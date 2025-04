Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"1db0b774-7562-4fd0-8150-bc2091ff791d","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Cory Booker, New Jersey-i állam demokrata szenátora a kormányzat tevékenysége elleni tiltakozásként vállalkozott arra, hogy olyan hosszan beszél, ameddig csak bír.","shortLead":"Cory Booker, New Jersey-i állam demokrata szenátora a kormányzat tevékenysége elleni tiltakozásként vállalkozott arra...","id":"20250401_Tobb-mint-15-oras-felszolalasban-kritizalta-egy-szenator-az-amerikai-kongresszusban-Donald-Trump-kormanyzatat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1db0b774-7562-4fd0-8150-bc2091ff791d.jpg","index":0,"item":"d5622230-760a-49b6-b15b-e40dc6405ecf","keywords":null,"link":"/vilag/20250401_Tobb-mint-15-oras-felszolalasban-kritizalta-egy-szenator-az-amerikai-kongresszusban-Donald-Trump-kormanyzatat","timestamp":"2025. április. 01. 21:03","title":"Több mint 15 órás felszólalásban kritizálta egy szenátor az amerikai kongresszusban Donald Trump kormányzatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6921eed0-8aee-4dd0-827f-f3f3d5417e27","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Corvinus Egyetem alapítványa is 22 milliárdot kap, míg a MOL-Új Európa Alapítvány 23 milliárddal gazdagodik.","shortLead":"A Corvinus Egyetem alapítványa is 22 milliárdot kap, míg a MOL-Új Európa Alapítvány 23 milliárddal gazdagodik.","id":"20250402_22-milliard-forint-osztalek-mol-orban-balazs-mcc","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6921eed0-8aee-4dd0-827f-f3f3d5417e27.jpg","index":0,"item":"090b3b11-e696-4f14-8a04-2ab76542cb3d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250402_22-milliard-forint-osztalek-mol-orban-balazs-mcc","timestamp":"2025. április. 02. 15:07","title":"22 milliárd forint osztalékot kap a Moltól az Orbán Balázs vezette MCC","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b937599b-3936-44b1-a007-8f65d8967d23","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ez a környék egyik legdrágább ingatlana.","shortLead":"Ez a környék egyik legdrágább ingatlana.","id":"20250402_Meszaros-Lorinc-borasz-luxusvilla-francia-riviera-vallauris-varaslas-kalocsai-laszlo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b937599b-3936-44b1-a007-8f65d8967d23.jpg","index":0,"item":"a277aa7a-3986-4ffd-8b73-127059c01ee9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250402_Meszaros-Lorinc-borasz-luxusvilla-francia-riviera-vallauris-varaslas-kalocsai-laszlo","timestamp":"2025. április. 02. 07:28","title":"Több mint négymilliárd forintért vásárolt luxusvillát Mészáros Lőrinc borásza a francia Riviérán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79264f1b-7b19-49b4-a5c5-0a0af015dc8a","c_author":"Cikatridina","category":"brandchannel","description":"Az idő előrehaladtával – vagy akár a különböző életszakaszokhoz kapcsolódóan – nem könnyű a testi változásainkat elfogadni. A menopauza időszakában különösen fontos, hogy tudjuk, milyen szervi változásokra, akár egészségi problémákra számíthatunk. Ugyanis, ha ezekkel tisztában vagyunk, máris sokat tehetünk a megelőzésükért és a kezelésükért. Ebben a cikkben a változókori ösztrogéncsökkenés tüneteit és kezelési lehetőségeit gyűjtöttük össze.","shortLead":"Az idő előrehaladtával – vagy akár a különböző életszakaszokhoz kapcsolódóan – nem könnyű a testi változásainkat...","id":"20250402_cikatridina-valtozokor-menopauza-noi-szervek-valtozasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/79264f1b-7b19-49b4-a5c5-0a0af015dc8a.jpg","index":0,"item":"616c11b2-9626-4b18-a361-83fd951314a2","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250402_cikatridina-valtozokor-menopauza-noi-szervek-valtozasa","timestamp":"2025. április. 02. 07:30","title":"Ilyen változáson mennek át a húgyutak és a női szervek a menopauza alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Cikatridina","c_partnerlogo":"4d2ec5e6-2050-4393-a8fc-55cabc0a743d","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"199cc064-ad92-4eb8-adc1-c02771a0b8aa","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Európai Űrügynökség (ESA) Mars-járója, a Rosalind Franklin-rover a tervek szerint 2030-ban landolhat a Marson.","shortLead":"Az Európai Űrügynökség (ESA) Mars-járója, a Rosalind Franklin-rover a tervek szerint 2030-ban landolhat a Marson.","id":"20250401_europai-urugynokseg-rosalind-franklin-mars-jaro-rover","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/199cc064-ad92-4eb8-adc1-c02771a0b8aa.jpg","index":0,"item":"d27dc987-1637-4df3-b562-47803c2f1914","keywords":null,"link":"/tudomany/20250401_europai-urugynokseg-rosalind-franklin-mars-jaro-rover","timestamp":"2025. április. 01. 17:03","title":"Saját Mars-járót indít Európa 2028-ban, 2 méter mélyre fúr majd a bolygón – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Trump halottnak akarja látni Európát. Az amerikai Szenátus sújtsa szigorú szankciókkal Oroszországot, mert Putyin csak a bolondját járatja Trumppal. Putyin ideges, főként, miután Moszkvában felrobbantották az autóját. Engedjék indulni Le Pent az elnökválasztáson, mert bár a bűnösnek lakolnia kell, ennek nem ihatja meg a levét a demokrácia. Témák és vélemények a világsajtóból.","shortLead":"Trump halottnak akarja látni Európát. Az amerikai Szenátus sújtsa szigorú szankciókkal Oroszországot, mert Putyin csak...","id":"20250402_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf.jpg","index":0,"item":"0e52b097-4e51-4fa7-941e-439238a2d822","keywords":null,"link":"/360/20250402_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. április. 02. 10:41","title":"Miért gyűlöli országa fővárosát Orbán, Trump és a többi autokrata?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"827726d0-1a2c-4869-98f8-58586f6670d8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ross Geller alakítójának tíz évadon át kellett hallgatnia a dalt.","shortLead":"Ross Geller alakítójának tíz évadon át kellett hallgatnia a dalt.","id":"20250403_David-Schwimmer-allergias-lett-a-Jobaratok-focimdalara","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/827726d0-1a2c-4869-98f8-58586f6670d8.jpg","index":0,"item":"064d1617-b554-43e6-8ae8-ce96e2230c90","keywords":null,"link":"/elet/20250403_David-Schwimmer-allergias-lett-a-Jobaratok-focimdalara","timestamp":"2025. április. 03. 13:09","title":"David Schwimmer hülyét kapott a Jóbarátok főcímdalától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7eeb1d85-6061-46b3-9e0e-353e2ab849e0","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Súlyosan érinti segélyprogramjainak kedvezményezettjeit a USAID beszántása, miközben az amerikai kormányügynökség működésében mindig vegyült a politikai szándék a segíteni akarással. A USAID fordulatos történetébe belefért a Kennedy-féle idealizmus és a CIA-vel való együttműködés, de „kirívó ostobaságok” is. ","shortLead":"Súlyosan érinti segélyprogramjainak kedvezményezettjeit a USAID beszántása, miközben az amerikai kormányügynökség...","id":"20250401_hvg-amerikai-nagybacsi-usaid-tortenete-politika-segelyezes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7eeb1d85-6061-46b3-9e0e-353e2ab849e0.jpg","index":0,"item":"7404e216-13c0-4759-b28e-727ab0e3e1d1","keywords":null,"link":"/360/20250401_hvg-amerikai-nagybacsi-usaid-tortenete-politika-segelyezes","timestamp":"2025. április. 01. 19:30","title":"A kommunizmus ellen vetették be, brutális kínzási módszerekkel hozták hírbe – mit kell tudni a USAID-ről, amit nyom nélkül törölnek el Trumpék?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]