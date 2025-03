Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"26ff69d7-604f-4bbd-bc3e-644c92090ff1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész egy olasz szerző regényéből készülő filmben alakítja az orosz elnököt.","shortLead":"A színész egy olasz szerző regényéből készülő filmben alakítja az orosz elnököt.","id":"20250325_jude-law-putyin-kreml-magusa-film","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/26ff69d7-604f-4bbd-bc3e-644c92090ff1.jpg","index":0,"item":"4ad7eefd-b79b-4785-b20d-1c0a47932415","keywords":null,"link":"/elet/20250325_jude-law-putyin-kreml-magusa-film","timestamp":"2025. március. 25. 12:41","title":"Jude Law-t lefotózták Rigában Putyinnak maszkírozva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05bca4ff-7969-403d-9cde-f2dd224ba15c","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A férfi után 17 órán át kutattak, de nem élte túl a balesetet.","shortLead":"A férfi után 17 órán át kutattak, de nem élte túl a balesetet.","id":"20250325_del-korea-szoul-viznyelo-motoros-zuhanas-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05bca4ff-7969-403d-9cde-f2dd224ba15c.jpg","index":0,"item":"4180cc13-53c7-467b-a497-55c5cf3a845f","keywords":null,"link":"/elet/20250325_del-korea-szoul-viznyelo-motoros-zuhanas-video","timestamp":"2025. március. 25. 11:20","title":"Elnyelt a föld egy motorost, amikor megnyílt alatta az úttest Szöulban – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a308dbda-4e2a-46a5-9d0c-363446edea58","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mintegy negyven új nevet jelentett be a Sziget Fesztivál.","shortLead":"Mintegy negyven új nevet jelentett be a Sziget Fesztivál.","id":"20250325_FKA-Twigs-The-Last-Dinner-Party-Kiwanuka-Portugal-The-Man-ujabb-nevek-a-Szigetrol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a308dbda-4e2a-46a5-9d0c-363446edea58.jpg","index":0,"item":"3e23cd68-1242-4c33-b9ce-854be864e71d","keywords":null,"link":"/elet/20250325_FKA-Twigs-The-Last-Dinner-Party-Kiwanuka-Portugal-The-Man-ujabb-nevek-a-Szigetrol","timestamp":"2025. március. 25. 10:32","title":"FKA Twigs, The Last Dinner Party, Kiwanuka, Portugal. The Man – újabb nevek a Szigetről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14e8ab21-6bb2-41ac-9712-44bdbca21d72","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A legfelsőbb bíróság nyolc politikus vádemelése ügyében döntött, a többiekről később lesz eredmény. ","shortLead":"A legfelsőbb bíróság nyolc politikus vádemelése ügyében döntött, a többiekről később lesz eredmény. ","id":"20250326_bolsonaro-birosag-puccskiserlet-vademeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/14e8ab21-6bb2-41ac-9712-44bdbca21d72.jpg","index":0,"item":"60a2d6c8-3f5b-46c8-8ad1-54ea7a847f0f","keywords":null,"link":"/vilag/20250326_bolsonaro-birosag-puccskiserlet-vademeles","timestamp":"2025. március. 26. 17:44","title":"Megszületett a döntés, Bolsonarónak bíróság elé kell állnia puccskísérlet miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"852e41d8-1dec-4ff0-af76-472639d93e15","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A hüllők egy sütkérezőhelyen vesztek össze.","shortLead":"A hüllők egy sütkérezőhelyen vesztek össze.","id":"20250325_florida-everglades-nemzeti-park-aligator-krokodil-parbaj-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/852e41d8-1dec-4ff0-af76-472639d93e15.jpg","index":0,"item":"1355dc1f-f291-4892-8496-34b83028f19f","keywords":null,"link":"/elet/20250325_florida-everglades-nemzeti-park-aligator-krokodil-parbaj-video","timestamp":"2025. március. 25. 12:23","title":"Aligátor és krokodil párbaját vették videóra Floridában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93826423-26bc-4afd-89f3-0d97da199aa1","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Ingyenutazásra jogosult diákok adataival foglaltak le a vonatokon helyeket, aztán ezekre a helyekre pénzért másokat ültettek le.","shortLead":"Ingyenutazásra jogosult diákok adataival foglaltak le a vonatokon helyeket, aztán ezekre a helyekre pénzért másokat...","id":"20250325_korrupcio-kalauz-rendorseg-romania-hazkutatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/93826423-26bc-4afd-89f3-0d97da199aa1.jpg","index":0,"item":"03f01043-24d0-44e1-9472-61a78e2a0958","keywords":null,"link":"/kkv/20250325_korrupcio-kalauz-rendorseg-romania-hazkutatas","timestamp":"2025. március. 25. 14:56","title":"Saját zsebre dolgozó kalauzokra csaptak le a rendőrök Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf5be1be-1530-4c64-aada-a6fa17cd5d29","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A maratoni futókkal elvégzett vizsgálatok azt mutatják, hogy az emberi agy képes felemészteni önmaga egy részét akkor, ha éhezik.","shortLead":"A maratoni futókkal elvégzett vizsgálatok azt mutatják, hogy az emberi agy képes felemészteni önmaga egy részét akkor...","id":"20250325_emberi-agy-mielin-emesztese-zsir-neuron-anyagcsere","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cf5be1be-1530-4c64-aada-a6fa17cd5d29.jpg","index":0,"item":"10fc4eeb-c2c5-4941-9994-85f338f47954","keywords":null,"link":"/tudomany/20250325_emberi-agy-mielin-emesztese-zsir-neuron-anyagcsere","timestamp":"2025. március. 25. 20:03","title":"Felfedezték az agy titkos önvédő mechanizmusát: inkább árt magának, csak hogy túléljen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f35b488b-e2e8-4a8a-8e74-2ead09c1580a","c_author":"Serdült Viktória, Imre Réka","category":"itthon","description":"Több iskolában is megjelentek már a szürke értékmegőrzők, ahova a diákok tehetik a mobiljaikat, amelyeket tavaly ősz óta nem használhatnak tanítási időben. Bár sem a Belügyminisztérium, sem a tankerületek nem verik nagydobra, a tárolók Sopronkőhidán készülnek. Iskolabútorokat már régóta készítenek elítéltek, és nem is kerülnek sokba. ","shortLead":"Több iskolában is megjelentek már a szürke értékmegőrzők, ahova a diákok tehetik a mobiljaikat, amelyeket tavaly ősz...","id":"20250327_mobiltarto-szekreny-belugyminiszterium-sopronkohida-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f35b488b-e2e8-4a8a-8e74-2ead09c1580a.jpg","index":0,"item":"baf25630-5906-4622-9e64-d0d0767f3239","keywords":null,"link":"/itthon/20250327_mobiltarto-szekreny-belugyminiszterium-sopronkohida-ebx","timestamp":"2025. március. 27. 07:00","title":"Hónapok után végre megérkeztek a mobiltartó iskolai szekrények az iskolákba, fogvatartottakkal gyártatta le őket az állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]