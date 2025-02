Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"890a8b56-0ebd-46d7-86ab-99d34ca70385","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Tizedmásodperceken múlt az egyenlítés a németek ellen.","shortLead":"Tizedmásodperceken múlt az egyenlítés a németek ellen.","id":"20250209_magyar-noi-jegkorong-valogatott-olimpiai-selejtezo-nyilatkozatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/890a8b56-0ebd-46d7-86ab-99d34ca70385.jpg","index":0,"item":"3fe84a15-ac93-4c15-a2de-e764b99ce0a7","keywords":null,"link":"/sport/20250209_magyar-noi-jegkorong-valogatott-olimpiai-selejtezo-nyilatkozatok","timestamp":"2025. február. 09. 22:11","title":"„Egy tízes skálán a maximális tízes most a fájdalmam” – elúszott a női hokiválogatott olimpiai álma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0aa42c2d-9107-4edc-997f-5d0083eb388e","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az elnök úton a Super Bowlra megismételte azt a felvetését is, hogy az Egyesült Államok átvehetné Kanadát és a Gázai övezetet.","shortLead":"Az elnök úton a Super Bowlra megismételte azt a felvetését is, hogy az Egyesült Államok átvehetné Kanadát és a Gázai...","id":"20250210_egyesult-allamok-donald-trump-vamhaboru-kanada-acel-aluminium","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0aa42c2d-9107-4edc-997f-5d0083eb388e.jpg","index":0,"item":"465111f6-9e31-4d77-bfcc-630110d6aab3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250210_egyesult-allamok-donald-trump-vamhaboru-kanada-acel-aluminium","timestamp":"2025. február. 10. 06:10","title":"Trump újabb vámot lengetett be, amely Kanadának fájhat a legjobban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2f70d2f-587a-4636-a1d5-ff7d23f6f8c2","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"„A nagyon zárt, nagyon elit klub ajtaján számtalan lakat: védi az ide látogatókat a rezsimparanoia. What happens in Tiborcz-land! Egy valakit mégis be tud küldeni a Direkt36 rejtett kamerás felvételeket készíteni.” De hogyan? Vélemény.","shortLead":"„A nagyon zárt, nagyon elit klub ajtaján számtalan lakat: védi az ide látogatókat a rezsimparanoia. What happens in...","id":"20250208_paraszka-boroka-velemeny-tiborcz-elit-klub-film-direkt-36","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e2f70d2f-587a-4636-a1d5-ff7d23f6f8c2.jpg","index":0,"item":"2a9618dc-e420-4caf-a29f-2c99d4238efc","keywords":null,"link":"/itthon/20250208_paraszka-boroka-velemeny-tiborcz-elit-klub-film-direkt-36","timestamp":"2025. február. 08. 16:24","title":"Parászka Boróka a Direkt36 filmjéről: A rendszer leleplezi magát, és akkorát esik pofára, mint a nagykabát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba506e79-d43a-408d-bed9-568f8eb8ffc6","c_author":"Weyer Béla","category":"360","description":"A szélsőjobboldalt kivéve csak vesztesei voltak a kétnapos szavazási huzavonának a német parlament alsóházában. A történtek hatása még nehezen kiszámítható a február 23-ai szövetségi választásra.","shortLead":"A szélsőjobboldalt kivéve csak vesztesei voltak a kétnapos szavazási huzavonának a német parlament alsóházában...","id":"20250209_tabudontes-berlinben-szethuzo-kozep-diadalmas-jobbszel-ket-szavazas-nemetorszagban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ba506e79-d43a-408d-bed9-568f8eb8ffc6.jpg","index":0,"item":"21f39ceb-f5c2-4831-a382-8f2eacc2280d","keywords":null,"link":"/360/20250209_tabudontes-berlinben-szethuzo-kozep-diadalmas-jobbszel-ket-szavazas-nemetorszagban","timestamp":"2025. február. 09. 11:00","title":"Már a CDU egységét is megbontotta a kancellárjelölt Merz, aki az AfD-tabu sebezhetőségét teszteli","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7e84f2f-ea53-439e-be6d-aca8c269b49d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„Egy lépéssel sem többet a fasizmus felé!” – kiabálta egy nő az európai szélsőjobboldal gyűlésén, ahonnan igen gyorsan kirángatták a rendőrök.","shortLead":"„Egy lépéssel sem többet a fasizmus felé!” – kiabálta egy nő az európai szélsőjobboldal gyűlésén, ahonnan igen gyorsan...","id":"20250208_Femen-aktivista-felmeztelen-madrid-Patriotak-video-fasisztak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d7e84f2f-ea53-439e-be6d-aca8c269b49d.jpg","index":0,"item":"4f1da18c-3587-45e4-90c8-3f6842b5218a","keywords":null,"link":"/elet/20250208_Femen-aktivista-felmeztelen-madrid-Patriotak-video-fasisztak","timestamp":"2025. február. 08. 19:37","title":"Félmeztelen Femen-aktivista zavarta meg a Patrióták madridi csúcstalálkozóját – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02825691-3d7a-4d58-b576-82c3a1cb79fb","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az ókori állatmesék, valamint a meseíró életéről fennmaradt feljegyzések és legendák alapján Dargay Marcell zeneszerző, Fábián Péter rendező és Parti Nagy Lajos író fabularevüt állított színpadra.","shortLead":"Az ókori állatmesék, valamint a meseíró életéről fennmaradt feljegyzések és legendák alapján Dargay Marcell zeneszerző...","id":"20250209_A-nyul-fule-Orkeny-Szinhaz-Ezopus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/02825691-3d7a-4d58-b576-82c3a1cb79fb.jpg","index":0,"item":"4e17f517-fc2d-415b-9c78-2dd839a04d75","keywords":null,"link":"/360/20250209_A-nyul-fule-Orkeny-Szinhaz-Ezopus","timestamp":"2025. február. 09. 16:00","title":"Meddig provokálhatja a méltóságos sast egy punk ganajtúró bogár? Az Örkény Ezópus-adaptációjában ott a válasz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f70ab97-f16f-4b82-9b65-6a1759f14d3b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy szövetségi bíró szerint valóban túl nagy kockázatot jelentenek.","shortLead":"Egy szövetségi bíró szerint valóban túl nagy kockázatot jelentenek.","id":"20250208_elon-musk-doge-penzugyminiszterium-hozzaferes-birosag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2f70ab97-f16f-4b82-9b65-6a1759f14d3b.jpg","index":0,"item":"d2e24d8a-e7cb-4acb-b9ce-c99490936666","keywords":null,"link":"/vilag/20250208_elon-musk-doge-penzugyminiszterium-hozzaferes-birosag","timestamp":"2025. február. 08. 16:02","title":"Ideiglenesen kitiltották Elon Musk embereit a Pénzügyminisztérium kifizetési rendszeréből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8345dff0-e72f-4531-8649-af0a6c0c2f6d","c_author":"HVG","category":"360","description":"Alasdair Gray műve egyszerre gótikus rémregény, szociográfiai mélységű társadalmi szatíra, Glasgow és Skócia kultúrtörténete. Immár magyarul is olvasható.","shortLead":"Alasdair Gray műve egyszerre gótikus rémregény, szociográfiai mélységű társadalmi szatíra, Glasgow és Skócia...","id":"20250208_hvg-Alasdair-Gray-Szegeny-parak-konyv-Michael-Donnelly-Archibald-McCandless-film","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8345dff0-e72f-4531-8649-af0a6c0c2f6d.jpg","index":0,"item":"6f41c9b4-0504-423d-9e2f-72ee0df61af4","keywords":null,"link":"/360/20250208_hvg-Alasdair-Gray-Szegeny-parak-konyv-Michael-Donnelly-Archibald-McCandless-film","timestamp":"2025. február. 08. 16:00","title":"A Szegény párák könyvben jóval több, mint a belőle készült film","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]