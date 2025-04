Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"43b0058f-ffd7-47bf-b5bd-b3158e8d6074","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Több jelentés is azt mutatja, hogy a mesterséges intelligencia veszélyezteti a csökkentésre – vagy legalább a stagnálásra – vonatkozó globális károsanyag-kibocsátási terveket.","shortLead":"Több jelentés is azt mutatja, hogy a mesterséges intelligencia veszélyezteti a csökkentésre – vagy legalább...","id":"20250411_mesterseges-intelligencia-energiafogyasztas-karosanyag-kibocsatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/43b0058f-ffd7-47bf-b5bd-b3158e8d6074.jpg","index":0,"item":"c07e0829-3b0c-427a-947e-7951a199fdd3","keywords":null,"link":"/tudomany/20250411_mesterseges-intelligencia-energiafogyasztas-karosanyag-kibocsatas","timestamp":"2025. április. 11. 10:03","title":"Brutális mértékben növeli a mesterséges intelligencia a károsanyag-kibocsátást, és úgy tűnik, nincs megállás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"985c8b73-2214-4341-8478-2c12005758d5","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"De azt nem tudni, hogy akkor hogyan kerültek a luxuscikkek Rogán Barbarához.","shortLead":"De azt nem tudni, hogy akkor hogyan kerültek a luxuscikkek Rogán Barbarához.","id":"20250410_gulyas-gergely-rogan-antal-feleseg-barbara-ruhak-taskak-ekszerek-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/985c8b73-2214-4341-8478-2c12005758d5.jpg","index":0,"item":"88128038-03b8-485f-a5e2-f0e0db2a1364","keywords":null,"link":"/itthon/20250410_gulyas-gergely-rogan-antal-feleseg-barbara-ruhak-taskak-ekszerek-ebx","timestamp":"2025. április. 10. 12:22","title":"Gulyás: Nem Rogán Antal feleségéé a milliókba kerülő ruha, táska és ékszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5afdec4-1d7f-4d35-9ebd-4bf107fb41a7","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"A Tőzsdepalotából kiszállt, de a jó üzletnek bizonyuló szomszédos mélygarázst megtartja Michael D. 