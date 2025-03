Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a50c8116-2b02-461b-b4ee-ee7db3c4e46f","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A magyar miniszterelnök felbátorodott Donald Trump miatt, és ennek súlyos következményei lehetnek. ","shortLead":"A magyar miniszterelnök felbátorodott Donald Trump miatt, és ennek súlyos következményei lehetnek. ","id":"20250303_Guardian-eu-ukrajna-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a50c8116-2b02-461b-b4ee-ee7db3c4e46f.jpg","index":0,"item":"9e048bb4-21e3-48ce-906d-5bf89dc5e62d","keywords":null,"link":"/360/20250303_Guardian-eu-ukrajna-lapszemle","timestamp":"2025. március. 03. 08:45","title":"Guardian: Orbán miatt köztes megoldásra kényszerül az EU Ukrajna ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b7f8ea6-324b-4b5f-9d42-70ac28f3db29","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Sokan vélik úgy, hogy az elnök támogatja Oroszországot az Ukrajna elleni háborúban.","shortLead":"Sokan vélik úgy, hogy az elnök támogatja Oroszországot az Ukrajna elleni háborúban.","id":"20250303_cbs-kozvelemeny-kutatas-donald-trump-ukrajnai-haboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6b7f8ea6-324b-4b5f-9d42-70ac28f3db29.jpg","index":0,"item":"7947ea68-a006-4c8e-8cf2-63ecb0b3ef9d","keywords":null,"link":"/vilag/20250303_cbs-kozvelemeny-kutatas-donald-trump-ukrajnai-haboru","timestamp":"2025. március. 03. 15:54","title":"Az amerikaiak 35 százaléka szerint kormányoz a jó irányba Donald Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56a8bb87-f221-48e2-b1b4-ca1e23d4b0cd","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A politológus szerint nem valószínű, hogy az Egyesült Államok megvédené Európát. ","shortLead":"A politológus szerint nem valószínű, hogy az Egyesült Államok megvédené Európát. ","id":"20250305_napszemle-gustav-gressel-europa-orosz-tamadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/56a8bb87-f221-48e2-b1b4-ca1e23d4b0cd.jpg","index":0,"item":"02b579a5-5de8-4fcb-9f69-6e174f8fdbed","keywords":null,"link":"/360/20250305_napszemle-gustav-gressel-europa-orosz-tamadas","timestamp":"2025. március. 05. 07:30","title":"Gustav Gressel: Moszkva akár már jövőre ráronthat valamelyik uniós tagállamra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d5d27f8-827e-4868-ae58-1d3e5c4ca8ed","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy szakíró szerint csak az iOS 20-ban debütálhat a teljesen megújult, ChatGPT-szerű Siri. A jelek szerint az Apple küzd a mesterséges intelligenciája fejlesztésével és kiadásával.","shortLead":"Egy szakíró szerint csak az iOS 20-ban debütálhat a teljesen megújult, ChatGPT-szerű Siri. A jelek szerint az Apple...","id":"20250303_apple-intelligence-siri-funkciok-keses-ios-20-mesterseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3d5d27f8-827e-4868-ae58-1d3e5c4ca8ed.jpg","index":0,"item":"2d9f70b8-2036-4e4b-9c27-c4c9a9c8a7ae","keywords":null,"link":"/tudomany/20250303_apple-intelligence-siri-funkciok-keses-ios-20-mesterseges-intelligencia","timestamp":"2025. március. 03. 11:03","title":"Komoly problémák vannak az Apple-nél, egyes MI-funkciókra lehet, hogy még éveket kell várni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbd31e09-5f0e-429c-a8c6-b612c7902559","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A daganatos megbetegedések a vezető halálokok közé tartoznak, évente mintegy tízmillió ember életét követelik. Közben viszont a terápiák is fejlődnek, és számos esetben hatékonyak lehetnek. Ezek közé tartozik egy új módszer is, amely a prosztatadaganatok műtét nélküli kezelését ígéri.","shortLead":"A daganatos megbetegedések a vezető halálokok közé tartoznak, évente mintegy tízmillió ember életét követelik. Közben...","id":"20250304_prosztatadaganat-mutet-nelkuli-kezelese-uj-modszer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bbd31e09-5f0e-429c-a8c6-b612c7902559.jpg","index":0,"item":"1e61afee-9e90-4990-ae69-529bf0290db7","keywords":null,"link":"/tudomany/20250304_prosztatadaganat-mutet-nelkuli-kezelese-uj-modszer","timestamp":"2025. március. 04. 12:03","title":"Remény a prosztatarákosoknak: műtét nélkül csökkenthető a tumor mérete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4bb278f-3455-4d9e-b80c-a313c037434f","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A javaslat szerint a béke aláírása után európai csapatokat is küldenének Ukrajnába.","shortLead":"A javaslat szerint a béke aláírása után európai csapatokat is küldenének Ukrajnába.","id":"20250303_ukrajnai-haboru-reszleges-tuzszunet-emmanuel-macron","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b4bb278f-3455-4d9e-b80c-a313c037434f.jpg","index":0,"item":"46dffe8e-2fea-4c74-8b7d-10dae1c658b8","keywords":null,"link":"/vilag/20250303_ukrajnai-haboru-reszleges-tuzszunet-emmanuel-macron","timestamp":"2025. március. 03. 10:31","title":"Egy hónapos részleges tűzszünetet javasol Ukrajnában Franciaország és Nagy-Britannia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4daa109-bc5f-4b70-a27c-3d944c918ac8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hétfői rosszullétek után nyugodtan telt az éjszaka. ","shortLead":"A hétfői rosszullétek után nyugodtan telt az éjszaka. ","id":"20250304_ferenc-papa-egeszsegi-allapot-tudogyulladas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c4daa109-bc5f-4b70-a27c-3d944c918ac8.jpg","index":0,"item":"fc0a1886-c5b5-427b-a9b2-04aab37da5bc","keywords":null,"link":"/elet/20250304_ferenc-papa-egeszsegi-allapot-tudogyulladas","timestamp":"2025. március. 04. 09:35","title":"Ferenc pápa átaludta az éjszakát, de a helyzet továbbra is „összetett”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0afe6b0e-4143-498d-ae61-275fc9358fb3","c_author":"Ballai Vince","category":"kkv","description":"Elindította szolgáltatását az első aggregátorcég, amely a háztartási napelemesek többletáramát árulja majd az áramtőzsdén. Azt ígérik, hogy a hivatalos átvételi árhoz képest akár háromszoros árat is el lehet érni így, ami jelentősen javíthatja a bruttó elszámolásba kerülő rendszerek megtérülését, és kedvet csinálhat újak telepítéséhez, tovább zöldítve a hazai energiatermelést.","shortLead":"Elindította szolgáltatását az első aggregátorcég, amely a háztartási napelemesek többletáramát árulja majd...","id":"20250303_napelem-haztartasi-meretu-kiseromu-hmke-piaci-ar-atveteli-ar-brutto-elszamolas-pentasun-aggregator-ceg-aramtozsde-hupx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0afe6b0e-4143-498d-ae61-275fc9358fb3.jpg","index":0,"item":"b1e265c8-446a-4ec4-860a-9cc9121d93ad","keywords":null,"link":"/kkv/20250303_napelem-haztartasi-meretu-kiseromu-hmke-piaci-ar-atveteli-ar-brutto-elszamolas-pentasun-aggregator-ceg-aramtozsde-hupx","timestamp":"2025. március. 03. 13:05","title":"Eljött a nagy pillanat a kis napelemeseknek: szombattól piaci áron veszi át tőlük az áramot egy hazai cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]