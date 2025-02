Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"5988ca5e-c3ae-46fe-9b51-829df4502be7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A skót zenekar a legújabb lemezét hozza el az ország legnagyobb összművészeti fesztiváljára. ","shortLead":"A skót zenekar a legújabb lemezét hozza el az ország legnagyobb összművészeti fesztiváljára. ","id":"20250211_franz-ferdinand-muveszetek-volgye","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5988ca5e-c3ae-46fe-9b51-829df4502be7.jpg","index":0,"item":"87790b87-ad3f-4985-9c25-faa94785e223","keywords":null,"link":"/kultura/20250211_franz-ferdinand-muveszetek-volgye","timestamp":"2025. február. 11. 14:28","title":"A Franz Ferdinand lép fel a Művészetek Völgyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89ddaea8-ccf4-4406-b152-2418cf2305d5","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az izraeli miniszterelnöknek megtetszett Donald Trump ötlete.","shortLead":"Az izraeli miniszterelnöknek megtetszett Donald Trump ötlete.","id":"20250211_izrael-hamasz-gazai-ovezet-tuzszunet-tuszok-netanjahu-ultimatum","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/89ddaea8-ccf4-4406-b152-2418cf2305d5.jpg","index":0,"item":"4b24bb15-ce9d-4b67-8218-cd5aa996b6c3","keywords":null,"link":"/vilag/20250211_izrael-hamasz-gazai-ovezet-tuzszunet-tuszok-netanjahu-ultimatum","timestamp":"2025. február. 11. 19:02","title":"Netanjahu: Véget ér a tűzszünet, ha a Hamász szombat délig nem adja vissza az izraeli túszokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d70f01d-103f-4ce9-9bca-0a2d202f6e4c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Február 14-én, azaz pénteken 18 órától február 16-án hajnali 2 óráig banki informatikai rendszerek fejlesztése miatt bankszünnap lesz a K&H Banknál. Az ügyfeleknek nem árt előtte felkészülniük az ezzel járó technikai leállásra.","shortLead":"Február 14-én, azaz pénteken 18 órától február 16-án hajnali 2 óráig banki informatikai rendszerek fejlesztése miatt...","id":"20250211_kh-bank-karbantartas-leallas-bankszunnap-nem-mukodik-utalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1d70f01d-103f-4ce9-9bca-0a2d202f6e4c.jpg","index":0,"item":"a40b189e-e169-47e8-8530-fe7f74e28a50","keywords":null,"link":"/tudomany/20250211_kh-bank-karbantartas-leallas-bankszunnap-nem-mukodik-utalas","timestamp":"2025. február. 11. 20:02","title":"32 órás leállás jön a K&H Banknál, ezeket mindenképpen tegye meg még előtte, péntekig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e14f56a-418d-46ed-8cd5-d98dceab8ecc","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"A VOSZ nélkül kötött alkut az MKIK Nagy Márton minisztériumával, így kizárólag rajta keresztül pályázhatnak a vállalkozók a tőkeprogramra.","shortLead":"A VOSZ nélkül kötött alkut az MKIK Nagy Márton minisztériumával, így kizárólag rajta keresztül pályázhatnak...","id":"20250212_Parraghnal-is-ugyesebben-manoverezett-a-Kamara-uj-elnoke-maris-szazmilliardos-tokealapon-ul","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9e14f56a-418d-46ed-8cd5-d98dceab8ecc.jpg","index":0,"item":"9d5f5568-ed72-4d7a-b818-ba0447305d7b","keywords":null,"link":"/360/20250212_Parraghnal-is-ugyesebben-manoverezett-a-Kamara-uj-elnoke-maris-szazmilliardos-tokealapon-ul","timestamp":"2025. február. 12. 06:00","title":"Parraghnál is ügyesebben manőverezett a Kamara új elnöke, máris százmilliárdos tőkealapon ül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78a6678a-9891-46e9-9b47-beee62ebbdbc","c_author":"Galicza Dorina","category":"360","description":"Hónapokon át tartó bezártság és példátlan veszteségek jellemezték a koronavírus-járvány időszakát, különösen 2020 tavaszát. Fizikai egészségünk mellett szinte mindannyiunk lelki békéjét is felforgatta a megváltozott helyzet – még abban az esetben is, ha valaki megúszta a fertőzést, és gyászolnia sem kellett. Öt évvel a járvány kitörése után néztük meg, az akkori traumák mennyire bizonyultak tartósnak, mennyit tanultunk a járványból.","shortLead":"Hónapokon át tartó bezártság és példátlan veszteségek jellemezték a koronavírus-járvány időszakát, különösen 2020...","id":"20250211_Covid-mentalis-egeszseg-gyasz-szorongas-Purebl-Gyorgy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/78a6678a-9891-46e9-9b47-beee62ebbdbc.jpg","index":0,"item":"b3eb427e-e6a3-4086-9edd-481de48be794","keywords":null,"link":"/360/20250211_Covid-mentalis-egeszseg-gyasz-szorongas-Purebl-Gyorgy","timestamp":"2025. február. 11. 16:03","title":"Mintha meg sem történt volna? A maszkot eldobtuk, de Covid-traumáink velünk maradtak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53457759-a4c9-486b-af68-2f2ccc0fedd7","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Lázár János alá tartozó MÁV kitart amellett, hogy az, hogy bizonyos munkákat otthonról is el lehet végezni, még nem jelent otthoni munkavégzést.","shortLead":"A Lázár János alá tartozó MÁV kitart amellett, hogy az, hogy bizonyos munkákat otthonról is el lehet végezni, még nem...","id":"20250211_mav-home-office-lazar-janos-informatika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/53457759-a4c9-486b-af68-2f2ccc0fedd7.jpg","index":0,"item":"f755a041-e03d-4bbe-99f4-faed0a6f1742","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250211_mav-home-office-lazar-janos-informatika","timestamp":"2025. február. 11. 06:19","title":"Most is van home office a MÁV-nál, csak nem úgy hívják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fb2bc77-7146-4cd3-9dd3-9d4f6a637c34","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Magyarországon 2023 vége óta nem volt ennyire nagy az infláció, a havi áremelkedés pedig 2022–2023 fordulójának legrosszabb emlékeit idézi.","shortLead":"Magyarországon 2023 vége óta nem volt ennyire nagy az infláció, a havi áremelkedés pedig 2022–2023 fordulójának...","id":"20250211_inflacio-arak-dragulas-ksh-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6fb2bc77-7146-4cd3-9dd3-9d4f6a637c34.jpg","index":0,"item":"b4ab5403-a916-4b04-94ae-974963416125","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250211_inflacio-arak-dragulas-ksh-ebx","timestamp":"2025. február. 11. 08:30","title":"Repülőrajtot vettek az árak: 5,5 százalékra ugrott az infláció Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d708df71-fbcc-48d2-b138-a2a10b0a3f9c","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Az első meleg mivoltát vállaló pénzügyminiszter az USA-ban Scott Bessent, aki Soros György befektetési igazgatója volt. Most viszont Donald Trump kereskedelmi háborúját és költségvetési politikáját kell majd elfogadtatni a pénzpiacokkal.","shortLead":"Az első meleg mivoltát vállaló pénzügyminiszter az USA-ban Scott Bessent, aki Soros György befektetési igazgatója volt...","id":"20250211_scott-bessent-penzugyminiszter-trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d708df71-fbcc-48d2-b138-a2a10b0a3f9c.jpg","index":0,"item":"e3d6de4b-e9a8-4774-b11d-86ba41bcdfd3","keywords":null,"link":"/360/20250211_scott-bessent-penzugyminiszter-trump","timestamp":"2025. február. 11. 09:30","title":"Sorosnak dolgozott, Obamát támogatta, III. Károly feleségét pedig nem engedte cigizni Trump pénzügyminisztere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]