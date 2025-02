Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"15beeca8-9d3d-4e8c-a9a1-2cb62db96806","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Elvitelre – a podcast, amelyben a hét legjobb HVG hetilapos és hvg360-as anyagaiból válogatunk. Csak indítsa el a háttérben és hallgassa meg szerzőink legjobb írásait! A héten: vámháború és polgárháború.","shortLead":"Elvitelre – a podcast, amelyben a hét legjobb HVG hetilapos és hvg360-as anyagaiból válogatunk. Csak indítsa el...","id":"20250209_Elvitelre-vamhaboru-Donald-Trump-podcast-Csad-HM","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15beeca8-9d3d-4e8c-a9a1-2cb62db96806.jpg","index":0,"item":"38ba8583-1da1-4060-a7c2-0e33e844b396","keywords":null,"link":"/itthon/20250209_Elvitelre-vamhaboru-Donald-Trump-podcast-Csad-HM","timestamp":"2025. február. 09. 06:00","title":"Elvitelre #105: Vámháborút kóstoltad már?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b78d7ea-2d0c-4dd6-8616-f72c4674283c","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A nyugati értékek az észszerűséget, a tisztességet, a tisztességes eljárást jelentik. Továbbá azt, hogy vissza kell verni a hatalmaskodókat és követőiket, ha meg akarjuk őrizni ezt a nagyszerű civilizációt.","shortLead":"A nyugati értékek az észszerűséget, a tisztességet, a tisztességes eljárást jelentik. Továbbá azt, hogy vissza kell...","id":"20250209_Times-velemeny-Trump-sakaljai-nem-mentik-meg-a-Nyugatot-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1b78d7ea-2d0c-4dd6-8616-f72c4674283c.jpg","index":0,"item":"3d49ee65-728a-48a3-b7ba-86cbc6bcfce4","keywords":null,"link":"/360/20250209_Times-velemeny-Trump-sakaljai-nem-mentik-meg-a-Nyugatot-lapszemle","timestamp":"2025. február. 09. 09:04","title":"Times-vélemény: Trump sakáljai nem „mentik meg a Nyugatot”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f824a3e5-ad9e-45f6-bfae-81e073fc8cc1","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Teljes ATM-hálózatát lecserélte a K&H, így az ország mind az 550 automatáját lehet készpénzfelvételre használni bankkártya nélkül is.","shortLead":"Teljes ATM-hálózatát lecserélte a K&H, így az ország mind az 550 automatáját lehet készpénzfelvételre használni...","id":"20250210_kh-bank-atm-bankautomatak-keszpenzfelvetel-bankkartya-nelkul-nfc-chip","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f824a3e5-ad9e-45f6-bfae-81e073fc8cc1.jpg","index":0,"item":"28be27af-de0d-4e2e-9108-7ccfe92cfb89","keywords":null,"link":"/tudomany/20250210_kh-bank-atm-bankautomatak-keszpenzfelvetel-bankkartya-nelkul-nfc-chip","timestamp":"2025. február. 10. 08:03","title":"Aki a K&H ügyfele, az most örülhet: lecserélték az összes ATM-et, most már tényleg ki lehet dobni a bankkártyát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1a6bc5c-d7f1-4af1-ac81-6fd529163315","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A New York Post kérdésére az amerikai elnök kizárta, hogy kitoloncolná a brit királyi sarjat az országból. Szerinte épp elég baja van Harrynek Meghannal, aki Trump szerint „szörnyű egy nő”.","shortLead":"A New York Post kérdésére az amerikai elnök kizárta, hogy kitoloncolná a brit királyi sarjat az országból. Szerinte épp...","id":"20250208_Trump-sajnalja-Harry-herceget-Meghan-Markle-miatt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b1a6bc5c-d7f1-4af1-ac81-6fd529163315.jpg","index":0,"item":"1c29fd87-39da-4923-a1a5-648133aa18c8","keywords":null,"link":"/elet/20250208_Trump-sajnalja-Harry-herceget-Meghan-Markle-miatt","timestamp":"2025. február. 08. 21:18","title":"Trump megszólalt Harry hercegről: sajnálja Meghan Markle miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37b5ddc6-0add-4597-8b8e-488344644cf3","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy japán cég különös mosógéppel áll elő. Nem piszkos zoknikat, pólókat, ruhákat kell tenni bele, hanem a testi-lelki megtisztulásra vágyó embernek kell beleülnie. A fürdő pedig pontosan meg fog felelni az igényeinek.","shortLead":"Egy japán cég különös mosógéppel áll elő. Nem piszkos zoknikat, pólókat, ruhákat kell tenni bele, hanem a testi-lelki...","id":"20250210_ultrahangos-furdokabin-mesterseges-intelligenciaval","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/37b5ddc6-0add-4597-8b8e-488344644cf3.jpg","index":0,"item":"88770939-997a-49d8-8ab7-2605769c573e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250210_ultrahangos-furdokabin-mesterseges-intelligenciaval","timestamp":"2025. február. 10. 10:03","title":"Embereket tisztító mosógépet talált ki egy japán vállalat: bele kell ülni, aztán indulhat a program","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8b8bf86-b4d5-48fe-8f51-d0ba04483c40","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Igen, ezek az ötös lottó nyerőszámai. A hatos szám szerelmesei járhattak jól.","shortLead":"Igen, ezek az ötös lottó nyerőszámai. A hatos szám szerelmesei járhattak jól.","id":"20250208_32-milliard-forintot-erhettek-volna-ezek-a-szamok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e8b8bf86-b4d5-48fe-8f51-d0ba04483c40.jpg","index":0,"item":"ac67c2f8-61db-473d-a06b-fbbe99d5b0fe","keywords":null,"link":"/elet/20250208_32-milliard-forintot-erhettek-volna-ezek-a-szamok","timestamp":"2025. február. 08. 20:15","title":"3,2 milliárd forintot érhettek volna ezek a számok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faf20582-d520-4dbf-a3ce-59d6d16e2167","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Az egyetlen példányban készült Skoda Ferat egy hamisítatlan vérszomjas szocialista szupersportkocsi.","shortLead":"Az egyetlen példányban készült Skoda Ferat egy hamisítatlan vérszomjas szocialista szupersportkocsi.","id":"20250209_csehszlovak-knight-rider-verrel-hajtott-egyedi-sport-skoda-ferat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/faf20582-d520-4dbf-a3ce-59d6d16e2167.jpg","index":0,"item":"438768dc-48a5-4fc6-ab39-69141a22e3f8","keywords":null,"link":"/cegauto/20250209_csehszlovak-knight-rider-verrel-hajtott-egyedi-sport-skoda-ferat","timestamp":"2025. február. 09. 07:21","title":"Csehszlovák Knight Rider: beültünk a „vérrel hajtott” egyedi sport Skodába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0a91daa-fd66-4acd-96d7-9c69d8da8330","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A konferencián napjaink legfontosabb társadalmi, gazdasági, kulturális és erkölcsi kérdéseiről beszélnek majd az előadók.","shortLead":"A konferencián napjaink legfontosabb társadalmi, gazdasági, kulturális és erkölcsi kérdéseiről beszélnek majd...","id":"20250209_Novak-Katalin-hamarosan-eloadast-tart-egy-londoni-konferencian-alliance-for-responsible-citizenship","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b0a91daa-fd66-4acd-96d7-9c69d8da8330.jpg","index":0,"item":"d9a53c50-e0c2-4065-bb87-0453b8408c93","keywords":null,"link":"/itthon/20250209_Novak-Katalin-hamarosan-eloadast-tart-egy-londoni-konferencian-alliance-for-responsible-citizenship","timestamp":"2025. február. 09. 21:58","title":"Novák Katalin hamarosan előadást tart egy londoni konferencián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]