[{"available":true,"c_guid":"fc74b186-0a14-4d07-93cf-03b8eb028bdc","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"velemeny.nyuzsog","description":"A magyar külügyminiszter azután szállt bele Sikorskiba, hogy Elon Musk „lekicsizte” a lengyel politikust.","shortLead":"A magyar külügyminiszter azután szállt bele Sikorskiba, hogy Elon Musk „lekicsizte” a lengyel politikust.","id":"20250311_szijjarto-peter-Radoslaw-Sikorski-orosz-ukran-haboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fc74b186-0a14-4d07-93cf-03b8eb028bdc.jpg","index":0,"item":"428f5397-746a-4ba1-88b5-8b0eb8c380b4","keywords":null,"link":"/velemeny.nyuzsog/20250311_szijjarto-peter-Radoslaw-Sikorski-orosz-ukran-haboru","timestamp":"2025. március. 11. 12:34","title":"Szijjártó Péter nekiment a lengyel külügyminiszternek, szerinte ő az egyik legelvetemültebb háborúpárti politikus Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"758b288e-0118-4edf-a0a7-2a038463f5a6","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Egy ember könnyebben megsérült, az ügyben emberölés előkészülete és felfegyverkezve elkövetett hivatalos személy elleni erőszak miatt indult nyomozás.","shortLead":"Egy ember könnyebben megsérült, az ügyben emberölés előkészülete és felfegyverkezve elkövetett hivatalos személy elleni...","id":"20250311_kozponti-nyomozo-fougyeszseg-keleti-palyaudvar-lovoldozes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/758b288e-0118-4edf-a0a7-2a038463f5a6.jpg","index":0,"item":"a0e24789-528a-491b-888e-3c671c858234","keywords":null,"link":"/itthon/20250311_kozponti-nyomozo-fougyeszseg-keleti-palyaudvar-lovoldozes","timestamp":"2025. március. 11. 16:14","title":"„Embert, különösen rendőrt” akart ölni egy nő – ezért dördült lövés a Keletinél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b0c9f09-7db5-4c37-9299-50af470018eb","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az ukránok több tucatnyi drónnal támadták az orosz fővárost, ilyen mértékű csapásra eddig állítólag nem volt példa. ","shortLead":"Az ukránok több tucatnyi drónnal támadták az orosz fővárost, ilyen mértékű csapásra eddig állítólag nem volt példa. ","id":"20250311_Egy-ember-meghalt-es-tobben-megsebesultek-egy-moszkva-elleni-drontamadasban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2b0c9f09-7db5-4c37-9299-50af470018eb.jpg","index":0,"item":"896311ac-f45b-4fbd-b10f-9263cb16644d","keywords":null,"link":"/vilag/20250311_Egy-ember-meghalt-es-tobben-megsebesultek-egy-moszkva-elleni-drontamadasban","timestamp":"2025. március. 11. 06:25","title":"Ukrajna az eddigi legnagyobb dróntámadást hajtotta végre Moszkva ellen - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6905d2cc-fd0f-4ded-813e-f11d412578a9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ellenzéki szavazók között is megbújnak oroszbarátok, de lényegesen kevesebb, mint a kormánypárt támogatói között. ","shortLead":"Az ellenzéki szavazók között is megbújnak oroszbarátok, de lényegesen kevesebb, mint a kormánypárt támogatói között. ","id":"20250311_A-szlovakok-kozel-otode-orul-annak-hogy-Fico-oroszbarat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6905d2cc-fd0f-4ded-813e-f11d412578a9.jpg","index":0,"item":"58b071bf-31a1-4380-8203-31da31642386","keywords":null,"link":"/vilag/20250311_A-szlovakok-kozel-otode-orul-annak-hogy-Fico-oroszbarat","timestamp":"2025. március. 11. 19:56","title":"Még Fico oroszpárti politikája ellenére is nyugatbarát a szlovákok nagy része","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7001e418-067f-4630-b460-11ed18d61e5a","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Komoly sebezhetőséget javított az Apple a böngészője mögött álló webmotorban, a cégnek tudomása van arról, hogy ki is használták ezt.","shortLead":"Komoly sebezhetőséget javított az Apple a böngészője mögött álló webmotorban, a cégnek tudomása van arról, hogy ki is...","id":"20250312_apple-ios-frissites-biztonsagi-res-javitas-webkit-tamadasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7001e418-067f-4630-b460-11ed18d61e5a.jpg","index":0,"item":"d049153b-9773-4232-b5c1-a131f0c853ed","keywords":null,"link":"/tudomany/20250312_apple-ios-frissites-biztonsagi-res-javitas-webkit-tamadasok","timestamp":"2025. március. 12. 09:03","title":"Érintett az iPhone és a Mac is – súlyos, támadások során kihasznált hibát javított az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c77700c-fda4-4e74-a83e-0b38d3a8b3f9","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A Spiegel vendégszerzője arról írt, hogy olyan folyamat indult be a világban, mely most visszafordíthatatlannak tűnik. ","shortLead":"A Spiegel vendégszerzője arról írt, hogy olyan folyamat indult be a világban, mely most visszafordíthatatlannak tűnik. ","id":"20250312_nyugat-trump-ukrajna-oroszorszag-egyesult-allamok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4c77700c-fda4-4e74-a83e-0b38d3a8b3f9.jpg","index":0,"item":"36bec885-8ebe-4949-817e-9ba0233c358c","keywords":null,"link":"/360/20250312_nyugat-trump-ukrajna-oroszorszag-egyesult-allamok","timestamp":"2025. március. 12. 07:30","title":"Herfried Münkler német eszmetörténész: Épp a Nyugat tette lehetővé Trump rombolását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a8bf946-8fa1-4cfa-bb74-ab8dc53648d9","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Meta a tervek szerint 2026-tól használná élesben azt a házon belül fejlesztett processzort, amivel a cég mesterséges intelligenciáját lehet majd betanítani.","shortLead":"A Meta a tervek szerint 2026-tól használná élesben azt a házon belül fejlesztett processzort, amivel a cég mesterséges...","id":"20250312_meta-processzor-mesterseges-intelligencia-fejlesztes-betanitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4a8bf946-8fa1-4cfa-bb74-ab8dc53648d9.jpg","index":0,"item":"2122a39f-3031-4af1-a9a9-95d93f94be9a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250312_meta-processzor-mesterseges-intelligencia-fejlesztes-betanitas","timestamp":"2025. március. 12. 10:03","title":"Már teszteli a saját processzorát a Meta, felpörgetheti a mesterséges intelligenciáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f6cf9ec-0a61-4a23-836e-569ce542698b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egyre komolyabb problémát jelent a mesterséges intelligencia a zeneiparban (is), valósággal elárasztják a netet az ezzel generált zeneszámok.","shortLead":"Egyre komolyabb problémát jelent a mesterséges intelligencia a zeneiparban (is), valósággal elárasztják a netet...","id":"20250311_sony-deepfake-zenek-mesterseges-intelligencia-torles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7f6cf9ec-0a61-4a23-836e-569ce542698b.jpg","index":0,"item":"f29e06b0-b5d3-4db1-8a83-d157777066df","keywords":null,"link":"/tudomany/20250311_sony-deepfake-zenek-mesterseges-intelligencia-torles","timestamp":"2025. március. 11. 11:03","title":"75 000 zenét törölt a netről a Sony, mert nem Harry Styles vagy Beyoncé énekelt bennük, hanem a mesterséges intelligencia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]