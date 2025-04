Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"e0e337ee-35a8-49f8-8368-787545ab7a18","c_author":"Nemes Nikolett","category":"360","description":"Megrázó képet festenek egy telefonos lelkisegély-szolgálat önkénteseinek a tapasztalatai arról, hogy milyen a mai magyar társadalomban megöregedni, idősnek lenni. Sokan már a negyvenes éveikben kénytelenek súlyos csomagot cipelni. Mit mond a telefonos segítő annak, aki öngyilkosságra készül? Mikor váltak bűnbakká az idősek? Mit jelent valójában a sikeres öregedés?","shortLead":"Megrázó képet festenek egy telefonos lelkisegély-szolgálat önkénteseinek a tapasztalatai arról, hogy milyen a mai...","id":"20250405_Idosek-telefon-lelkisegely-szolgalat-oregedes-betegseg-magany-ongyilkossag-egeszsegugy-szocialis-ellatas-Delutan-Alapitvany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e0e337ee-35a8-49f8-8368-787545ab7a18.jpg","index":0,"item":"ed5b6ab6-8f71-4308-8138-acadb816a23b","keywords":null,"link":"/360/20250405_Idosek-telefon-lelkisegely-szolgalat-oregedes-betegseg-magany-ongyilkossag-egeszsegugy-szocialis-ellatas-Delutan-Alapitvany","timestamp":"2025. április. 05. 20:00","title":"Volt már olyan, aki a hídról hívott minket, hogy ugrani fog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05755dae-7843-492d-aec2-3a4626fd9083","c_author":"Lenthár Balázs","category":"vilag","description":"Laura Loomer korábban már többször is annyira túltolta az elmebajt, hogy még a keményvonalas trumpisták is igyekeztek elhatárolódni tőle.","shortLead":"Laura Loomer korábban már többször is annyira túltolta az elmebajt, hogy még a keményvonalas trumpisták is igyekeztek...","id":"20250405_szelsojobbos-influenszer-maga-trump-laura-loomer-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05755dae-7843-492d-aec2-3a4626fd9083.jpg","index":0,"item":"9e75ca50-076b-49be-aba4-997e20c459bb","keywords":null,"link":"/vilag/20250405_szelsojobbos-influenszer-maga-trump-laura-loomer-ebx","timestamp":"2025. április. 05. 06:00","title":"Ki az a szélsőjobboldali konteoinfluenszer, aki a hírek szerint elérte Trumpnál több nemzetbiztonsági vezető kirúgását?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"718ce092-5593-4f02-904c-e392be7b4f22","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Valamennyi magyar gazda nevében tiltakozott a Magosz és az Agrárkamara Brüsszelben, attól tartva, hogy megszűnik a közvetlen területalapú támogatás, és Ukrajnának adják a magyar gazdáknak járó pénzt. Az Európai Bizottság cáfol.","shortLead":"Valamennyi magyar gazda nevében tiltakozott a Magosz és az Agrárkamara Brüsszelben, attól tartva, hogy megszűnik...","id":"20250404_mezogazdasag_europai-unio_magosz_agrarkamara","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/718ce092-5593-4f02-904c-e392be7b4f22.jpg","index":0,"item":"4417db9a-ee8f-4c17-9b2e-3fe942e7b9f7","keywords":null,"link":"/eurologus/20250404_mezogazdasag_europai-unio_magosz_agrarkamara","timestamp":"2025. április. 04. 14:39","title":"A magyar gazdatársadalom nevében tiltakoztak Brüsszelben Ukrajna uniós tagsága ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95e03d77-1510-454a-9594-eb71a84287b0","c_author":"Feledi Márton","category":"itthon","description":"Az egész Európát végigtekerő szerb egyetemisták a MOME kampuszán éjszakáznak. Elmondták, mik a követeléseik.","shortLead":"Az egész Európát végigtekerő szerb egyetemisták a MOME kampuszán éjszakáznak. Elmondták, mik a követeléseik.","id":"20250405_Szerb-biciklis-tuntetok-MOME","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/95e03d77-1510-454a-9594-eb71a84287b0.jpg","index":0,"item":"24584cfe-2d0f-4fea-9392-940801f5fc75","keywords":null,"link":"/itthon/20250405_Szerb-biciklis-tuntetok-MOME","timestamp":"2025. április. 05. 21:55","title":"Szerb biciklis tüntetők: Ez nem a politikáról szól, hanem arról, hogy működik-e a rendszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4017cd3c-35d0-4e3c-ac8f-b8cb218951c3","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Kínai kutatók szerint az az atomreaktor, amit a NASA a Holdra készül szállítani, több tervezési hibát is tartalmaz, amiket kijavítva jobb és tartósabb szerkezetet lehet építeni.","shortLead":"Kínai kutatók szerint az az atomreaktor, amit a NASA a Holdra készül szállítani, több tervezési hibát is tartalmaz...","id":"20250405_nasa-atomreaktor-hold-hiba-kinai-atomreaktor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4017cd3c-35d0-4e3c-ac8f-b8cb218951c3.jpg","index":0,"item":"e848c19b-c393-48d9-aeca-086123d955c2","keywords":null,"link":"/tudomany/20250405_nasa-atomreaktor-hold-hiba-kinai-atomreaktor","timestamp":"2025. április. 05. 10:03","title":"Kína állítja, hogy miután a mérnökei ránéztek a NASA atomreaktorára, kitaláltak egy sokkal jobbat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b004b977-df04-4887-8ff4-ff100b8fbbe0","c_author":"Tornyos Kata","category":"360","description":"Csöbörből vödörbe kerültek a budapesti repülőtéren dolgozók: úgy érzik, hogy az előző években sem kényeztették el őket, de az állami tulajdonos fukarsága még a magánbefektetőén is túltesz.","shortLead":"Csöbörből vödörbe kerültek a budapesti repülőtéren dolgozók: úgy érzik, hogy az előző években sem kényeztették el őket...","id":"20250404_hvg-budapest-airport-allam-szakszervezet-ferihegy-berhelyzet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b004b977-df04-4887-8ff4-ff100b8fbbe0.jpg","index":0,"item":"28875794-be15-4d16-9cd2-b6d67ff83fbe","keywords":null,"link":"/360/20250404_hvg-budapest-airport-allam-szakszervezet-ferihegy-berhelyzet","timestamp":"2025. április. 04. 09:40","title":"Amikor az állam azt mondta, hogy jobb gazdája lesz a budapesti reptérnek, nem a dolgozók bérére gondolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea89033e-016d-4a33-9c0a-6f9b5be185ce","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Awad a palesztin Mudzsahedin terrorszervezet magas rangú tagjaihoz tartozott, és közvetlenül részt vett több izraeli és külföldi (köztük thaiföldi) állampolgár elrablásában is.","shortLead":"Awad a palesztin Mudzsahedin terrorszervezet magas rangú tagjaihoz tartozott, és közvetlenül részt vett több izraeli és...","id":"20250405_IDF-Awad-celzott-csapas-Bibasz-csalad","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ea89033e-016d-4a33-9c0a-6f9b5be185ce.jpg","index":0,"item":"1107c6dd-6598-4f18-a9d0-78564886ad7b","keywords":null,"link":"/vilag/20250405_IDF-Awad-celzott-csapas-Bibasz-csalad","timestamp":"2025. április. 05. 10:52","title":"Az izraeli hadsereg megölte azt a gázai terroristavezért, aki szerepet játszott a Bibasz család meggyilkolásában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e108ae1-56a1-4ab2-8f9a-098da741772c","c_author":"Marabu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20250404_Marabu-Feknyuz-Luxustaska-Az-semmi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8e108ae1-56a1-4ab2-8f9a-098da741772c.jpg","index":0,"item":"5ef0db42-b048-45bb-a49a-1d31b2993acc","keywords":null,"link":"/elet/20250404_Marabu-Feknyuz-Luxustaska-Az-semmi","timestamp":"2025. április. 04. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Luxustáska? Az semmi!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]