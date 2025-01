Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"514be346-1eb6-4a36-a73f-5f60eed79d11","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A határidő vasárnap jár le, a Hezbollah figyelmeztetett annak betartására.","shortLead":"A határidő vasárnap jár le, a Hezbollah figyelmeztetett annak betartására.","id":"20250124_izrael-hezbollah-kivonulas-del-libanon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/514be346-1eb6-4a36-a73f-5f60eed79d11.jpg","index":0,"item":"e2205487-8808-4f27-b8d3-88fbdb10fae4","keywords":null,"link":"/vilag/20250124_izrael-hezbollah-kivonulas-del-libanon","timestamp":"2025. január. 24. 20:21","title":"Izrael nem vonul ki határidőre Dél-Libanonból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef4deb58-b9fc-4b9b-9034-4a5d23784902","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Annyira dühös, hogy bejelentette: abbahagyja a színészkedést.","shortLead":"Annyira dühös, hogy bejelentette: abbahagyja a színészkedést.","id":"20250123_Josh-Brolin-kiakadt-mert-a-Dune-rendezojet-nem-jeloltek-Oscarra","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ef4deb58-b9fc-4b9b-9034-4a5d23784902.jpg","index":0,"item":"b906ff3c-a9ff-4bd2-b457-2eb87016d166","keywords":null,"link":"/kultura/20250123_Josh-Brolin-kiakadt-mert-a-Dune-rendezojet-nem-jeloltek-Oscarra","timestamp":"2025. január. 23. 22:06","title":"Josh Brolin nagyon kiakadt, mert a Dűne rendezőjét nem jelölték Oscarra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0a7b537-e913-465c-b4e2-072a616ca9a2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Oroszországból származó gázszállítás leállása után az ukrán elnök azt mondta, örömmel segítenek a szlovákoknak is, de nem fogják hagyni, hogy az oroszok profitáljanak. Orbán viszont továbbra is a szankciók blokkolásával fenyeget, és garanciákat vár Kijevtől.","shortLead":"Az Oroszországból származó gázszállítás leállása után az ukrán elnök azt mondta, örömmel segítenek a szlovákoknak is...","id":"20250125_Zelenszkij-Azerbajdzsanbol-is-szallithatunk-gazt-Europaba","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e0a7b537-e913-465c-b4e2-072a616ca9a2.jpg","index":0,"item":"88ced94a-4616-434a-9a1c-9f7aace42b06","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250125_Zelenszkij-Azerbajdzsanbol-is-szallithatunk-gazt-Europaba","timestamp":"2025. január. 25. 17:52","title":"Zelenszkij: Azerbajdzsánból is szállíthatunk gázt Európába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6cde212-1f91-4688-b235-fa9ac6e8980f","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Jócskán megcsappant a lakossági állampírok vonzereje 2024 év utolsó harmadában, így a tervezetthez képest százmilliárdokkal kevesebbet vásároltak belőlük tavaly az emberek – számolta ki az Azénpénzem.hu.","shortLead":"Jócskán megcsappant a lakossági állampírok vonzereje 2024 év utolsó harmadában, így a tervezetthez képest...","id":"20250124_allamkincstar-befektetes-penz-allampapir-vasarlas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d6cde212-1f91-4688-b235-fa9ac6e8980f.jpg","index":0,"item":"fa437757-f9b2-47e4-9be2-97968bd2e549","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250124_allamkincstar-befektetes-penz-allampapir-vasarlas","timestamp":"2025. január. 24. 07:44","title":"Ennyi volt: leálltak az emberek az állampapír-vásárlással?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3176366c-4f00-4c1a-ba3e-cdb32c13937a","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A vadonatúj Cadillac Lyriq-V SUV még az amerikai gyártó kompresszoros V8-as sportszedánját is legyorsulja.","shortLead":"A vadonatúj Cadillac Lyriq-V SUV még az amerikai gyártó kompresszoros V8-as sportszedánját is legyorsulja.","id":"20250124_rekordgyorsan-katapultal-a-legujabb-villany-cadillac-lyriq-v","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3176366c-4f00-4c1a-ba3e-cdb32c13937a.jpg","index":0,"item":"eb2e836c-30a6-47a6-9774-6960b6f4c10b","keywords":null,"link":"/cegauto/20250124_rekordgyorsan-katapultal-a-legujabb-villany-cadillac-lyriq-v","timestamp":"2025. január. 24. 07:59","title":"Rekordgyorsan katapultál a legújabb villany Cadillac","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc82a3e1-c950-431b-86b4-b1f6054f46f3","c_author":"Bosch Rexroth ","category":"brandchannel","description":"Tervezés, mechanikai megoldások, gyártósorok programozása, a kivitelezések felügyelete és karbantartása mérnökök százainak kreativitását, felkészültségét ötvözve hoz létre megoldásokat a hatalmas gyárkomplexumoktól akár bonyolult mechanikai rendszerként működő színházi technológiáig. Hogyan zajlanak az automatizációs folyamatok a gyakorlatban? Milyen újtások várhatóak a jövőben? Mit tesz hozzá a mesterséges intelligencia az automatizációhoz? Legújabb podcastunkból kiderül! Vendégünk ezúttal Prekel Daniel, a Bosch Rexroth ügyvezető igazgatója volt.","shortLead":"Tervezés, mechanikai megoldások, gyártósorok programozása, a kivitelezések felügyelete és karbantartása mérnökök...","id":"20250123_Bosch-Rexroth-Daniel-Perkel-automatizacio-innovacio-gyartastechnologia-podcast","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bc82a3e1-c950-431b-86b4-b1f6054f46f3.jpg","index":0,"item":"a867e053-1657-4b43-85dc-ceced38f79b0","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250123_Bosch-Rexroth-Daniel-Perkel-automatizacio-innovacio-gyartastechnologia-podcast","timestamp":"2025. január. 24. 07:30","title":"Az ötlettől a megvalósult termékig ma már az automatizáción keresztül vezet az út","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Bosch Rexroth Kft.","c_partnerlogo":"5e864c9e-2fbb-4faa-be3d-48cc625fba56","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"c5b870e5-0998-427f-9357-fd9e2ec04278","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az oktatásért felelős tárca azt sem tudja megmondani, hogy az elmaradt órákat be kell-e pótolni.","shortLead":"Az oktatásért felelős tárca azt sem tudja megmondani, hogy az elmaradt órákat be kell-e pótolni.","id":"20250124_belugyminiszterium-bombafenyegetes-elmaradt-orak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c5b870e5-0998-427f-9357-fd9e2ec04278.jpg","index":0,"item":"39f98aff-7a7e-4f31-8b1c-5eee0ccb1003","keywords":null,"link":"/itthon/20250124_belugyminiszterium-bombafenyegetes-elmaradt-orak","timestamp":"2025. január. 24. 14:26","title":"Nem tudja a Belügyminisztérium, hány óra maradt el a bombafenyegetések miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b0ef01c-75fc-4333-b00e-7c1def870f32","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Továbbra is közepes, 3-as szintű a terrorfenyegetettség Magyarországon, egyelőre ugyanis az iskolákat ért tömeges bombafenyegetés hatására sem emeltek rajta. Azért sem, mert hiába a nagy ijedtség, ez nem terrorcselekmény. Még két magasabb terrorfokozat van, és a törvény elég szabad kezet ad a belügyminiszternek az emelésre, de több, a fényre csak ritkán lépő szakmai és politikai szervnek is van beleszólása.","shortLead":"Továbbra is közepes, 3-as szintű a terrorfenyegetettség Magyarországon, egyelőre ugyanis az iskolákat ért tömeges...","id":"20250123_iskolai-bombariado-terrorfenyegetes-keszultsegi-szint-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0b0ef01c-75fc-4333-b00e-7c1def870f32.jpg","index":0,"item":"195fa2cc-4e55-4fae-8e17-e35cd0667226","keywords":null,"link":"/itthon/20250123_iskolai-bombariado-terrorfenyegetes-keszultsegi-szint-ebx","timestamp":"2025. január. 23. 19:38","title":"Miért nem elég ahhoz 287 iskolai bombariadó, hogy Pintér Sándor emeljen a terrorkészültség szintjén?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]