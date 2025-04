Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"bf0733d6-da49-4780-bdf1-f9b145191808","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók a 4:3-as böjtölést és a kalóriaszámlálás módszerét hasonlították össze, hogy kiderüljön, melyik milyen eredményt hozhat a fogyókúrázók számára.","shortLead":"Amerikai kutatók a 4:3-as böjtölést és a kalóriaszámlálás módszerét hasonlították össze, hogy kiderüljön, melyik milyen...","id":"20250404_fogyokura-bojtoles-kaloriaszamlalas-kutatas-vizsgalat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bf0733d6-da49-4780-bdf1-f9b145191808.jpg","index":0,"item":"4cbf1b7f-78f3-4b8e-bbcc-cd3b3132b8d0","keywords":null,"link":"/tudomany/20250404_fogyokura-bojtoles-kaloriaszamlalas-kutatas-vizsgalat","timestamp":"2025. április. 04. 20:03","title":"Szeretne hatékonyabban fogyni? Érdemes lehet ezt a módszert is kipróbálnia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbe0c89c-f794-40d1-b37b-4d6ddbc7d322","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Perseverance Mars-járó egyszerre négy porördögöt is látott a Mars felszínén, amelyek közül kettő a kamera előtt olvadt össze.","shortLead":"A Perseverance Mars-járó egyszerre négy porördögöt is látott a Mars felszínén, amelyek közül kettő a kamera előtt...","id":"20250404_nasa-mars-porordog-perseverance-mars-jaro-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fbe0c89c-f794-40d1-b37b-4d6ddbc7d322.jpg","index":0,"item":"7d83cbbb-44e5-4d97-b5f2-69acfad16daf","keywords":null,"link":"/tudomany/20250404_nasa-mars-porordog-perseverance-mars-jaro-video","timestamp":"2025. április. 04. 13:03","title":"Egyesült két porördög a Marson, a NASA kamerája az egészet felvette – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82f08446-6784-49dc-a75b-14719009d9e5","c_author":"HVG","category":"elet","description":"17 ezer tonna szemét maradt az utcákon a kukások négy hete tartó sztrájkja miatt.","shortLead":"17 ezer tonna szemét maradt az utcákon a kukások négy hete tartó sztrájkja miatt.","id":"20250405_Macskaknal-nagyobb-patkanyok-leptek-el-Birmingham-utcait","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/82f08446-6784-49dc-a75b-14719009d9e5.jpg","index":0,"item":"2cdda18d-9544-48f0-a147-b551a3210518","keywords":null,"link":"/elet/20250405_Macskaknal-nagyobb-patkanyok-leptek-el-Birmingham-utcait","timestamp":"2025. április. 05. 13:33","title":"Macskáknál nagyobb patkányok lepték el Birmingham utcáit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33047ef5-3531-4767-8475-f9c864e7d049","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A további kilátások is sötétek.","shortLead":"A további kilátások is sötétek.","id":"20250404_Donald-Trump-vamok-viszontvamok-tozsdek-zuhanas-leggazdagabbak-vagyona","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/33047ef5-3531-4767-8475-f9c864e7d049.jpg","index":0,"item":"13f246bd-e80a-40b9-bbfa-0b8b9dfb5ae9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250404_Donald-Trump-vamok-viszontvamok-tozsdek-zuhanas-leggazdagabbak-vagyona","timestamp":"2025. április. 04. 12:09","title":"Vérengzés a tőzsdéken, egy nap alatt 208 milliárd dollárt vesztettek a világ leggazdagabb emberei a Trump-vámok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa2bffb3-179c-474a-8c57-c762e9ec7f37","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A beszállító Biotech jelezte, hogy az allergént nem tüntették fel, aki allergiás rá, ne egye meg!","shortLead":"A beszállító Biotech jelezte, hogy az allergént nem tüntették fel, aki allergiás rá, ne egye meg!","id":"20250405_Gluten-volt-a-Decathlon-proteinszeleteiben-visszahivtak-a-termekeket","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aa2bffb3-179c-474a-8c57-c762e9ec7f37.jpg","index":0,"item":"6b9eef6f-672d-46a3-b369-162b16491e0a","keywords":null,"link":"/elet/20250405_Gluten-volt-a-Decathlon-proteinszeleteiben-visszahivtak-a-termekeket","timestamp":"2025. április. 05. 08:53","title":"Glutén van a Decathlonban árult Biotech-proteinszeletekben, visszahívták a termékeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7247334-fe1c-487d-a167-669c129386da","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az esetről egyelőre keveset tudni, de a körülmények alapján erős a gyanú.","shortLead":"Az esetről egyelőre keveset tudni, de a körülmények alapján erős a gyanú.","id":"20250404_nemetorszag-borton-hitvesi-latogatas-gyilkossag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a7247334-fe1c-487d-a167-669c129386da.jpg","index":0,"item":"8b98a051-cab4-407f-8a82-50bf13592b54","keywords":null,"link":"/vilag/20250404_nemetorszag-borton-hitvesi-latogatas-gyilkossag","timestamp":"2025. április. 04. 12:59","title":"Hitvesi látogatás során végezhetett feleségével egy elítélt németországi börtönében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecfb8e38-0ca8-40bc-99b5-70f57f81b41d","c_author":"HVG","category":"elet","description":"„Szánom-bánom, hogy ilyen csórónak gondoltam Rogánnét” – írta a Facebookon a független képviselő.","shortLead":"„Szánom-bánom, hogy ilyen csórónak gondoltam Rogánnét” – írta a Facebookon a független képviselő.","id":"20250405_Hadhazy-teved-rogan-barbara-120-millios-taska","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ecfb8e38-0ca8-40bc-99b5-70f57f81b41d.jpg","index":0,"item":"14c8a8eb-3bd6-43b2-800a-65c66e961264","keywords":null,"link":"/elet/20250405_Hadhazy-teved-rogan-barbara-120-millios-taska","timestamp":"2025. április. 05. 09:54","title":"Hadházy bevallja, ha téved: Rogán feleségének táskája nem 30 millió, hanem 120 millió forintba került","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1067629b-cb15-4090-b04c-5be581e1950f","c_author":"Fahidi Gergely ","category":"360","description":"A kábítószer-fogyasztás és -terjesztés elleni szigorú fellépésnek igazán pozitív társadalmi hatása a nagy építőipari oligarchák számára lesz, hisz börtönférőhelyet számolatlanul lehet majd építtetni, és az örökbe fogadható gyerekek kínálata is jelentősen bővülni fog. Vélemény.","shortLead":"A kábítószer-fogyasztás és -terjesztés elleni szigorú fellépésnek igazán pozitív társadalmi hatása a nagy építőipari...","id":"20250404_Fahidi-Gergely-Tompult-aggyal-kabitoszer-torveny-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1067629b-cb15-4090-b04c-5be581e1950f.jpg","index":0,"item":"21a637be-7bed-4442-8b4e-135689cddff3","keywords":null,"link":"/360/20250404_Fahidi-Gergely-Tompult-aggyal-kabitoszer-torveny-velemeny","timestamp":"2025. április. 04. 13:00","title":"Fahidi Gergely: Simán lehet, hogy a gyerek pillanatnyi hülyesége miatt a családi otthon kerül veszélybe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]