[{"available":true,"c_guid":"0d3d8028-138f-46cc-be55-611880af0443","c_author":"Vándor Éva","category":"360","description":"A miniszterelnök nagytakarítást ígért, miközben a közönségével összekacsintva poloskának nevezte a magyar társadalom egy részét. A történelem súlyos példákkal szolgál arról, mi történik, amikor egy ország vezetője csoportokat foszt meg az emberi mivoltuktól.","shortLead":"A miniszterelnök nagytakarítást ígért, miközben a közönségével összekacsintva poloskának nevezte a magyar társadalom...","id":"20250315_orban-viktor-marcius-15-beszed-poloskak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0d3d8028-138f-46cc-be55-611880af0443.jpg","index":0,"item":"98f9239f-2916-4dee-a23d-922c7970d3fe","keywords":null,"link":"/360/20250315_orban-viktor-marcius-15-beszed-poloskak","timestamp":"2025. március. 15. 17:59","title":"Orbán belépett a politikai erőszak előszobájába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"863af8a2-4f81-489e-ad80-d16a0185ec3b","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Két hete annak, hogy Volodimir Zelenszkij és Donald Trump az Ovális Irodában megbeszélést tartott. Hogy ez hogyan zajlott, azt már mindenki tudja, és sokan sokféleképpen elemezték is a megdöbbentő pillanatokat. Litkai Gergely is levonta a saját következtetését, és a Duma Aktuál közönségét arra is felkészítette, hogy mit hozhat a jövő a szerencsétlenül végződő találkozó fényében. ","shortLead":"Két hete annak, hogy Volodimir Zelenszkij és Donald Trump az Ovális Irodában megbeszélést tartott. Hogy ez hogyan...","id":"20250315_duma-aktual-feher-haz-volodimir-zelenszkij-donald-trump-jd-vance","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/863af8a2-4f81-489e-ad80-d16a0185ec3b.jpg","index":0,"item":"20b2593b-afd5-4da5-86f8-b10993d486bd","keywords":null,"link":"/360/20250315_duma-aktual-feher-haz-volodimir-zelenszkij-donald-trump-jd-vance","timestamp":"2025. március. 15. 17:30","title":"Napközis leszámolás a Fehér Házban – különleges elemzés a Trump-Zelenszkij vitáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"562853d1-75e3-4a21-9340-870dc125a17f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatójának bejegyzése közben arról tájékoztat, hogy “már harmadik hónapja, kisebb mértékben, de javul a vonatok pontossága”. ","shortLead":"Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatójának bejegyzése közben arról tájékoztat, hogy “már harmadik hónapja...","id":"20250316_Kigyulladt-egy-mozdony-Balatonfureden-szarvast-gazolt-a-vonat-Revfulopnel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/562853d1-75e3-4a21-9340-870dc125a17f.jpg","index":0,"item":"e82eb023-c1f2-4ca8-9136-1d45cb501e29","keywords":null,"link":"/itthon/20250316_Kigyulladt-egy-mozdony-Balatonfureden-szarvast-gazolt-a-vonat-Revfulopnel","timestamp":"2025. március. 16. 10:08","title":"Kigyulladt egy mozdony Balatonfüreden, szarvast gázolt a vonat Révfülöpnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"565e279b-c356-4771-97ef-0a41302bdd0f","c_author":"Csendes-Erdei Emese","category":"360","description":"Magyarországon szinte csak Budapesten működnek magánszülészeti klinikák. Az intézmények kínálatai gyakran összhangban vannak egymással, az alternatív vajúdási lehetőségtől a saját fürdőszobáig sok mindent nyújtanak. De mire vágynak leginkább a kismamák?","shortLead":"Magyarországon szinte csak Budapesten működnek magánszülészeti klinikák. Az intézmények kínálatai gyakran összhangban...","id":"20250315_hvg-szules-magankorhaz-szuleszno-orvosvalasztas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/565e279b-c356-4771-97ef-0a41302bdd0f.jpg","index":0,"item":"c2f618d8-424c-463f-b86d-780deda92b9a","keywords":null,"link":"/360/20250315_hvg-szules-magankorhaz-szuleszno-orvosvalasztas","timestamp":"2025. március. 15. 13:00","title":"A magyarországi élveszületések száma zuhan, de nem a budapesti magánklinikákon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a27dac1d-a544-4ad5-9005-4951dd68055f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Steve Witkoff közel-keleti megbízottja szerint a két ország vezetője hamarosan fontos kérdésekről tart majd megbeszélést. ","shortLead":"Steve Witkoff közel-keleti megbízottja szerint a két ország vezetője hamarosan fontos kérdésekről tart majd...","id":"20250316_donald-trump-vlagyimir-putyin-orosz-ukran-haboru-megbeszeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a27dac1d-a544-4ad5-9005-4951dd68055f.jpg","index":0,"item":"7b16805d-c708-42ea-bd48-86443bf9b5d1","keywords":null,"link":"/vilag/20250316_donald-trump-vlagyimir-putyin-orosz-ukran-haboru-megbeszeles","timestamp":"2025. március. 16. 20:00","title":"Tényleg karnyújtásnyira lehet, hogy Donald Trump és Vlagyimir Putyin egyeztessen az orosz-ukrán tűzszünetről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2512896e-a6ad-4071-820f-b7071d91bfcc","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Szerbiában több mint egy évtizede egy autoriter elnöki rendszer van, amely a klienseken és a nacionalizmuson alapul. Aleksandar Vučić sokáig stabilan tartotta magát a hatalomban, de most a diákok országos utcai tüntetésekkel sikeresen kihívást intéznek ellene, írja Armina Galinas történész.","shortLead":"Szerbiában több mint egy évtizede egy autoriter elnöki rendszer van, amely a klienseken és a nacionalizmuson alapul...","id":"20250317_lapszemle-szerbia-nzz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2512896e-a6ad-4071-820f-b7071d91bfcc.jpg","index":0,"item":"625af3a8-632e-4151-a998-4db6b6c06d83","keywords":null,"link":"/360/20250317_lapszemle-szerbia-nzz","timestamp":"2025. március. 17. 06:54","title":"Neue Zürcher Zeitung-vendégkommentár: Európa tanulhat a szerb diákoktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"232b6639-dab6-44c6-91ef-c48b742120c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mind írták, egy másik nemzet fontos történelmi megemlékezésén történő részvétel és koszorúzás a tisztelet jele.","shortLead":"Mind írták, egy másik nemzet fontos történelmi megemlékezésén történő részvétel és koszorúzás a tisztelet jele.","id":"20250315_A-debreceni-onkormanyzat-szerint-szegyen-hogy-a-Momentum-kepviseloje-eltavolitotta-az-orosz-fokonzul-koszorujat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/232b6639-dab6-44c6-91ef-c48b742120c7.jpg","index":0,"item":"68c6150d-6ad3-4375-8308-19bff4febd5d","keywords":null,"link":"/itthon/20250315_A-debreceni-onkormanyzat-szerint-szegyen-hogy-a-Momentum-kepviseloje-eltavolitotta-az-orosz-fokonzul-koszorujat","timestamp":"2025. március. 15. 21:57","title":"A debreceni önkormányzat szerint sértő, hogy a Momentum képviselője eltávolította az orosz főkonzul koszorúját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"463d3453-52fc-4e7f-befd-fde1eeb8fa76","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"„Ha most mi Oroszországnak diplomáciai úton megadjuk azt, amit három éven keresztül háborúval nem volt képes elérni, akkor az egyértelműen vereségünket jelenti a biztonság megtartása terén Európában” – vélekedett Jan Lipavsky a közszolgálati Cseh Televízióban.","shortLead":"„Ha most mi Oroszországnak diplomáciai úton megadjuk azt, amit három éven keresztül háborúval nem volt képes elérni...","id":"20250317_lipavsky-csehorszag-kulugyminiszter-nato-ukrajna-haboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/463d3453-52fc-4e7f-befd-fde1eeb8fa76.jpg","index":0,"item":"debbf738-2fc7-4a6e-a7ac-1db7246d8194","keywords":null,"link":"/vilag/20250317_lipavsky-csehorszag-kulugyminiszter-nato-ukrajna-haboru","timestamp":"2025. március. 17. 05:21","title":"Cseh külügyminiszter: Csehországnak nem érdeke, hogy megtagadják Ukrajna jogát a NATO-tagságra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]