[{"available":true,"c_guid":"d8447113-a39a-4711-b111-783e5fe6b10d","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A tizennyolc éves, ruandai származású Axel Rudakubana hétfőn bűnösnek vallotta magát a hatéves Bebe King, a hétéves Elsie Dot Stancombe és a kilencéves Alice da Silva Aguiar meggyilkolásában, valamint további nyolc gyermek és két felnőtt elleni gyilkossági kísérlet vádjában. Csütörtökön a bíróság kimondta az ítéletet. ","shortLead":"A tizennyolc éves, ruandai származású Axel Rudakubana hétfőn bűnösnek vallotta magát a hatéves Bebe King, a hétéves...","id":"20250123_southport-gyilkossag-gyerekek-itelet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d8447113-a39a-4711-b111-783e5fe6b10d.jpg","index":0,"item":"9d4b4060-75ec-414e-a340-35d80d69b5e6","keywords":null,"link":"/vilag/20250123_southport-gyilkossag-gyerekek-itelet","timestamp":"2025. január. 23. 19:15","title":"„Annyira örülök, hogy azok a gyerekek halottak”– 52 év börtönbüntetést kapott a fiú, aki három kislányt késelt halálra Southportban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8473573-cafc-4b9c-af4a-8c0469e5598a","c_author":"Dobszay János","category":"itthon","description":"A Gyurcsány-kormány hazakiárusítási kísérleteként kommunikálta a Fidesz annak idején a sukorói kaszinóváros-projektet, pedig az a kanyarban sem volt ahhoz képest, amit Orbánék – az arab magánberuházó kedvében járva – a Rákosrendezőre megálmodott Mini-Dubaj kapcsán terveznek.","shortLead":"A Gyurcsány-kormány hazakiárusítási kísérleteként kommunikálta a Fidesz annak idején a sukorói kaszinóváros-projektet...","id":"20250123_Ha-Orban-szerint-Sukoro-hazaarulas-volt-akkor-Mini-Dubaj-micsoda","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a8473573-cafc-4b9c-af4a-8c0469e5598a.jpg","index":0,"item":"711f12ed-73a9-43fc-9c2a-fdfaa2b69db2","keywords":null,"link":"/itthon/20250123_Ha-Orban-szerint-Sukoro-hazaarulas-volt-akkor-Mini-Dubaj-micsoda","timestamp":"2025. január. 23. 13:39","title":"Ha Orbán szerint Sukoró hazaárulás volt, akkor Mini-Dubaj micsoda?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3deca4cc-5975-4ad2-a112-164a0c8b59a3","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Csütörtökön nem sokkal ebéd után világszerte hibák tapasztalhatók a legnépszerűbb mesterséges intelligenciás chatbot működésében.","shortLead":"Csütörtökön nem sokkal ebéd után világszerte hibák tapasztalhatók a legnépszerűbb mesterséges intelligenciás chatbot...","id":"20250123_openai-chatgpt-leallas-szolgaltatas-problemak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3deca4cc-5975-4ad2-a112-164a0c8b59a3.jpg","index":0,"item":"80d182e7-8fc3-45d4-b6d1-c02528b907d3","keywords":null,"link":"/tudomany/20250123_openai-chatgpt-leallas-szolgaltatas-problemak","timestamp":"2025. január. 23. 13:50","title":"Valami baj van a ChatGPT-vel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f8ee5d3-0795-47c9-b265-7419828c1382","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Emberszerű mesterséges intelligenciát igyekezett összerakni legújabb csúcstelefonjai felhasználóinak a Samsung. Bemutatkoztak az S-széria legújabb modelljei, melyekről a gyártó azt hirdeti: minden eddiginél hatékonyabban segítenek majd a mindennapi dolgok intézésében.","shortLead":"Emberszerű mesterséges intelligenciát igyekezett összerakni legújabb csúcstelefonjai felhasználóinak a Samsung...","id":"20250122_samsung-galaxy-s25-ultra-plusz-specifikacio-oneui-7-mesterseges-intelligencia-funkciok-magyar-arak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3f8ee5d3-0795-47c9-b265-7419828c1382.jpg","index":0,"item":"bd55ee52-267c-4e2f-9119-b6fc41bc8d89","keywords":null,"link":"/tudomany/20250122_samsung-galaxy-s25-ultra-plusz-specifikacio-oneui-7-mesterseges-intelligencia-funkciok-magyar-arak","timestamp":"2025. január. 22. 19:00","title":"Magyar árakkal itt vannak a Samsung eddigi legjobb telefonjai: megjött a Galaxy S25-széria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3793fc54-e491-4e0c-abcf-ad447833d9b6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Csütörtök reggel országosan több mint 260 magyarországi iskola kapott fenyegető levelet, ami miatt bombariadót rendeltek el. Szlovákia is átélt ehhez hasonlót tavaly, az egyik helyi lap meg is osztotta a tapasztalatokat. ","shortLead":"Csütörtök reggel országosan több mint 260 magyarországi iskola kapott fenyegető levelet, ami miatt bombariadót...","id":"20250123_Szlovakia-Csehorszag-bombariado-bombafenyegetes-iskolak-rendorseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3793fc54-e491-4e0c-abcf-ad447833d9b6.jpg","index":0,"item":"e71fa49f-2d9c-4cd5-9623-00875b67f0f1","keywords":null,"link":"/vilag/20250123_Szlovakia-Csehorszag-bombariado-bombafenyegetes-iskolak-rendorseg","timestamp":"2025. január. 23. 17:21","title":"A szlovák rendőrség nem sokra jutott a bombariadókkal kapcsolatban, a magyar hatóságok mégis tőlük kérnek segítséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ab17291-53c7-4992-93aa-5c3b21c3e9a9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kedden több mint 1500 olyan embert engedtek szabadon, akiknek köze volt a négy évvel ezelőtti zavargásokhoz. ","shortLead":"Kedden több mint 1500 olyan embert engedtek szabadon, akiknek köze volt a négy évvel ezelőtti zavargásokhoz. ","id":"20250122_Eltuntek-az-FBI-oldalarol-a-Capitolium-elfoglalasaval-kapcsolatos-nyomozasrol-szolo-informaciok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5ab17291-53c7-4992-93aa-5c3b21c3e9a9.jpg","index":0,"item":"9b6991be-daa0-4bff-a277-7d27f8fc1f3b","keywords":null,"link":"/vilag/20250122_Eltuntek-az-FBI-oldalarol-a-Capitolium-elfoglalasaval-kapcsolatos-nyomozasrol-szolo-informaciok","timestamp":"2025. január. 22. 06:44","title":"BBC: Eltűntek az FBI oldaláról a Capitolium elfoglalásával kapcsolatos nyomozásról szóló információk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d2f302a-7161-4e3d-9106-f0b82c1955bc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A miniszterelnök egy pohár itallal a kezében köszöntötte a magyar kultúrát.","shortLead":"A miniszterelnök egy pohár itallal a kezében köszöntötte a magyar kultúrát.","id":"20250122_Muzsikosokkal-inditotta-a-reggelt-Orban-Viktor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7d2f302a-7161-4e3d-9106-f0b82c1955bc.jpg","index":0,"item":"d00e5534-3267-4140-a772-eee931da6bcc","keywords":null,"link":"/elet/20250122_Muzsikosokkal-inditotta-a-reggelt-Orban-Viktor","timestamp":"2025. január. 22. 09:13","title":"Pálinka és muzsika – Orbán Viktornak ez jutott eszébe a magyar kultúra napjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da970765-8e17-4138-aac7-5b55fcdb02c0","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Erre a magyar tízes listára 200 millió forintos ár alatt nem is lehet bekerülni. ","shortLead":"Erre a magyar tízes listára 200 millió forintos ár alatt nem is lehet bekerülni. ","id":"20250122_900-millios-Bugatti-legdragabb-hasznalt-auto-2024","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/da970765-8e17-4138-aac7-5b55fcdb02c0.jpg","index":0,"item":"a998d9d1-f0e9-409f-8148-01fbf35224ab","keywords":null,"link":"/cegauto/20250122_900-millios-Bugatti-legdragabb-hasznalt-auto-2024","timestamp":"2025. január. 22. 13:41","title":"900 milliós Bugatti volt 2024 legdrágább használt autója itthon, de a toplista fele a Ferrariké","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]