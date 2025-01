Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"65a830cc-4135-4519-8054-752c9a8b2469","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Igencsak nemzetközi csapat: japán, kínai, német és cseh márka is van közte. ","shortLead":"Igencsak nemzetközi csapat: japán, kínai, német és cseh márka is van közte. ","id":"20250123_Euro-NCAP-2024-autok-legbiztonsagosabbak-kategoria","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/65a830cc-4135-4519-8054-752c9a8b2469.jpg","index":0,"item":"d52a83f2-45cd-4f0e-b057-4fa7d661b02c","keywords":null,"link":"/cegauto/20250123_Euro-NCAP-2024-autok-legbiztonsagosabbak-kategoria","timestamp":"2025. január. 23. 10:58","title":"Ezek most a legbiztonságosabb autók a saját kategóriájukban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6be0d35-b6e2-4073-a4b8-6800ead47a0d","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Még több termékkör árainak publikálására köteleznék a nagy kiskereskedelmi láncokat.","shortLead":"Még több termékkör árainak publikálására köteleznék a nagy kiskereskedelmi láncokat.","id":"20250122_A-kormany-egyik-legsikeresebb-eszkozet-veti-be-ismet-az-elelmiszerarak-ellen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a6be0d35-b6e2-4073-a4b8-6800ead47a0d.jpg","index":0,"item":"7e22cdcf-cdfa-4b2e-8cb2-ef9f1475c0d9","keywords":null,"link":"/kkv/20250122_A-kormany-egyik-legsikeresebb-eszkozet-veti-be-ismet-az-elelmiszerarak-ellen","timestamp":"2025. január. 22. 13:30","title":"A kormány „egyik legsikeresebb eszközét” veti be ismét az élelmiszerárak ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f501d13-2ac3-433a-8c0c-ec2e65cf3242","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A miniszter és az alá tartozó állami vagyonkezelő szerint az Emírségekkel kötött, törvényben rögzített megállapodás értelmében csak az veheti meg a területet, akit az Emírségek erre kijelöl. Az önkormányzatnak ezen felül ki kellene fizetnie ugyanazt a vételárat, teljesítenie kellene ugyanazokat a feltételeket.","shortLead":"A miniszter és az alá tartozó állami vagyonkezelő szerint az Emírségekkel kötött, törvényben rögzített megállapodás...","id":"20250122_Nagy-Marton-A-fovaros-megvasarolhatja-a-Rakosrendezot-ha-az-Emirsegek-megengedi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2f501d13-2ac3-433a-8c0c-ec2e65cf3242.jpg","index":0,"item":"cfdf72bd-d3fa-491f-8188-c600c2b18dd7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250122_Nagy-Marton-A-fovaros-megvasarolhatja-a-Rakosrendezot-ha-az-Emirsegek-megengedi","timestamp":"2025. január. 22. 14:10","title":"Nagy Márton: A főváros akkor vásárolhatja meg a Rákosrendezőt, ha az Emírségek megengedi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c0ba7fd-8f79-43f9-b7b5-0fd4f6f71bee","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 19 éves férfi egy barátjával folytatott erőszakos üzenetváltásai kerültek elő.","shortLead":"A 19 éves férfi egy barátjával folytatott erőszakos üzenetváltásai kerültek elő.","id":"20250122_A-becsi-Taylor-Swift-koncerten-merenyletet-tervezo-ferfi-valoszinuleg-volt-baratnojet-is-meg-akarta-olni-korabban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3c0ba7fd-8f79-43f9-b7b5-0fd4f6f71bee.jpg","index":0,"item":"64278f24-1690-40b1-8c22-1855b4ba8739","keywords":null,"link":"/elet/20250122_A-becsi-Taylor-Swift-koncerten-merenyletet-tervezo-ferfi-valoszinuleg-volt-baratnojet-is-meg-akarta-olni-korabban","timestamp":"2025. január. 22. 21:37","title":"A bécsi Taylor Swift-koncerten merényletet tervező férfi valószínűleg volt barátnőjét is meg akarta ölni korábban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69080bc2-a10d-4565-992e-8c10100ac2e2","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Váratlanul megnyíló piaci szegmenst láttak meg azonnal a TikTok amerikai leállításában a vetélytársak, és rá is erősítettek saját szolgáltatásuk hasonló funkcióira.","shortLead":"Váratlanul megnyíló piaci szegmenst láttak meg azonnal a TikTok amerikai leállításában a vetélytársak, és rá is...","id":"20250123_tiktok-tiltas-konkurensek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/69080bc2-a10d-4565-992e-8c10100ac2e2.jpg","index":0,"item":"f8446a3b-1758-46ec-9737-434bc2e8d47c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250123_tiktok-tiltas-konkurensek","timestamp":"2025. január. 23. 21:03","title":"Többen vannak, akik nagyot próbáltak nyerni azon a pár órányi TikTok-kiesésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66acf0c7-c87f-4fb9-9c3e-730fcde6c06c","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Kitartóan erősödik péntek reggel a forint, az euróval szemben közelíti a 409-es szintet.","shortLead":"Kitartóan erősödik péntek reggel a forint, az euróval szemben közelíti a 409-es szintet.","id":"20250124_forint-euro-arfolyam-erosodes-dollar-deviza","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/66acf0c7-c87f-4fb9-9c3e-730fcde6c06c.jpg","index":0,"item":"ba9bfe0f-04b6-495e-bf15-6415fdd0bb28","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250124_forint-euro-arfolyam-erosodes-dollar-deviza","timestamp":"2025. január. 24. 09:04","title":"Valami elindult, idei csúcsára erősödött a forint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a71151b1-43fa-40f8-a830-69449be3ebe1","c_author":"HVG","category":"gazdasag.zhvg","description":"A Duna mélyén adatokat gyűjtő mikrofon egymillió forintot ér, a szakembereken kívül azonban mindenki más számára használhatatlan.","shortLead":"A Duna mélyén adatokat gyűjtő mikrofon egymillió forintot ér, a szakembereken kívül azonban mindenki más számára...","id":"20250122_lopas-duna-mikrofon-kutatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a71151b1-43fa-40f8-a830-69449be3ebe1.jpg","index":0,"item":"a29b6f26-233d-41ed-a35a-e1661645c5c9","keywords":null,"link":"/zhvg/20250122_lopas-duna-mikrofon-kutatas","timestamp":"2025. január. 22. 16:05","title":"Ellophattak a Dunából egy méregdrága mérőműszert, fizetnek, ha valaki megtalálja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f35e4de-11ab-4dfb-9ee9-aa08182894a8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Először nyilvánítottak nemzetbiztonsági kockázatnak olyan személyeket Szerbiában, akiknek nincs közük az ország belpolitikájához. ","shortLead":"Először nyilvánítottak nemzetbiztonsági kockázatnak olyan személyeket Szerbiában, akiknek nincs közük az ország...","id":"20250123_Kulfoldi-turistakat-tiltottak-ki-Szerbiabol-mert-a-hatosagok-szerint-biztonsagi-kockazatot-jelentene","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9f35e4de-11ab-4dfb-9ee9-aa08182894a8.jpg","index":0,"item":"4d1448c3-f189-4387-b832-e8b038d6ea79","keywords":null,"link":"/vilag/20250123_Kulfoldi-turistakat-tiltottak-ki-Szerbiabol-mert-a-hatosagok-szerint-biztonsagi-kockazatot-jelentene","timestamp":"2025. január. 23. 20:20","title":"Külföldi aktivistákat utasítottak ki Szerbiából, mert a hatóságok szerint biztonsági kockázatot jelentenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]