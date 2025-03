Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"994d6764-f7d1-4286-81f2-1b216c664676","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Fed nem változtatott az irányadó kamatokon, az amerikai jegybank szerint sok a bizonytalanság, Trump intézkedései miatt kisebb gazdasági növekedés és nagyobb infláció várható.","shortLead":"A Fed nem változtatott az irányadó kamatokon, az amerikai jegybank szerint sok a bizonytalanság, Trump intézkedései...","id":"20250320_Trump-kiakadt-miutan-a-jegybank-mast-josol-mint-aranykort","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/994d6764-f7d1-4286-81f2-1b216c664676.jpg","index":0,"item":"50852ed2-d0b8-437d-ae4d-6e07860dc3c7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250320_Trump-kiakadt-miutan-a-jegybank-mast-josol-mint-aranykort","timestamp":"2025. március. 20. 11:04","title":"Trump kiakadt, miután a jegybank mást jósol, mint aranykort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4bd8f13-2b3a-42fb-b835-f91d3283c84f","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A volt orosz elnök szerint nem igaz, hogy Oroszország nemcsak Ukrajna, hanem egész Európa ellen visel háborút.","shortLead":"A volt orosz elnök szerint nem igaz, hogy Oroszország nemcsak Ukrajna, hanem egész Európa ellen visel háborút.","id":"20250321_dmitrij-medvegyev-friedrich-merz-joseph-goebbels","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a4bd8f13-2b3a-42fb-b835-f91d3283c84f.jpg","index":0,"item":"c3334c6a-4f11-43d8-a709-ec7e4aa8b8f4","keywords":null,"link":"/elet/20250321_dmitrij-medvegyev-friedrich-merz-joseph-goebbels","timestamp":"2025. március. 21. 06:45","title":"Medvegyev a leendő német kancellárnak: „Még hatalmon sem vagy, de már úgy hazudsz, mint Goebbels”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c830aa1d-62a9-432d-b730-bff757473a46","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Mindenki vigyen magával még egy embert a Pride-ra is – javasolja az Oroszország-szakértő.","shortLead":"Mindenki vigyen magával még egy embert a Pride-ra is – javasolja az Oroszország-szakértő.","id":"20250319_racz-andras-pride-buntetes-felajanlas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c830aa1d-62a9-432d-b730-bff757473a46.jpg","index":0,"item":"d8ce0680-ef57-49e8-9bd8-8f74976eee63","keywords":null,"link":"/itthon/20250319_racz-andras-pride-buntetes-felajanlas","timestamp":"2025. március. 19. 16:28","title":"Rácz András felajánlott 200 ezer forintot a Pride-résztvevők büntetésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2281c4c8-1888-400b-ac4f-190db07653c8","c_author":"HVG","category":"elet","description":"André Rives akár 3 év börtönt és 150 ezer eurós börtönbüntetést is kaphat.","shortLead":"André Rives akár 3 év börtönt és 150 ezer eurós börtönbüntetést is kaphat.","id":"20250319_franciaorszag-vadasz-medve-birosag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2281c4c8-1888-400b-ac4f-190db07653c8.jpg","index":0,"item":"d6ba2f3b-dc36-4a44-8106-3c2d2673be68","keywords":null,"link":"/elet/20250319_franciaorszag-vadasz-medve-birosag","timestamp":"2025. március. 19. 15:52","title":"Bíróság elé állítják a 81 éves vadászt, amiért megölte a lábait szétmarcangoló, védett medvét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7c1d314-18ba-4df6-9d76-d64e179ec3f4","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"„Keresett kifejezés” címkével jelöli a Google Trends Magyarországon a pride-ot, és nem véletlen: az elmúlt napokban nagyságrendekkel többen kíváncsiak a témára a magyarok, mint korábban bármikor.","shortLead":"„Keresett kifejezés” címkével jelöli a Google Trends Magyarországon a pride-ot, és nem véletlen: az elmúlt napokban...","id":"20250320_budapest-pride-birsag-betiltas-google-keresesi-trendek-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a7c1d314-18ba-4df6-9d76-d64e179ec3f4.jpg","index":0,"item":"1191d394-388d-44e8-86d0-b16a34ab08fb","keywords":null,"link":"/tudomany/20250320_budapest-pride-birsag-betiltas-google-keresesi-trendek-ebx","timestamp":"2025. március. 20. 11:23","title":"Nézzen rá ezekre az adatokra: beindult a magyar internet, sosem ment még ekkorát a Budapest Pride","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e809b97-e41b-4500-b9a2-832e36a51860","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Más blokkolásokat is beleszámítva eurómilliárdokat veszíthet el az ország, ha nem lép a kormány. ","shortLead":"Más blokkolásokat is beleszámítva eurómilliárdokat veszíthet el az ország, ha nem lép a kormány. ","id":"20250320_Meg-kevesebb-unios-forras-erkezhet-Magyarorszagra-a-szuverenitasvedelmi-torveny-miatt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4e809b97-e41b-4500-b9a2-832e36a51860.jpg","index":0,"item":"f5b16427-2ee6-40b7-9b0d-5e943ffd80f7","keywords":null,"link":"/itthon/20250320_Meg-kevesebb-unios-forras-erkezhet-Magyarorszagra-a-szuverenitasvedelmi-torveny-miatt","timestamp":"2025. március. 20. 07:21","title":"Még kevesebb uniós forrás érkezhet Magyarországra a szuverenitásvédelmi törvény miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9879b671-1985-4680-8c08-9306dcddfae7","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A huszonéves férfiakat letartóztatták.","shortLead":"A huszonéves férfiakat letartóztatták.","id":"20250321_rendorseg-bunugy-nemi-eroszak-dunakeszi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9879b671-1985-4680-8c08-9306dcddfae7.jpg","index":0,"item":"ca509b39-4cea-4de1-b166-2955f293d198","keywords":null,"link":"/itthon/20250321_rendorseg-bunugy-nemi-eroszak-dunakeszi","timestamp":"2025. március. 21. 09:20","title":"Hárman erőszakoltak meg egy nőt egy gyerek szeme láttára Dunakeszin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e8ad30b-59bb-41de-aa0e-438ec8188526","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A mozdonyvezetőt és másik három embert a tűzoltók mentették ki.","shortLead":"A mozdonyvezetőt és másik három embert a tűzoltók mentették ki.","id":"20250320_kisiklott-vonat-vasuti-atjaro-szemelyauto-utkozes-baleset-tiszaeszlar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3e8ad30b-59bb-41de-aa0e-438ec8188526.jpg","index":0,"item":"ccc116a9-7148-40d6-9952-baef8931fa6b","keywords":null,"link":"/itthon/20250320_kisiklott-vonat-vasuti-atjaro-szemelyauto-utkozes-baleset-tiszaeszlar","timestamp":"2025. március. 20. 08:43","title":"A vonat ablakán másztak ki az utasok a tiszaeszlári halálos baleset után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]