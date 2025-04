Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"f9e08589-7431-474e-9c26-97307848ff1f","c_author":"Gyükeri Mercédesz - Lakos Gábor","category":"kkv","description":"A hajdúsági „hugyos homok” aranya a torma: tucatnyi faluban, több száz gazda termeli meg itt az európai fogyasztás háromnegyedét. Eddig azonban inkább csak elszállították a válogatott gyökereket, feldolgozással szinte senki nem próbálkozott, pláne nem nagyüzemi szinten. Egy vállalkozás most megpróbálkozik a lehetetlennel, náluk jártunk Újlétán.","shortLead":"A hajdúsági „hugyos homok” aranya a torma: tucatnyi faluban, több száz gazda termeli meg itt az európai fogyasztás...","id":"20250412_tormaricum-torma-feldolgozat-ujleta-riport","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f9e08589-7431-474e-9c26-97307848ff1f.jpg","index":0,"item":"88ff25f1-0eef-4780-ab0f-70530c4d1d73","keywords":null,"link":"/kkv/20250412_tormaricum-torma-feldolgozat-ujleta-riport","timestamp":"2025. április. 12. 17:00","title":"A „hugyos homoktól” különleges magyar tormáért egész Európa sorban áll, de épp a lényeg hiányzott az igazi sikerhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2faa618-1768-44a6-999b-4f2358894cb4","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Fidesz tüntetésén résztvevő férfi, aki korábban tiszás aktivistákat fenyegetett, most azt javasolta: ha ő fél évet kapott azért, mert kimondta, hogy szerinte hazaárulók a tiszások, akkor a hazaárulók meg kapjanak életfogytiglant, ha már halálbüntetés nincs.","shortLead":"A Fidesz tüntetésén résztvevő férfi, aki korábban tiszás aktivistákat fenyegetett, most azt javasolta: ha ő fél évet...","id":"20250413_Kint-volt-Bayer-Zsolt-tuntetesen-a-tiszasokat-akasztassal-fenyegeto-es-emiatt-elitelt-ferfi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c2faa618-1768-44a6-999b-4f2358894cb4.jpg","index":0,"item":"454f49f1-6b03-41b2-9f61-aa606d46f1d0","keywords":null,"link":"/itthon/20250413_Kint-volt-Bayer-Zsolt-tuntetesen-a-tiszasokat-akasztassal-fenyegeto-es-emiatt-elitelt-ferfi","timestamp":"2025. április. 13. 08:58","title":"Kint volt Bayer Zsolt tüntetésén a tiszásokat akasztással fenyegető és emiatt elítélt férfi is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d08937ba-db2f-422d-9625-4cbbeb388696","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Új, saját magát támogató mozgalmat jelentett be Aleksander Vicic szerb elnök, aki az elmúlt hónapok tiltakozására utalva azt is kijelentette, hogy a „színes forradalom” megbukott, a tiltakozó diákoknak ideje visszatérni az iskolapadba.","shortLead":"Új, saját magát támogató mozgalmat jelentett be Aleksander Vicic szerb elnök, aki az elmúlt hónapok tiltakozására...","id":"20250413_Aleksandar-Vucic-A-szines-forradalom-megbukott-abba-kell-hagyni-a-tiltakozasokat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d08937ba-db2f-422d-9625-4cbbeb388696.jpg","index":0,"item":"eb62f2cf-96fa-4086-826d-80c1aee3f794","keywords":null,"link":"/vilag/20250413_Aleksandar-Vucic-A-szines-forradalom-megbukott-abba-kell-hagyni-a-tiltakozasokat","timestamp":"2025. április. 13. 11:11","title":"Aleksandar Vucic: A „színes forradalom” megbukott, abba kell hagyni a tiltakozásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f47b2bdb-7148-4ab3-a34c-1a7b84a3935f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem földi célpontokra, hanem műholdakra irányítanák a fegyvereket, de az eszközök megsemmisítésével kaotikus helyzetet teremtenének a földön.","shortLead":"Nem földi célpontokra, hanem műholdakra irányítanák a fegyvereket, de az eszközök megsemmisítésével kaotikus helyzetet...","id":"20250412_Aggasztja-a-NATO-t-hogy-Oroszorszag-atomfegyvert-telepithet-a-vilagurbe","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f47b2bdb-7148-4ab3-a34c-1a7b84a3935f.jpg","index":0,"item":"eabc2116-4a3f-4999-8521-01e0f93e0ed2","keywords":null,"link":"/itthon/20250412_Aggasztja-a-NATO-t-hogy-Oroszorszag-atomfegyvert-telepithet-a-vilagurbe","timestamp":"2025. április. 12. 13:44","title":"Oroszország atomfegyvert telepítene a világűrbe a NATO szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"930a4fa0-fcf4-4ccb-a363-0f7c152229a8","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Sommás véleményt mondott a Kossuth-díjas Nagy Feró a Tisza Párt EP-képviselőjéről, aki ellen tüntetést szervezett szombatra Bayer Zsolt. ","shortLead":"Sommás véleményt mondott a Kossuth-díjas Nagy Feró a Tisza Párt EP-képviselőjéről, aki ellen tüntetést szervezett...","id":"20250413_Nagy-Fero-Bayer-Zsolt-tuntetes-Kollar-Kinga-kulfoldi-pribek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/930a4fa0-fcf4-4ccb-a363-0f7c152229a8.jpg","index":0,"item":"de66d8ad-7fc1-45bc-bddc-92df99ad0a3e","keywords":null,"link":"/itthon/20250413_Nagy-Fero-Bayer-Zsolt-tuntetes-Kollar-Kinga-kulfoldi-pribek","timestamp":"2025. április. 13. 11:44","title":"Nagy Feró szerint Kollár Kinga egy külföldi pribék, akit ő nem utál, de szerinte „nem Magyarországra való”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb4022f5-0b70-40a3-ac62-373b5f3799f2","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Hónapokon át okozott fennakadásokat az IKEA működésében egy hackertámadás, ami jelentős károkat okozott.","shortLead":"Hónapokon át okozott fennakadásokat az IKEA működésében egy hackertámadás, ami jelentős károkat okozott.","id":"20250414_ikea-aruhazak-fourlis-group-zsarolovirus-tamadas-karok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fb4022f5-0b70-40a3-ac62-373b5f3799f2.jpg","index":0,"item":"e4e6c84f-0e49-403d-b495-adf8ae4717ee","keywords":null,"link":"/tudomany/20250414_ikea-aruhazak-fourlis-group-zsarolovirus-tamadas-karok","timestamp":"2025. április. 14. 12:03","title":"Kibertámadás érte az IKEA rendszereit több országban, 8 milliárd forintos a kár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2aae1089-112d-46c0-bdb7-feacf6985c29","c_author":"Cikatridina","category":"brandchannel","description":"A kisbaba érkezése az egyik legszebb és legmeghatározóbb esemény egy család életében. Az újdonsült anyaság és apaság eufóriája, a pici iránt érzett feltétel nélküli szeretet és a közös pillanatok öröme felejthetetlen élményt nyújtanak. Azonban a rózsaszín köd mögött gyakran ott rejtőznek a szülés utáni időszak nehézségei, mind testi, mind lelki szinten, amelyek ráadásul sok esetben nemcsak az anyának okoznak gondot.","shortLead":"A kisbaba érkezése az egyik legszebb és legmeghatározóbb esemény egy család életében. Az újdonsült anyaság és apaság...","id":"20250325_Testi-lelki-felepules-a-szules-utan-cikatridina","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2aae1089-112d-46c0-bdb7-feacf6985c29.jpg","index":0,"item":"6894e22a-9e8a-4770-b321-4cd2bbaf5287","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250325_Testi-lelki-felepules-a-szules-utan-cikatridina","timestamp":"2025. április. 14. 07:30","title":"Egészséges a kisbaba, de az anyuka jól van? Testi-lelki felépülés a szülés után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Cikatridina","c_partnerlogo":"4d2ec5e6-2050-4393-a8fc-55cabc0a743d","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"60e03fd4-36bb-49ee-af1b-e13a852c4287","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy más célra már használt gyógyszer lehet fontos eszköze a szúnyogok irtásának, igaz, vannak azért kérdőjelek a módszer körül.","shortLead":"Egy más célra már használt gyógyszer lehet fontos eszköze a szúnyogok irtásának, igaz, vannak azért kérdőjelek...","id":"20250412_szunyogok-elleni-vedekezes-emberi-ver-mereg-nitisinone","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/60e03fd4-36bb-49ee-af1b-e13a852c4287.jpg","index":0,"item":"ee0dc572-454e-4bf9-b2b0-2c5b047942ec","keywords":null,"link":"/tudomany/20250412_szunyogok-elleni-vedekezes-emberi-ver-mereg-nitisinone","timestamp":"2025. április. 12. 18:03","title":"A szúnyogok ellen ható méreggé alakítja a vért az egyik gyógyszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]