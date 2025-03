Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c5ac686d-5c31-4da1-bc82-5a2e6835ce0a","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók szerint óriási potenciál van a mesterséges intelligencia mentálhigiénés terápiás alkalmazásában, a technológia ugyanakkor még mindig veszélyeket rejt magában.","shortLead":"Amerikai kutatók szerint óriási potenciál van a mesterséges intelligencia mentálhigiénés terápiás alkalmazásában...","id":"20250328_mesterseges-intelligencia-depresszio-orvosi-alkalmazas-therabot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c5ac686d-5c31-4da1-bc82-5a2e6835ce0a.jpg","index":0,"item":"00d0388e-5afa-44c9-8a5d-9d0c77545192","keywords":null,"link":"/tudomany/20250328_mesterseges-intelligencia-depresszio-orvosi-alkalmazas-therabot","timestamp":"2025. március. 28. 20:03","title":"Depressziós emberek beszélgettek egy orvosi mesterséges intelligenciával, az eredmény elképesztő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1664960-5826-4a28-aba3-8b905ce2ce7b","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Állítólag köze volt egy tüntetéshez, amin fellógattak egy Erdogant jelképező bábut, és a tudósításait is felhozták ellene. ","shortLead":"Állítólag köze volt egy tüntetéshez, amin fellógattak egy Erdogant jelképező bábut, és a tudósításait is felhozták...","id":"20250329_Terrorizmussal-gyanusitanak-es-orizetbe-vettek-sved-ujsagirot-Torokorszagban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b1664960-5826-4a28-aba3-8b905ce2ce7b.jpg","index":0,"item":"6265ecd3-0dd7-4779-a8a2-41b1737d13b2","keywords":null,"link":"/vilag/20250329_Terrorizmussal-gyanusitanak-es-orizetbe-vettek-sved-ujsagirot-Torokorszagban","timestamp":"2025. március. 29. 07:35","title":"Terrorizmussal gyanúsítanak és őrizetbe vettek egy svéd újságírót Törökországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e3dd6ce-a8f7-4d44-b432-d68c39d69eeb","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Egymással versengve teljesítik Donald Trump feltételeit az amerikai egyetemek, hogy elkerüljék a kormányzati pénzek elapadását. Az elnöki akaratnak a felsőoktatás minősége, illetve a kutatási és szólásszabadság láthatja kárát.","shortLead":"Egymással versengve teljesítik Donald Trump feltételeit az amerikai egyetemek, hogy elkerüljék a kormányzati pénzek...","id":"20250329_trump-es-azegyetemek-diktatum-penzmegvonas-behodolas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3e3dd6ce-a8f7-4d44-b432-d68c39d69eeb.jpg","index":0,"item":"40bb7129-d3d9-48a3-9f49-a34ed4d3e79e","keywords":null,"link":"/360/20250329_trump-es-azegyetemek-diktatum-penzmegvonas-behodolas","timestamp":"2025. március. 29. 11:00","title":"A Columbiával az élen kapitulálnak az amerikai egyetemek Trump kultúrháborús offenzívája előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a39565f-a07d-4e65-94e0-4dc93f2657c7","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Legalább 694-re nőtt a Mianmart sújtó erős földrengés halálos áldozatainak száma, és 1670-en megsérültek – közölte az ország katonai vezetése szombaton az állami médiában. Nemzetközi mentőcsapatok érkeznek az országba.","shortLead":"Legalább 694-re nőtt a Mianmart sújtó erős földrengés halálos áldozatainak száma, és 1670-en megsérültek –...","id":"20250329_mianmari-foldrenges","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1a39565f-a07d-4e65-94e0-4dc93f2657c7.jpg","index":0,"item":"909c579a-2f51-4337-8310-bd4d7bcf1fc8","keywords":null,"link":"/vilag/20250329_mianmari-foldrenges","timestamp":"2025. március. 29. 07:50","title":"Közel hétszázra emelkedett a mianmari földrengés áldozatainak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1e81cea-bfb2-40b4-a54a-60adf2316c81","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"A turizmus tavaly elérte a válság előtti szintet Magyarországon is. Az idei év még jobbnak ígérkezik. A szállodaüzemeltetés azonban a megemelkedett költségek miatt egyre kevésbé jövedelmező. A marketingen van mit javítani.","shortLead":"A turizmus tavaly elérte a válság előtti szintet Magyarországon is. Az idei év még jobbnak ígérkezik...","id":"20250330_hvg-szallodak-turizmus-kulfoldiek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e1e81cea-bfb2-40b4-a54a-60adf2316c81.jpg","index":0,"item":"8c234263-7546-4507-aa53-c9faff5ba876","keywords":null,"link":"/360/20250330_hvg-szallodak-turizmus-kulfoldiek","timestamp":"2025. március. 30. 08:30","title":"Ugyanannyit gugliznak Budapestre, mégis jóval több turista megy Bécsbe és Prágába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6b3623e-a129-4b8f-95fd-3a3d7b0536f2","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Az előrejelzések szerint egyértelmű, hogy a környezeti aggodalmak ellenére folytatják diadalútjukat a hobbi- vagy városi terepjárók. A vásárlók elsősorban a kis és közepes méretű kocsikat keresik. A konnektorból tölthető plugin hibridek is jól fogynak majd.","shortLead":"Az előrejelzések szerint egyértelmű, hogy a környezeti aggodalmak ellenére folytatják diadalútjukat a hobbi- vagy...","id":"20250330_hvg-suvtrendek-azsia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a6b3623e-a129-4b8f-95fd-3a3d7b0536f2.jpg","index":0,"item":"cdbc4fb6-93b7-4634-ac4b-eb9461d9163a","keywords":null,"link":"/360/20250330_hvg-suvtrendek-azsia","timestamp":"2025. március. 30. 15:40","title":"A hobbiterepjárók húzópiaca Ázsia marad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54c06bc2-0fda-494b-a68c-d7b4d90f2870","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A sofőr a rendőrök elől menekült.","shortLead":"A sofőr a rendőrök elől menekült.","id":"20250329_Jogositvany-nelkul-vezetett-megolte-utasat-egy-no-Fejer-megyeben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/54c06bc2-0fda-494b-a68c-d7b4d90f2870.jpg","index":0,"item":"ecc17405-613b-4dc8-a481-af8cef82ec1d","keywords":null,"link":"/itthon/20250329_Jogositvany-nelkul-vezetett-megolte-utasat-egy-no-Fejer-megyeben","timestamp":"2025. március. 29. 12:45","title":"Jogosítvány nélkül vezetett, megölte utasát egy nő Fejér megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7804ddf6-3641-4e90-ac3d-0f543279e408","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Már Magyarországon is látni olyan házakat, amelyek hatalmas ablakaikon nyújtanak betekintést minden arra járónak az ott élők életébe. De miért nem zavarja ez a lakókat?","shortLead":"Már Magyarországon is látni olyan házakat, amelyek hatalmas ablakaikon nyújtanak betekintést minden arra járónak az ott...","id":"20250329_Miert-nem-tesznek-fuggonyt-az-ablakaikra-a-gazdagok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7804ddf6-3641-4e90-ac3d-0f543279e408.jpg","index":0,"item":"ccfa1dfe-d134-4488-b9de-0871df072fbd","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250329_Miert-nem-tesznek-fuggonyt-az-ablakaikra-a-gazdagok","timestamp":"2025. március. 29. 18:31","title":"Miért nem tesznek függönyt az ablakaikra a gazdagok?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]