Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"96fc81f3-4948-4162-bf9c-60e91e13cd97","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy sor új funkcióval bővül az Instagram privát üzenetküldője, és úgy tűnik, hogy a Meta számára egyre fontosabb az alapvetően fotós-videós platform ezen felülete is.","shortLead":"Egy sor új funkcióval bővül az Instagram privát üzenetküldője, és úgy tűnik, hogy a Meta számára egyre fontosabb...","id":"20250220_meta-instagram-privat-uzenetkuldes-forditas-zenek-rogzites-uj-funkciok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/96fc81f3-4948-4162-bf9c-60e91e13cd97.jpg","index":0,"item":"94e480e0-b129-4898-85ce-db82179135ea","keywords":null,"link":"/tudomany/20250220_meta-instagram-privat-uzenetkuldes-forditas-zenek-rogzites-uj-funkciok","timestamp":"2025. február. 20. 13:03","title":"Fordítás 99 nyelven, zenemegosztás és még sok más: nézze, milyen újításokat kapott az Instagram üzenetküldője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"994d6764-f7d1-4286-81f2-1b216c664676","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök szerint az ukrán elnök eddig rosszul tárgyalt, ezért nem hívták meg a szaúdi találkozóra sem.","shortLead":"Az amerikai elnök szerint az ukrán elnök eddig rosszul tárgyalt, ezért nem hívták meg a szaúdi találkozóra sem.","id":"20250221_trump-zelenszkij-beketargyalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/994d6764-f7d1-4286-81f2-1b216c664676.jpg","index":0,"item":"ec98c735-f85c-4a72-925a-f8b3480fb782","keywords":null,"link":"/vilag/20250221_trump-zelenszkij-beketargyalas","timestamp":"2025. február. 21. 21:05","title":"Trump: Nincs szükség Zelenszkijre a béketárgyalásokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"652b1eb2-3990-40d0-8d1e-3c5819f77d85","c_author":"Hamvay Péter","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A beadvánnyal a pert indító akadémikusok azt szeretnék elérni, hogy más politikai klímában döntsenek az ingatlanokról, és garanciákat kapjon arra a testüket, hogy nem mazsolázzák ki belőle az értékes elemeket. A propaganda már a Tiszát okolja, pedig nincs köze hozzá.","shortLead":"A beadvánnyal a pert indító akadémikusok azt szeretnék elérni, hogy más politikai klímában döntsenek az ingatlanokról...","id":"20250220_Kozigazgatasi-per-indult-az-akademia-vagyon-eladasa-ellen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/652b1eb2-3990-40d0-8d1e-3c5819f77d85.jpg","index":0,"item":"c842735a-981f-4059-8265-5cdb147f2e68","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250220_Kozigazgatasi-per-indult-az-akademia-vagyon-eladasa-ellen","timestamp":"2025. február. 20. 11:28","title":"Pert indítottak az Akadémia vagyonának eladása ellen – formai hibán csúszhatnak el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f70ab97-f16f-4b82-9b65-6a1759f14d3b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A techmogul rácsatlakozott a Donald Trump által szajkózott vádakra. ","shortLead":"A techmogul rácsatlakozott a Donald Trump által szajkózott vádakra. ","id":"20250221_Elon-Musk-szerint-ha-Zelenszkijt-szeretnek-az-ukranok-akkor-az-elnok-tartana-valasztasokat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2f70ab97-f16f-4b82-9b65-6a1759f14d3b.jpg","index":0,"item":"fc703fbc-ae97-4588-be38-ab8cc81b9345","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250221_Elon-Musk-szerint-ha-Zelenszkijt-szeretnek-az-ukranok-akkor-az-elnok-tartana-valasztasokat","timestamp":"2025. február. 21. 12:26","title":"Elon Musk elkezdte szapulni Zelenszkijt, de még a saját chatbotja is ellentmond neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d04c01c2-2850-4d4e-a3cb-fc275709bc8f","c_author":"Mészáros Márton Balázs","category":"gazdasag","description":"A CBA önkiszolgálói kasszáiban már fizethetünk qvikkel, miközben az öt legnagyobb kiskereskedelmi láncból néggyel folynak tárgyalások a bevezetésről.","shortLead":"A CBA önkiszolgálói kasszáiban már fizethetünk qvikkel, miközben az öt legnagyobb kiskereskedelmi láncból néggyel...","id":"20250220_qvik-mnb-innopay-fizetesi-rendszer-keszpenzmentes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d04c01c2-2850-4d4e-a3cb-fc275709bc8f.jpg","index":0,"item":"3e5c6c51-1cd2-47ea-beba-88723132f484","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250220_qvik-mnb-innopay-fizetesi-rendszer-keszpenzmentes","timestamp":"2025. február. 20. 12:29","title":"Lassan éri el az áttörést az MNB új azonnali fizetési rendszere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ece4739-a36f-4441-b1ed-eadbaa3dbe7d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"„Nem értem, hogy az emberek hogyan tudják megnyugtatni magukat, hogy végül is nem gáz elmenni szerepelni Orbán Viktor elé az új stúdiókomplexum átadásánál, miközben kicsináltak színházakat” – tette fel a kérdést a színésznő.","shortLead":"„Nem értem, hogy az emberek hogyan tudják megnyugtatni magukat, hogy végül is nem gáz elmenni szerepelni Orbán Viktor...","id":"20250221_Borbely-Alexandra-hogy-fellepjek-Foton-Orban-Viktor-elott-nem-fer-bele","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5ece4739-a36f-4441-b1ed-eadbaa3dbe7d.jpg","index":0,"item":"d32abb53-c131-4a99-9a27-b103a88d4a7b","keywords":null,"link":"/kultura/20250221_Borbely-Alexandra-hogy-fellepjek-Foton-Orban-Viktor-elott-nem-fer-bele","timestamp":"2025. február. 21. 13:25","title":"Borbély Alexandra: Hogy fellépjek Fóton Orbán Viktor előtt, az már nem fér bele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"126786b9-f957-41d3-8fdf-61ca53bd260f","c_author":"HVG","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az áramcég 3200 fészekkel várja a gólyákat, és új költőládákat erősít az oszlopokra a vércsék és sólymok számára is.","shortLead":"Az áramcég 3200 fészekkel várja a gólyákat, és új költőládákat erősít az oszlopokra a vércsék és sólymok számára is.","id":"20250220_Tobb-szaz-milliot-kolt-golyafeszkekre-az-EON","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/126786b9-f957-41d3-8fdf-61ca53bd260f.jpg","index":0,"item":"08eb2493-b351-43e9-8115-c511852bbe7e","keywords":null,"link":"/zhvg/20250220_Tobb-szaz-milliot-kolt-golyafeszkekre-az-EON","timestamp":"2025. február. 20. 21:27","title":"Több száz milliót költ gólyafészkekre az E.ON","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ec7339a-336c-48b6-9553-078530cb5ebb","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Huszonnégy interjú egy kötetben.","shortLead":"Huszonnégy interjú egy kötetben.","id":"20250220_Foszerepben-Alfoldi-Robert-beszelget","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3ec7339a-336c-48b6-9553-078530cb5ebb.jpg","index":0,"item":"9ec27e03-7b13-4389-89b9-a58819e90852","keywords":null,"link":"/360/20250220_Foszerepben-Alfoldi-Robert-beszelget","timestamp":"2025. február. 20. 16:30","title":"Hogy újra reflektorfénybe kerüljenek: Alföldi Róbert beszélget színésztársaival","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]