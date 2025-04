Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"5963ef69-8c9e-4285-80a1-553959e8af35","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A Nemzetközi Büntetőbíróság elfogatóparancsának kiadása óta először utazik Európába Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök. Magyarországon nem kellett attól tartania, hogy letartóztatják. Mi a provokatív látogatás célja?","shortLead":"A Nemzetközi Büntetőbíróság elfogatóparancsának kiadása óta először utazik Európába Benjamin Netanjahu izraeli...","id":"20250403_Spiegel-elemzes-Orban-es-Netanjahu-illiberalis-ferfibaratsaga","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5963ef69-8c9e-4285-80a1-553959e8af35.jpg","index":0,"item":"b51da9c8-91ce-4ca0-a7e9-83275d99f793","keywords":null,"link":"/360/20250403_Spiegel-elemzes-Orban-es-Netanjahu-illiberalis-ferfibaratsaga","timestamp":"2025. április. 03. 15:46","title":"Spiegel-elemzés: Orbán és Netanjahu illiberális brománca","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0146a39d-c546-4d12-96d3-7ee07d162a76","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Nordschleifén egy raliautókat idéző új sportos Golf határait feszegeti a Volkswagen.","shortLead":"A Nordschleifén egy raliautókat idéző új sportos Golf határait feszegeti a Volkswagen.","id":"20250403_izgalmas-ujdonsagot-tesztel-a-vw-johet-a-safari-golf-r","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0146a39d-c546-4d12-96d3-7ee07d162a76.jpg","index":0,"item":"2b01ad79-f25e-43e3-be8c-12a61834d50e","keywords":null,"link":"/cegauto/20250403_izgalmas-ujdonsagot-tesztel-a-vw-johet-a-safari-golf-r","timestamp":"2025. április. 03. 06:41","title":"Izgalmas újdonságot tesztel a VW, jöhet a Safari Golf R","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e19d6e9-0455-48f0-9420-1cd55265c467","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Kiderül az is, milyen a tökéletes húsvéti sonka a magyarok szerint.","shortLead":"Kiderül az is, milyen a tökéletes húsvéti sonka a magyarok szerint.","id":"20250403_husveti-sonka-kutatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6e19d6e9-0455-48f0-9420-1cd55265c467.jpg","index":0,"item":"5debc39b-f263-4476-8624-4ca0edcacc16","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250403_husveti-sonka-kutatas","timestamp":"2025. április. 03. 14:30","title":"Hiánypótló húsvétisonka-kutatás: a magyarok negyedének kihívás a sonka, és nem okozhat csalódást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00353573-7655-43de-bef1-ab93f6920a63","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Ehhez képest a Norfolk-sziget 29 százalékos sarcot kapott Donald Trumptól.","shortLead":"Ehhez képest a Norfolk-sziget 29 százalékos sarcot kapott Donald Trumptól.","id":"20250403_Donald-Trump-viszontvamok-Norfolk-sziget-nincsenek-vamok-nincs-kereskedelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/00353573-7655-43de-bef1-ab93f6920a63.jpg","index":0,"item":"317d7780-88e5-47e2-bc9f-9bdbdb4893c1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250403_Donald-Trump-viszontvamok-Norfolk-sziget-nincsenek-vamok-nincs-kereskedelem","timestamp":"2025. április. 03. 13:31","title":"Egy viszontvámokkal sújtott sziget adminisztrátora szerint ők nem is kereskednek az USA-val, és nincsenek is vámjaik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a8c450e-485a-4e34-9b80-3829b33d7ccc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A független országgyűlési képviselő szerint egyre többen értik meg, hogy nincs hova hátrálni, ezért jövő keddre újabb demonstrációt tervez.","shortLead":"A független országgyűlési képviselő szerint egyre többen értik meg, hogy nincs hova hátrálni, ezért jövő keddre újabb...","id":"20250402_Hadhazy-Akos-uzent-a-zebras-hidfoglalas-utan-orban-viktor-tuntetes-gyulekezesi-torveny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2a8c450e-485a-4e34-9b80-3829b33d7ccc.jpg","index":0,"item":"84993313-d533-4ee7-a2ca-857a37c39aa7","keywords":null,"link":"/itthon/20250402_Hadhazy-Akos-uzent-a-zebras-hidfoglalas-utan-orban-viktor-tuntetes-gyulekezesi-torveny","timestamp":"2025. április. 02. 10:05","title":"Hadházy Ákos üzent a zebrás hídfoglalás után: Ha ez nem volt elég Orbánnak, jövő kedden legyünk még többen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd0fd7e9-38e8-4868-b80f-69bf577b9620","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A tavaly a Red Bulltól kitett mexikói versenyző több csapattal is tárgyal.","shortLead":"A tavaly a Red Bulltól kitett mexikói versenyző több csapattal is tárgyal.","id":"20250402_Sergio-Perez-formula-1-visszateres-red-bull-cadillac","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dd0fd7e9-38e8-4868-b80f-69bf577b9620.jpg","index":0,"item":"425e244b-b7d5-4c16-9c24-1d44e4675fd3","keywords":null,"link":"/sport/20250402_Sergio-Perez-formula-1-visszateres-red-bull-cadillac","timestamp":"2025. április. 02. 12:25","title":"Perez visszatérne az F1-be, de van egy feltétele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a9c2d06-7723-4d17-beb4-655ae147da80","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A méhtestrák, a vastagbélrák, a mellrák és a szájüregi daganatok azonosításában ért el nagyon biztató pontosságot a mesterséges intelligencia.","shortLead":"A méhtestrák, a vastagbélrák, a mellrák és a szájüregi daganatok azonosításában ért el nagyon biztató pontosságot...","id":"20250402_mehtestrak-vastagbelrak-mellrak-daganat-pontos-diagnosztizalas-mesterseges-intelligencia-ecgmpl","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8a9c2d06-7723-4d17-beb4-655ae147da80.jpg","index":0,"item":"d9c9e1db-337f-42ba-a5c1-7adf9433f52a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250402_mehtestrak-vastagbelrak-mellrak-daganat-pontos-diagnosztizalas-mesterseges-intelligencia-ecgmpl","timestamp":"2025. április. 02. 08:03","title":"Kétségek nélkül: 99%-os pontossággal azonosítja a rákot egy új rendszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09527124-3987-415d-8250-08410bb5c4ce","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A változás „a csoport teljes átalakításának és stratégiaváltásának része”. Arra hivatkoznak, hogy az elmúlt években erőteljesen csökkent a nyomtatott anyagok, különösen a kézikönyvek iránti kereslet.","shortLead":"A változás „a csoport teljes átalakításának és stratégiaváltásának része”. Arra hivatkoznak, hogy az elmúlt években...","id":"20250403_zalalovo-nyomda-elanders-elbocsatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/09527124-3987-415d-8250-08410bb5c4ce.jpg","index":0,"item":"06aa2a7f-2c5f-4a28-bc5d-4220cd39d1ca","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250403_zalalovo-nyomda-elanders-elbocsatas","timestamp":"2025. április. 03. 10:50","title":"Elbocsátanak 150 embert a zalalövői nyomdából, leállítja a gyártást a svéd cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]