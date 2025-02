Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"9dc543b6-1f01-4728-a093-cf84c40cd98f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az államrendészeti osztály megtiltotta, hogy József Attila köszöntse az írót, mert híres versében politikai célzásokra bukkantak.","shortLead":"Az államrendészeti osztály megtiltotta, hogy József Attila köszöntse az írót, mert híres versében politikai célzásokra...","id":"20250213_Igy-ismerkedett-meg-Thomas-Mann-a-magyar-demokraciaval","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9dc543b6-1f01-4728-a093-cf84c40cd98f.jpg","index":0,"item":"8d650f71-f62e-4c19-868c-67721ba232b2","keywords":null,"link":"/kultura/20250213_Igy-ismerkedett-meg-Thomas-Mann-a-magyar-demokraciaval","timestamp":"2025. február. 13. 09:07","title":"Betilt az államrendészet – így ismerkedett meg Thomas Mann a magyar demokráciával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90375a19-9485-4f78-8d0a-bcedeef1661f","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"A Tápiósápról induló Szirtes Ádám a világháború utáni négy évtized meghatározó filmszínésze. A Port listája szerint negyven év alatt 118 filmben szerepelt. Még a filmes főszerepekből is több jutott neki, mint ahány évet eltölthetett a pályán. A 65. születésnapját sem érhette meg. Színpadi színészként kevesebb megbecsülést kapott, mint amennyi magasztaló kritikát. Mélyebbről magasabbra nem jutott senki más.","shortLead":"A Tápiósápról induló Szirtes Ádám a világháború utáni négy évtized meghatározó filmszínésze. A Port listája szerint...","id":"20250211_Szirtes-Adam-1925-2025","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/90375a19-9485-4f78-8d0a-bcedeef1661f.jpg","index":0,"item":"1f25a493-5e1f-45f7-917a-0c147aaece6a","keywords":null,"link":"/360/20250211_Szirtes-Adam-1925-2025","timestamp":"2025. február. 11. 15:20","title":"„Egy darabig nem tudtam magamban hova tenni ezt a népszerűséget” – 100 éve született Szirtes Ádám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a81b865e-25fb-4f2a-bd38-7ef613fc1d79","c_author":"bankmonitor.hu","category":"gazdasag","description":"Az állami támogatásnak köszönhetően kamatmentes Babaváró támogatást és munkáshitelt sokan fordítják hitelkiváltásra. Vajon ez jó döntés pénzügyileg? A Bankmonitor szakértői jártak utána a kérdésnek.","shortLead":"Az állami támogatásnak köszönhetően kamatmentes Babaváró támogatást és munkáshitelt sokan fordítják hitelkiváltásra...","id":"20250212_Megeri-hitelkivaltasra-forditani-a-Babavarot-es-a-munkashitelt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a81b865e-25fb-4f2a-bd38-7ef613fc1d79.jpg","index":0,"item":"f39d18aa-7afd-4a04-9281-bcc60c5799a2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250212_Megeri-hitelkivaltasra-forditani-a-Babavarot-es-a-munkashitelt","timestamp":"2025. február. 12. 05:23","title":"Megéri hitelkiváltásra fordítani a Babavárót és a munkáshitelt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70436fc1-c9f8-44af-8f5f-f9682a9ff1fa","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Tagadta azt is, hogy megette volna egy állat teljes szívét. A nemi erőszakkal vádolt színész egy interjúban utasított vissza minden őt ért vádat.","shortLead":"Tagadta azt is, hogy megette volna egy állat teljes szívét. A nemi erőszakkal vádolt színész egy interjúban utasított...","id":"20250211_armie-hammer-podcast-kannibal-nemi-eroszak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/70436fc1-c9f8-44af-8f5f-f9682a9ff1fa.jpg","index":0,"item":"7ac71c73-1a46-4db0-a4a7-e5a03e0feab2","keywords":null,"link":"/kultura/20250211_armie-hammer-podcast-kannibal-nemi-eroszak","timestamp":"2025. február. 11. 12:30","title":"„Nem vagyok kannibál” – bizonygatja Armie Hammer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89f681b0-7f7c-4a24-88a7-9d929cade5c2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"14 csecsemőt nem tudtak elhelyezni január végén. ","shortLead":"14 csecsemőt nem tudtak elhelyezni január végén. ","id":"20250212_csecsemo-korhaz-Budapest-OKF-SOS-Gyermekfalvak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/89f681b0-7f7c-4a24-88a7-9d929cade5c2.jpg","index":0,"item":"8a190baa-bce4-4f69-91d5-9f84faffa510","keywords":null,"link":"/itthon/20250212_csecsemo-korhaz-Budapest-OKF-SOS-Gyermekfalvak","timestamp":"2025. február. 12. 22:02","title":"Kórházban hagyott csecsemők elhelyezése miatt kért segítséget az Országos Kórházi Főigazgatóság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1ac69a2-71d4-40bb-847e-885585502e34","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Minden jel arra utal, hogy a gép különleges engedélyt kapott. ","shortLead":"Minden jel arra utal, hogy a gép különleges engedélyt kapott. ","id":"20250212_oroszorszag-egyesult-allamok-amerikai-repulogep-moszkva","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f1ac69a2-71d4-40bb-847e-885585502e34.jpg","index":0,"item":"d84f6bf1-354c-4461-9194-7927596d46fe","keywords":null,"link":"/vilag/20250212_oroszorszag-egyesult-allamok-amerikai-repulogep-moszkva","timestamp":"2025. február. 12. 10:28","title":"Moszkvában landolt egy amerikai repülőgép, azonnal beindultak a találgatások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18a24d7c-e13a-4c46-b2f7-b006a42c8858","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A kocsi két sávot is elfoglalt.","shortLead":"A kocsi két sávot is elfoglalt.","id":"20250212_Felborult-egy-futar-furgon-Erzsebet-hidon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/18a24d7c-e13a-4c46-b2f7-b006a42c8858.jpg","index":0,"item":"654e7a44-9b26-479f-896d-f2c7bf97e8c4","keywords":null,"link":"/cegauto/20250212_Felborult-egy-futar-furgon-Erzsebet-hidon","timestamp":"2025. február. 12. 15:35","title":"Felborult egy futárfurgon az Erzsébet hídon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e2be03b-989b-4a7c-a0aa-f2d27e5af526","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Cégbírósági iratokból derült ki a változás. ","shortLead":"Cégbírósági iratokból derült ki a változás. ","id":"20250211_tiborcz-istvan-budai-elitklub-cegbirosagi-adat-koltozes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8e2be03b-989b-4a7c-a0aa-f2d27e5af526.jpg","index":0,"item":"cfa256db-6323-4468-9231-58e23fa2fe0d","keywords":null,"link":"/itthon/20250211_tiborcz-istvan-budai-elitklub-cegbirosagi-adat-koltozes","timestamp":"2025. február. 11. 17:02","title":"Tiborcz István egyik cége az exkluzív luxusklubja szomszédságába költözött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]