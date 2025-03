Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a8fded54-e06f-474d-b9fa-c84cd27f0c89","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Felfüggesztik Kanadában a Teslákra adott támogatások kifizetését, a jövőbeli támogatási programokból pedig kizárják a Teslát.","shortLead":"Felfüggesztik Kanadában a Teslákra adott támogatások kifizetését, a jövőbeli támogatási programokból pedig kizárják...","id":"20250326_Kanada-Tesla-auto-tamogatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a8fded54-e06f-474d-b9fa-c84cd27f0c89.jpg","index":0,"item":"2b9064b4-4757-476e-999f-66d314278a4c","keywords":null,"link":"/kkv/20250326_Kanada-Tesla-auto-tamogatas","timestamp":"2025. március. 26. 11:17","title":"Kanada visszavág: kizárja a Teslát az e-autók támogatási programjából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d0f422e-966e-4c2b-85fc-a3f3f4fb92a2","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A M237 jelű farkas két éve Svájcból kóborolt el hazánkig, ahol kilőtték.","shortLead":"A M237 jelű farkas két éve Svájcból kóborolt el hazánkig, ahol kilőtték.","id":"20250327_svajci-farkas-kiloves-ugyeszseg-vademeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3d0f422e-966e-4c2b-85fc-a3f3f4fb92a2.jpg","index":0,"item":"ace5a547-7a8d-4921-998a-d9c780013c22","keywords":null,"link":"/itthon/20250327_svajci-farkas-kiloves-ugyeszseg-vademeles","timestamp":"2025. március. 27. 17:50","title":"Két év börtönt kaphat a svájci farkast kilövő gyerek apja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c90d367-e8f1-4666-8fe4-e15415212e46","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"360","description":"Egy évvel a választás előtt reális esély van a kormányváltásra. Ez már önmagában hatalom. Feltételes módban, de már használható, már alkalmas arra, hogy megfagyassza a vért a végrehajtó gyalogokban. Vélemény.","shortLead":"Egy évvel a választás előtt reális esély van a kormányváltásra. Ez már önmagában hatalom. Feltételes módban, de már...","id":"20250327_hvg-Tota-W-Arpad-A-hatalom-ervenytelenitese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5c90d367-e8f1-4666-8fe4-e15415212e46.jpg","index":0,"item":"3cef0f8e-7ac1-4a5c-ac1f-61476e475b20","keywords":null,"link":"/360/20250327_hvg-Tota-W-Arpad-A-hatalom-ervenytelenitese","timestamp":"2025. március. 27. 08:00","title":"Tóta W. Árpád: Az ellenzéknek feladata előlépni mint leendő kormány. Megígérni, hogy te, meg te és te is ülni fogsz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0e0289e-ff39-4b95-a915-0d24e0332643","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az intézkedés az átfogó vámcsomag részeként április 2-tól él.","shortLead":"Az intézkedés az átfogó vámcsomag részeként április 2-tól él.","id":"20250326_25-szazalekos-vamot-vet-ki-Trump-az-autoimportra-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c0e0289e-ff39-4b95-a915-0d24e0332643.jpg","index":0,"item":"71e6fbd0-d5db-4342-9c25-a21ec28af903","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250326_25-szazalekos-vamot-vet-ki-Trump-az-autoimportra-ebx","timestamp":"2025. március. 26. 22:53","title":"25 százalékos vámot vet ki Trump az autóimportra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e01127dd-a40e-42d6-afff-9443a41cc499","c_author":"HVG","category":"360","description":"A vállalkozó pályafutása többször is keresztezte Tiborcz Istvánét.","shortLead":"A vállalkozó pályafutása többször is keresztezte Tiborcz Istvánét.","id":"20250327_hvg-Tiborcz-uzlettarsa-Sajer-Gabor-Elios-SPH-Uzemelteto-Estoril-Property-Central-European-Ingatlanalap-BDPST","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e01127dd-a40e-42d6-afff-9443a41cc499.jpg","index":0,"item":"245429a0-b25b-4f37-bd1a-7594970cc8e3","keywords":null,"link":"/360/20250327_hvg-Tiborcz-uzlettarsa-Sajer-Gabor-Elios-SPH-Uzemelteto-Estoril-Property-Central-European-Ingatlanalap-BDPST","timestamp":"2025. március. 27. 06:00","title":"Tiborcz ingatlanos üzlettársa Budapest kiemelt helyén kap újabb szerepet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Joseph Nye szerint Kínát nem lehet legyőzni katonai és gazdasági erővel, a puha hatalom is fontos ahhoz, hogy más nemzetek azt csinálják, amit te akarsz. Trump maga a megtestesült rombolás, gyárilag ilyen. Törökország a leplezetlen tekintélyelvűség felé fordult az isztambuli polgármester letartóztatásával. Inflálódnak Putyin álérvei, viszont számára lesz győzelem a fekete-tengeri tűzszünet. Témák és vélemények a világsajtóból.","shortLead":"Joseph Nye szerint Kínát nem lehet legyőzni katonai és gazdasági erővel, a puha hatalom is fontos ahhoz, hogy más...","id":"20250326_Nemzetkozi-lapszemle-Trump-soft-power-joseph-nye","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf.jpg","index":0,"item":"48054370-a284-4d0f-a39c-c4c2ed814574","keywords":null,"link":"/360/20250326_Nemzetkozi-lapszemle-Trump-soft-power-joseph-nye","timestamp":"2025. március. 26. 11:35","title":"Trump nem tudja, mi az a soft power, és miért fontos a külpolitikában – figyelmeztet a fogalom megalkotója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f1bc372-b4fd-437c-a04b-288b812632c8","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Átlagosan közel 40 ezer forinttal emelkednek a nyugdíjak két részletben novemberben és decemberben.","shortLead":"Átlagosan közel 40 ezer forinttal emelkednek a nyugdíjak két részletben novemberben és decemberben.","id":"20250327_kiegeszito-nyugdijemeles-inflacio-gulyas-gergely-orban-kormany-kormanyinfo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8f1bc372-b4fd-437c-a04b-288b812632c8.jpg","index":0,"item":"d561ed0c-30c8-4231-abe7-0042d4a27d38","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250327_kiegeszito-nyugdijemeles-inflacio-gulyas-gergely-orban-kormany-kormanyinfo","timestamp":"2025. március. 27. 10:48","title":"Év végén jön a kiegészítő nyugdíjemelés, a kormány elárulta, mekkora lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96cb952f-7039-4937-ab70-b70c70c38c4f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Borsószemnyi jégdarabok potyogtak az égből országszerte. ","shortLead":"Borsószemnyi jégdarabok potyogtak az égből országszerte. ","id":"20250326_Jegeso-tavasz-idojaras-globalis-felmelegedes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/96cb952f-7039-4937-ab70-b70c70c38c4f.jpg","index":0,"item":"7edeb24a-1278-4cb6-919d-1588fc6ac635","keywords":null,"link":"/elet/20250326_Jegeso-tavasz-idojaras-globalis-felmelegedes","timestamp":"2025. március. 26. 19:44","title":"Sűrű jégeső csapott le az ország több városára is kedden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]