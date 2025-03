Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"61ad6b9e-000b-4487-92f9-ae6c18f410de","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Törökország 3–1-re győzött a Nemzetek Ligája-osztályozó isztambuli odavágóján.","shortLead":"Törökország 3–1-re győzött a Nemzetek Ligája-osztályozó isztambuli odavágóján.","id":"20250320_magyar-labdarugo-valogatott-nemzetek-ligaja-osztalyozo-jubileum-1000-meccs-torokorszag-isztambul-elo-kozvetites-percrol-percre-marco-rossi-szoboszlai-dominik-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/61ad6b9e-000b-4487-92f9-ae6c18f410de.jpg","index":0,"item":"12f1582a-554d-43ca-a4f6-7fd155ceccbf","keywords":null,"link":"/sport/20250320_magyar-labdarugo-valogatott-nemzetek-ligaja-osztalyozo-jubileum-1000-meccs-torokorszag-isztambul-elo-kozvetites-percrol-percre-marco-rossi-szoboszlai-dominik-ebx","timestamp":"2025. március. 20. 17:50","title":"Kikapott ezredik mérkőzésén a magyar válogatott és nagy bajba került a visszavágóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31f73bc6-f23a-4cb9-8b60-ad4e69eedb47","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Kupakmizéria történt a népszerű üdítőnél.","shortLead":"Kupakmizéria történt a népszerű üdítőnél.","id":"20250319_coca-cola-zero-light-kupak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/31f73bc6-f23a-4cb9-8b60-ad4e69eedb47.jpg","index":0,"item":"9a5f9e6f-7a00-405d-862d-394c1ae704ad","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250319_coca-cola-zero-light-kupak","timestamp":"2025. március. 19. 07:21","title":"Ön is észrevette, hogy volt valami furcsaság az utóbbi időben a coca-colás üvegeken?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93bbef32-8bfe-4ef1-a3ae-190f66b64c74","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Wonder Womant alakító Gal Gadot neve is felkerült a hollywoodi hírességek sétányára, aminek nem mindenki örült.","shortLead":"A Wonder Womant alakító Gal Gadot neve is felkerült a hollywoodi hírességek sétányára, aminek nem mindenki örült.","id":"20250319_Gal-Gadot-hollywood-csillag-avatas-tuntetes-izrael-palesztin","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/93bbef32-8bfe-4ef1-a3ae-190f66b64c74.jpg","index":0,"item":"c42e5631-db21-417a-8988-2b9f10681981","keywords":null,"link":"/elet/20250319_Gal-Gadot-hollywood-csillag-avatas-tuntetes-izrael-palesztin","timestamp":"2025. március. 19. 09:26","title":"Gal Gadot hollywoodi csillagavatásán összecsaptak a palesztin- és Izrael-párti tüntetők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5249652-ea08-4bab-9d59-f424655683e1","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Diszkórazziák, a fogyasztók egybemosása a dílerekkel, inkompetencia – a kormány megpróbálja felvenni a harcot a drogokkal, de a rendőrségi akciók csak kozmetikázzák a képet. Sárosi Pétert Kacskovics Mihály Béla kérdezte.","shortLead":"Diszkórazziák, a fogyasztók egybemosása a dílerekkel, inkompetencia – a kormány megpróbálja felvenni a harcot...","id":"20250320_Fulke-podcast-Sarosi-Peter-Drogriporter-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c5249652-ea08-4bab-9d59-f424655683e1.jpg","index":0,"item":"cf999890-b670-4137-a795-2061b1e677b3","keywords":null,"link":"/itthon/20250320_Fulke-podcast-Sarosi-Peter-Drogriporter-ebx","timestamp":"2025. március. 20. 15:29","title":"Herbálháború: kudarcra van ítélve a kormány kísérlete – Drogriporter a Fülkében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40b4df84-972d-49e7-bb6c-90896750e0ac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A strasbourgi bíróságon pert nyert a magyar állammal szemben az az egykori fogvatartott, akit önkényesen megakadályoztak abban, hogy ott lehessen édesanyja és testvére temetésén. Pedig alig volt hátra a büntetéséből, és kifejezetten mintaszerű volt a viselkedése. A férfit képviselő Magyar Helsinki Bizottság a döntéssel kapcsolatban hangsúlyozta: a kegyeleti jog a fogvatartottat is megilleti. ","shortLead":"A strasbourgi bíróságon pert nyert a magyar állammal szemben az az egykori fogvatartott, akit önkényesen...","id":"20250319_fogvatartott-temetes-strasbourg-per","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/40b4df84-972d-49e7-bb6c-90896750e0ac.jpg","index":0,"item":"d30fb63f-2f6f-4cc5-99d0-e162426f0eab","keywords":null,"link":"/itthon/20250319_fogvatartott-temetes-strasbourg-per","timestamp":"2025. március. 19. 11:48","title":"Pert nyert a rab, akit nem engedtek el sem édesanyja, sem a testvére temetésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22f28e83-d2b2-4970-a258-562d939f2b0b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Szuverenitásvédelmi Hivatal elnökét arról kérdezték, hogy mit dolgozott a külföldi tulajdonú sörgyárak szövetségénél. ","shortLead":"A Szuverenitásvédelmi Hivatal elnökét arról kérdezték, hogy mit dolgozott a külföldi tulajdonú sörgyárak szövetségénél. ","id":"20250319_Szuverenitasvedelmi-Hivatal-Lanczi-Tamas-MTVA-sorszovetseg-fizetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/22f28e83-d2b2-4970-a258-562d939f2b0b.jpg","index":0,"item":"fc2b009a-9992-40c8-b4be-fe2e53bac3f1","keywords":null,"link":"/itthon/20250319_Szuverenitasvedelmi-Hivatal-Lanczi-Tamas-MTVA-sorszovetseg-fizetes","timestamp":"2025. március. 19. 05:43","title":"Lánczi Tamás: Mindenről, amiről számot kellett adnom, arról számot adtam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9ca79ca-2ec8-4816-83a0-7e5e76683d40","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Állandó a mozgolódás Mészáros céghálóinál. ","shortLead":"Állandó a mozgolódás Mészáros céghálóinál. ","id":"20250319_kutas-management-meszaros-lorinc-repter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a9ca79ca-2ec8-4816-83a0-7e5e76683d40.jpg","index":0,"item":"4f2a73fe-ce3c-4c9e-aafb-6f7828859987","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250319_kutas-management-meszaros-lorinc-repter","timestamp":"2025. március. 19. 07:51","title":"Most egy volt állami gazdaság került Mészáros Lőrinc nevére, ezáltal pedig egy reptér is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"463c6d56-5a72-439a-96cf-528821486ef4","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Jelek szerint a Fiat Grande Panda mindenképpen megérdemel egy kis sportosítást.","shortLead":"Jelek szerint a Fiat Grande Panda mindenképpen megérdemel egy kis sportosítást.","id":"20250319_magyar-kez-rajzolta-igazan-vagannya-a-legujabb-fiat-grande-panda","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/463c6d56-5a72-439a-96cf-528821486ef4.jpg","index":0,"item":"bfe6f8a6-9813-4ecc-82cd-a76d1f2d7d1e","keywords":null,"link":"/cegauto/20250319_magyar-kez-rajzolta-igazan-vagannya-a-legujabb-fiat-grande-panda","timestamp":"2025. március. 19. 06:41","title":"Magyar kéz rajzolta igazán vagánnyá a legújabb Fiatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]