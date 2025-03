Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"9b4eb4d7-4b67-4ad6-8ff8-92898e2d26fd","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az érintett utcákban a következő években mintegy 10 ezer parkolóhelyet számolnak föl.","shortLead":"Az érintett utcákban a következő években mintegy 10 ezer parkolóhelyet számolnak föl.","id":"20250324_Ugy-dontottek-Parizsban-hogy-tobbszaz-utcabol-kitiltjak-az-autokat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9b4eb4d7-4b67-4ad6-8ff8-92898e2d26fd.jpg","index":0,"item":"b98494fb-2bbd-41ca-8d66-1308f97addc2","keywords":null,"link":"/cegauto/20250324_Ugy-dontottek-Parizsban-hogy-tobbszaz-utcabol-kitiltjak-az-autokat","timestamp":"2025. március. 24. 08:50","title":"Úgy döntöttek Párizsban, hogy több száz utcából kitiltják az autókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a82ed111-a87d-48b1-983a-77ee0904d249","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Ha üres az idővonala a Google térképszolgáltatásában, nincs egyedül. Az adatai helyreállítására azonban lehet egy módszer.","shortLead":"Ha üres az idővonala a Google térképszolgáltatásában, nincs egyedül. Az adatai helyreállítására azonban lehet...","id":"20250324_google-terkep-idovonal-adatok-torlese-hiba-helyreallitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a82ed111-a87d-48b1-983a-77ee0904d249.jpg","index":0,"item":"4961fa78-65e0-4103-a7b2-ea4c8d23a282","keywords":null,"link":"/tudomany/20250324_google-terkep-idovonal-adatok-torlese-hiba-helyreallitas","timestamp":"2025. március. 24. 14:03","title":"Véletlenül törölte a felhasználók adatait a Google Térkép – de talán nincs minden veszve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b37ff96c-66fa-4289-a7ec-0029c28b08f7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester szerint számos vita áll még előttük, de a legfontosabb kérdés már eldőlt a területtel kapcsolatban.","shortLead":"A főpolgármester szerint számos vita áll még előttük, de a legfontosabb kérdés már eldőlt a területtel kapcsolatban.","id":"20250324_Karacsony-Gergely-Rakosrendezo-budapest-utalas-vetelar-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b37ff96c-66fa-4289-a7ec-0029c28b08f7.jpg","index":0,"item":"936ed160-6c12-4f60-9f55-9cb6a440a408","keywords":null,"link":"/itthon/20250324_Karacsony-Gergely-Rakosrendezo-budapest-utalas-vetelar-ebx","timestamp":"2025. március. 24. 14:06","title":"Karácsony Gergely: 12 milliárd átutalva, Rákosrendező a budapestieké","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b08028bf-a2c6-4e7f-b634-fe3422fc5db2","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Kétszer támadt a férfira, aki másodszorra eltalálta a medvét.","shortLead":"Kétszer támadt a férfira, aki másodszorra eltalálta a medvét.","id":"20250324_medve-tamadas-szlovakia-fejsze-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b08028bf-a2c6-4e7f-b634-fe3422fc5db2.jpg","index":0,"item":"e23e184c-563b-4fd8-bbf7-175cf2f2902c","keywords":null,"link":"/elet/20250324_medve-tamadas-szlovakia-fejsze-video","timestamp":"2025. március. 24. 11:38","title":"Medve támadt egy férfira Szlovákiában, erre az fejen csapta a fejszéjével – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27a54757-7c25-43d9-9f86-a64a226e198c","c_author":"HVG","category":"360","description":"A folyóirat mostani két vezetője két terjedelmes interjúban szólaltatta meg a lap két korábbi irányítóját. Ebből is kiderül, hogy a lap az irodalomtörténet kimeríthetetlen kincsesháza.","shortLead":"A folyóirat mostani két vezetője két terjedelmes interjúban szólaltatta meg a lap két korábbi irányítóját. Ebből is...","id":"20250324_hvg-Literatura-Kritika-folyoirat-sajtotortenet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/27a54757-7c25-43d9-9f86-a64a226e198c.jpg","index":0,"item":"c7b616dc-65c9-4fc5-a601-c8e7839bba6f","keywords":null,"link":"/360/20250324_hvg-Literatura-Kritika-folyoirat-sajtotortenet","timestamp":"2025. március. 24. 12:15","title":"A kádári kultúrpolitika és egy 1989-es tabudöntés felidézésével ünnepel az 50 éves Literatura","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4e54e5a-fd9e-479d-ad6d-31b3c9a2bff6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A felszólalók szerint, ha nem szólnak, hogy nincs rendben a bíróságokba vetett közbizalom rombolása, hogyan bízhatnának az emberek abban, hogy az ő jogaikat képesek leszünk megvédeni.","shortLead":"A felszólalók szerint, ha nem szólnak, hogy nincs rendben a bíróságokba vetett közbizalom rombolása, hogyan bízhatnának...","id":"20250323_gyertyagyujtas-tiltakozas-birak-Orban-poloskazos-beszed-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c4e54e5a-fd9e-479d-ad6d-31b3c9a2bff6.jpg","index":0,"item":"deb7ae72-6990-4097-8dc2-932d24dbaeed","keywords":null,"link":"/itthon/20250323_gyertyagyujtas-tiltakozas-birak-Orban-poloskazos-beszed-ebx","timestamp":"2025. március. 23. 20:29","title":"Minden a szavakkal kezdődik – gyertyagyújtással tiltakoztak a bírák Orbán poloskázós beszéde miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86b5f2d1-0c20-4d61-a678-9fb6f103bdf3","c_author":"Sedacur forte","category":"brandchannel","description":"Egy felmérés szerint a magyarok 70 százalékánál jelentkezik valamilyen alvászavar, és az érintetteknek mintegy egyharmada folyamatosan szenved a rossz alvás, vagy éppen az álmatlanság kellemetlen tüneteitől. Az alvászavarral kapcsolatban számos tévhit tartja magát a köztudatban, amelyeket csokorba gyűjtöttünk. ","shortLead":"Egy felmérés szerint a magyarok 70 százalékánál jelentkezik valamilyen alvászavar, és az érintetteknek mintegy...","id":"20250323_alvaszavar-tevhitek-tunetek-sedacur","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/86b5f2d1-0c20-4d61-a678-9fb6f103bdf3.jpg","index":0,"item":"f66effe3-602c-49a5-a844-56f07582123e","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250323_alvaszavar-tevhitek-tunetek-sedacur","timestamp":"2025. március. 24. 07:30","title":"„Iszom egy pohár bort, és beájulok a tévé előtt\" – 10 tévhit az alvászavarról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Sedacur forte","c_partnerlogo":"5cf9288a-45dd-4fc7-882f-75fd6dbe4936","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Trump nem csupán Ukrajnát adja fel, hanem telibe találja az európaiak önbecsülését is. Trump jócskán megcsappantotta a lengyelek körében idáig töretlen bizalmat az Egyesült Államok iránt. Meglepő, hogy az elnök sorozatos jogsértései dacára viszonylag csendes az amerikai társadalom. Miért boldogtalan az új európai külügyi főmegbízott, Kaja Kallas? A kínai BYD villámgyors e-autós töltési rendszerével üzent Elon Musknak és a világnak. Témák és vélemények a világsajtóból.","shortLead":"Trump nem csupán Ukrajnát adja fel, hanem telibe találja az európaiak önbecsülését is. Trump jócskán megcsappantotta...","id":"20250324_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf.jpg","index":0,"item":"7c76a718-ff81-40fc-844f-13e269824180","keywords":null,"link":"/360/20250324_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. március. 24. 10:44","title":"Die Welt-kommentár: Nem boszorkányság olyan védelmi szervezetet alapítani az EU-ban, amelyben Magyarország nem vétózhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]