Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"f0672467-dff1-4640-8a42-a33b597d2f8e","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Súlyos állapotban találták meg az 50 év körüli férfit, jelenleg kórházban ápolják.","shortLead":"Súlyos állapotban találták meg az 50 év körüli férfit, jelenleg kórházban ápolják.","id":"20250205_magyar-turista-vulkan-ojos-del-salado","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f0672467-dff1-4640-8a42-a33b597d2f8e.jpg","index":0,"item":"00144a49-66e3-4153-8c93-9ab889f2dbcd","keywords":null,"link":"/elet/20250205_magyar-turista-vulkan-ojos-del-salado","timestamp":"2025. február. 05. 15:39","title":"Bajba jutott magyar turistát mentettek meg a világ legmagasabb vulkánján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe687c39-5063-44b5-bb34-79c5693c94f0","c_author":"Köves Gábor","category":"360","description":"Nemrég egy Nobel-díjas szerző könyvét vitte filmre, most pedig azt a regényt, amely a legendás szexfilmet, az Emmanuelle-t ihlette. Audrey Diwant a régi és az új Emmanuelle-ről, a hetvenes évek erotikus filmjeiről, a jégkockás önkielégítésről és a mai „posztszex éráról” is kérdeztük.","shortLead":"Nemrég egy Nobel-díjas szerző könyvét vitte filmre, most pedig azt a regényt, amely a legendás szexfilmet...","id":"20250206_emmanuelle-film-Audrey-Diwan-interju-szexjelenet-posztszex-intimitas-koordinator","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fe687c39-5063-44b5-bb34-79c5693c94f0.jpg","index":0,"item":"bda31734-0c2b-4370-94a0-7c72371f433f","keywords":null,"link":"/360/20250206_emmanuelle-film-Audrey-Diwan-interju-szexjelenet-posztszex-intimitas-koordinator","timestamp":"2025. február. 06. 19:30","title":"A maszturbálós jelenetnél egy apró jellel adta a tudtomra, hogy kísérletezni szeretne – interjú az új Emmanuelle film rendezőjével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cd7c4d0-60d8-4c76-9567-c4a9daa9d7ca","c_author":"Bábel Vilmos","category":"360","description":"A CDU bevándorlásellenessége abban különbözik a Fideszétől, hogy nem akarja felerősíteni az emberekben meglévő legrosszabb rasszista, xenofób beidegződéseket. És ha tényleg megfordult a világ, és már a német CDU is migrációellenes, miért nem Friedrich Merz jön Budapestre Orbánhoz látogatóba, miért az AfD kancellárjelöltje?","shortLead":"A CDU bevándorlásellenessége abban különbözik a Fideszétől, hogy nem akarja felerősíteni az emberekben meglévő...","id":"20250205_migracio-fidesz-afd-cdu-bevandorlasellenesseg-nemet-valasztas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8cd7c4d0-60d8-4c76-9567-c4a9daa9d7ca.jpg","index":0,"item":"d7137d41-9768-4aa7-91ea-f710c0ae16e2","keywords":null,"link":"/360/20250205_migracio-fidesz-afd-cdu-bevandorlasellenesseg-nemet-valasztas","timestamp":"2025. február. 05. 11:00","title":"Orbán Viktornak igaza lett, mégsem halt bele az európai demokrácia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b942c31-ecda-424f-8141-5d707881ffed","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az ukrán elnök szerint stabilan tartják a pozícióikat a kurszki régióban, az oroszok pedig nagy veszteségeket szenvednek el.","shortLead":"Az ukrán elnök szerint stabilan tartják a pozícióikat a kurszki régióban, az oroszok pedig nagy veszteségeket...","id":"20250205_zelenszkij-eszak-koreai-katonak-menekulnek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5b942c31-ecda-424f-8141-5d707881ffed.jpg","index":0,"item":"821748c5-e287-4c1b-a51f-ca8197cd2234","keywords":null,"link":"/vilag/20250205_zelenszkij-eszak-koreai-katonak-menekulnek","timestamp":"2025. február. 05. 20:15","title":"Zelenszkij: Az észak-koreai katonák menekülnek, ezt látjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e02c0f4d-7f0a-4061-bd1c-557be7c405c4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eredetileg a volt miniszterelnök is február 22-én tartott volna beszédet, de miután kiderült az Orbán-féle évértékelő időpontja, inkább a következő napot választotta.","shortLead":"Eredetileg a volt miniszterelnök is február 22-én tartott volna beszédet, de miután kiderült az Orbán-féle évértékelő...","id":"20250207_gyurcsany-ferenc-evertekelo-beszed-orban-viktor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e02c0f4d-7f0a-4061-bd1c-557be7c405c4.jpg","index":0,"item":"b90e25a0-2ce0-42f3-adff-b984d764cb85","keywords":null,"link":"/itthon/20250207_gyurcsany-ferenc-evertekelo-beszed-orban-viktor","timestamp":"2025. február. 07. 09:44","title":"Évértékelésben maga elé engedte Orbánt Gyurcsány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2304c71-04e8-470c-97bc-40c2cf7efaff","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"Nagy kanyarokat írtak le Simicska Lajos cégei azóta, hogy az egykori csúcsoligarcha 2015. február 6-án nyilvánosan összeveszett Orbán Viktorral. A Közgépet átnevezték, de ma is működik, a médiabirodalom sorsa még kacifántosabb, és persze van olyan cég is, amelyet Mészáros Lőrinc vett a nevére.","shortLead":"Nagy kanyarokat írtak le Simicska Lajos cégei azóta, hogy az egykori csúcsoligarcha 2015. február 6-án nyilvánosan...","id":"20250206_Simicska-Lajos-G-nap-cegbirodalom-kozgep-media","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e2304c71-04e8-470c-97bc-40c2cf7efaff.jpg","index":0,"item":"f1a1d891-27dd-47d0-98a2-7ac786560550","keywords":null,"link":"/360/20250206_Simicska-Lajos-G-nap-cegbirodalom-kozgep-media","timestamp":"2025. február. 06. 12:32","title":"Hová tűnt Simicska Lajos? Tíz évvel a G-nap után megnéztük, mi lett a cégbirodalom sorsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06823f21-08f2-49fc-bd95-f327c2ea0c10","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy demokrata és egy republikánus képviselő közösen készített törvényjavaslatot, ami kitiltaná a DeepSeek mesterséges intelligenciáját a kormányzati számítógépekről. A TikTok általános betiltása pontosan egy ilyen törvénnyel kezdődött.","shortLead":"Egy demokrata és egy republikánus képviselő közösen készített törvényjavaslatot, ami kitiltaná a DeepSeek mesterséges...","id":"20250207_deepseek-r1-mesterseges-intelligencia-tiktok-egyesult-allamok-nemzetbiztonsagi-kockazat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/06823f21-08f2-49fc-bd95-f327c2ea0c10.jpg","index":0,"item":"4f358617-097a-4d94-a9ab-39849b8bf241","keywords":null,"link":"/tudomany/20250207_deepseek-r1-mesterseges-intelligencia-tiktok-egyesult-allamok-nemzetbiztonsagi-kockazat","timestamp":"2025. február. 07. 09:03","title":"Lecsapna a kínai mesterséges intelligenciára Amerika, a TikTok sorsára juttatná a DeepSeek R1-et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b33f10f6-5647-483d-829f-d66e16e3210a","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A magyar családok egyre bátrabban és egyre többet költenek, csak ezt decemberben épp más országokban tették meg, emiatt 55 milliárd forint hiányzik a decemberi forgalomból.","shortLead":"A magyar családok egyre bátrabban és egyre többet költenek, csak ezt decemberben épp más országokban tették meg, emiatt...","id":"20250206_ngm-kozeposztaly-kiskereskedelem-csokkenes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b33f10f6-5647-483d-829f-d66e16e3210a.jpg","index":0,"item":"f5b04fdc-dd0f-42ea-a420-9c2bf1c2054b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250206_ngm-kozeposztaly-kiskereskedelem-csokkenes","timestamp":"2025. február. 06. 09:22","title":"Az NGM szerint decemberben nem keveset költött, csak külföldön volt a középosztály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]