Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"0c53f3ad-bc5b-4134-b3d0-56a24d14d7e4","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy, az X-re felkerült fotón az iPhone 17 Air mellett a szintén idei évben debütáló iPhone 17 Pro látható, ami alapján jól látni a méretkülönbséget a két készülék között.","shortLead":"Egy, az X-re felkerült fotón az iPhone 17 Air mellett a szintén idei évben debütáló iPhone 17 Pro látható, ami alapján...","id":"20250326_apple-iphone-17-air-okostelefon-kiszivargott-foto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0c53f3ad-bc5b-4134-b3d0-56a24d14d7e4.jpg","index":0,"item":"eae94824-8e97-4413-a2c5-6b278ea9ba9f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250326_apple-iphone-17-air-okostelefon-kiszivargott-foto","timestamp":"2025. március. 26. 16:03","title":"Kiszivárgott fotón látszik, milyen vékony lehet valójában az iPhone 17 Air","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9e22fa0-b758-462a-884b-b7951d7422f1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A mentésben résztvevő szakemberek közül is többen életüket vesztették.","shortLead":"A mentésben résztvevő szakemberek közül is többen életüket vesztették.","id":"20250326_del-korea-erdotuz-halalos-aldozat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a9e22fa0-b758-462a-884b-b7951d7422f1.jpg","index":0,"item":"3e970bbc-ba89-4706-9ebb-60bd215cac21","keywords":null,"link":"/vilag/20250326_del-korea-erdotuz-halalos-aldozat","timestamp":"2025. március. 26. 07:15","title":"Erdőtüzek tombolnak Dél-Koreában, már legalább 22 halálos áldozat van – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36d19b1f-519e-41bc-afda-06b8ff358019","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Tisza önkéntesei április 11-ig minden településre elviszik a kérdéseket.","shortLead":"A Tisza önkéntesei április 11-ig minden településre elviszik a kérdéseket.","id":"20250325_Egy-nap-alatt-100-ezren-toltottek-ki-Magyar-Peter-nepszavazasat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/36d19b1f-519e-41bc-afda-06b8ff358019.jpg","index":0,"item":"d99bcf84-0909-4ba6-98a9-8492aeeafd2a","keywords":null,"link":"/itthon/20250325_Egy-nap-alatt-100-ezren-toltottek-ki-Magyar-Peter-nepszavazasat","timestamp":"2025. március. 25. 08:24","title":"Egy nap alatt 100 ezren töltötték ki Magyar Péter „népszavazását”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2eb749bb-da63-47be-91a1-cd106bda17b1","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Versengő autokráciából önkényuralommá válhat Törökország, miután megkezdődött Ekrem Imamoglu ellenzéki elnökaspiráns félreállítása. A leszámolás visszaüthet azonban Tayyip Erdogan elnökre.","shortLead":"Versengő autokráciából önkényuralommá válhat Törökország, miután megkezdődött Ekrem Imamoglu ellenzéki elnökaspiráns...","id":"20250325_hvg-Torokorszag-Tayyip-Erdogan-Ekrem-Imamoglu-versengo-autokracia-onkenyuralom-megpuccsolt-ellenzek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2eb749bb-da63-47be-91a1-cd106bda17b1.jpg","index":0,"item":"456ba0c5-b4e3-4730-9b08-0bf3d788d012","keywords":null,"link":"/360/20250325_hvg-Torokorszag-Tayyip-Erdogan-Ekrem-Imamoglu-versengo-autokracia-onkenyuralom-megpuccsolt-ellenzek","timestamp":"2025. március. 25. 19:05","title":"Erdogan megpuccsolja ellenzékét, és abszolút hatalomra tör, de ez Európát és Amerikát nemigen érdekli","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46a40944-65ca-415a-af01-a2b95be49cfb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Komoly átalakulások zajlanak az alapítványnál, amit majdnem 20 éve hívtak életre. ","shortLead":"Komoly átalakulások zajlanak az alapítványnál, amit majdnem 20 éve hívtak életre. ","id":"20250326_harry-herceg-afrika-alapitvany-visszalepes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/46a40944-65ca-415a-af01-a2b95be49cfb.jpg","index":0,"item":"cb26d3ee-afeb-4fb9-a800-cdf195e51021","keywords":null,"link":"/elet/20250326_harry-herceg-afrika-alapitvany-visszalepes","timestamp":"2025. március. 26. 09:18","title":"Belső botrány miatt döntött úgy, hogy lemond az édesanyja emlékére létrehozott szervezetben betöltött posztjáról Harry herceg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35992752-c441-48d7-8903-26ac671d518d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hétszeresére nőtt a fertőzés gyanújával jelentett betegek száma a tavalyi év azonos időszakához viszonyítva.","shortLead":"Hétszeresére nőtt a fertőzés gyanújával jelentett betegek száma a tavalyi év azonos időszakához viszonyítva.","id":"20250325_hepatitis-a-jarvany-nngyk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/35992752-c441-48d7-8903-26ac671d518d.jpg","index":0,"item":"a2c482aa-8a54-43fc-9b7b-c81501d0978c","keywords":null,"link":"/itthon/20250325_hepatitis-a-jarvany-nngyk","timestamp":"2025. március. 25. 12:02","title":"Tovább terjed a hepatitis A-járvány Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"917a1512-1b13-46ea-812e-cf7efb219992","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Szvitlana Szlipcsenko szerint a magyar politikai megosztottság is csak az orosz propaganda malmára hajtja a vizet.","shortLead":"Szvitlana Szlipcsenko szerint a magyar politikai megosztottság is csak az orosz propaganda malmára hajtja a vizet.","id":"20250326_ukran-szakerto-orosz-propaganda-magyar-kozossegi-media","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/917a1512-1b13-46ea-812e-cf7efb219992.jpg","index":0,"item":"351fffb6-1d13-441c-bc83-71bee1422393","keywords":null,"link":"/itthon/20250326_ukran-szakerto-orosz-propaganda-magyar-kozossegi-media","timestamp":"2025. március. 26. 11:22","title":"Ukrán szakértő: Az orosz propaganda különösen aktív a magyar közösségi médiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a9fd69d-6b36-4132-8a21-df489b5010e0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem tudni, hol tartják fogva Hamdan Ballalt és az állapotáról sincsenek információk.","shortLead":"Nem tudni, hol tartják fogva Hamdan Ballalt és az állapotáról sincsenek információk.","id":"20250325_ciszjordania-idf-oscar-dijas-rendezo-orizetbe-vetel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8a9fd69d-6b36-4132-8a21-df489b5010e0.jpg","index":0,"item":"9fd4fc0d-1e5e-41be-9945-c03baf47853e","keywords":null,"link":"/kultura/20250325_ciszjordania-idf-oscar-dijas-rendezo-orizetbe-vetel","timestamp":"2025. március. 25. 10:25","title":"Izraeli katonák fogták el az Oscar-díjas palesztin rendezőt Ciszjordániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]