy még az év végéig látogatóba tud utazni Donald Trumphoz. Aztán amikor ez kútba esett, a beiktatási ceremónia volt a következő lehetséges időpont, de abból sem lesz semmi.

Orbánnak sikerült Trumppal találkoznia, Meloni is nemrég volt Trump floridai birtokán, és ő a beiktatásra is megy, Salvini helyette azzal lesz elfoglalva, hogy közlekedési és infrastrukturális miniszterként az elmúlt napok olaszországi vasúti üzemzavarai nyomán kirobbant botrányt menedzselje. Akkor lett volna csak sansza kiutazni, ha Meloni lemondja az utat, de nem mondta le.

Salvininek azzal persze számolnia kell, hogy az amerikai elnök a protokolláris utat betartva a továbbiakban is Olaszország miniszterelnökével lesz közvetlen diplomáciai kapcsolatban, az azonban zavarhatja, hogy eközben Meloni – miközben jobboldali populistaként Salvini olaszországi szövegségese és a kormánykoalíció vezetője – egyáltalán nem köteleződött el Trump mellett, sőt kifejezetten kiegyensúlyozott kapcsolata volt a Biden-adminisztrációval is, annyira, hogy eredetileg a leköszönő elnök utolsó külföldi útja is Melonihoz vezetett volna, bár pár napja lefújták.

A Liga tehát Salvini révén nem, hanem csak úgy lesz képviselve Washingtonban, ahogyan a Fidesz is: mivel a Patrióták európai pártcsoport delegációja meghívást kapott a ceremóniára, az európai parlamenti képviselők révén lesznek jelen. A Fidesz részétől Gál Kinga biztosan, a Liga Paolo Borchiát küldi. A Patrióták botrányos képviselője, Robert Vannacci tábornok nem megy “strasbourgi elfoglaltságokra” hivatkozva.

Egy közleményben Salvini is úgy fogalmazott, mintha az ő döntése lenne a vasúti közlekedés anomáliáinak rendezése, és Orbán Viktor stábja is azt a választ adta a beiktatáson való részvételt firtató kérdésre, hogy Orbán január 20-án Budapesten tart előadást a magyar EU-elnökség eredményeit értékelő konferencián, csak ezt követően világította meg Kovács Zoltán nemzetközi szóvivő, hogy Orbánt nem is hívták.

