[{"available":true,"c_guid":"c89984f5-b72a-4a2c-8eeb-71aee45b4ca3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A szakemberek március végén régészeti felügyelet mellett eltávolították a környezetre veszélyes növényeket, amelyeket vélhetően valaki kiültetett a természetbe.","shortLead":"A szakemberek március végén régészeti felügyelet mellett eltávolították a környezetre veszélyes növényeket, amelyeket...","id":"20250415_invaziv-kaktusz-matra-cserteri-var","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c89984f5-b72a-4a2c-8eeb-71aee45b4ca3.jpg","index":0,"item":"9a132875-fede-40b5-8dc5-62f8c38e1254","keywords":null,"link":"/zhvg/20250415_invaziv-kaktusz-matra-cserteri-var","timestamp":"2025. április. 15. 11:55","title":"Annyi invazív kaktuszt találtak a Mátrában, hogy a kiirtásuk után egy utánfutó tele lett velük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b74c162-197e-4d04-8cc0-5dac229035cc","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A profiltisztítás érdekében egyeztetne a kormánnyal, a jövőben a jegybank csak az alapvető feladataira koncentrálna. A napokban elindulhat a tárgyalás az MNB és a kormány között.","shortLead":"A profiltisztítás érdekében egyeztetne a kormánnyal, a jövőben a jegybank csak az alapvető feladataira koncentrálna...","id":"20250415_MNB-botrany-Varga-Mihaly-vagyonkezelo-alapitvanyok-megszuntetes-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5b74c162-197e-4d04-8cc0-5dac229035cc.jpg","index":0,"item":"5c443e88-315e-4120-897c-69b158ca1388","keywords":null,"link":"/kkv/20250415_MNB-botrany-Varga-Mihaly-vagyonkezelo-alapitvanyok-megszuntetes-ebx","timestamp":"2025. április. 15. 12:29","title":"Az MNB-botrány miatt Varga Mihály megszüntetné a vagyonkezelő alapítványokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91cde404-24b4-4786-8a66-a9e8c7b7dd94","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Elsősorban a legolcsóbb készülékeket érinti a Google új döntése, bizonyos hardverekre mostantól nem lehet friss Androidot telepíteni.","shortLead":"Elsősorban a legolcsóbb készülékeket érinti a Google új döntése, bizonyos hardverekre mostantól nem lehet friss...","id":"20250415_android-15-minimum-hardverigeny-hattertar-ram-memoria-valtozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/91cde404-24b4-4786-8a66-a9e8c7b7dd94.jpg","index":0,"item":"e229d2cf-58bf-42d5-9e18-4f98eb711e84","keywords":null,"link":"/tudomany/20250415_android-15-minimum-hardverigeny-hattertar-ram-memoria-valtozas","timestamp":"2025. április. 15. 11:03","title":"Szigorított a Google: mostantól nem lehet ennél butább okostelefonokat kiadni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b583b459-9d87-48e8-9fb0-44f5916b4524","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Külpolitikai érdekek, nem pedig a felmerült korrupciógyanú tisztázása vezetett ahhoz, hogy Rogán Antalt törölték az USA külügyminisztériumának szankciós listájáról.","shortLead":"Külpolitikai érdekek, nem pedig a felmerült korrupciógyanú tisztázása vezetett ahhoz, hogy Rogán Antalt törölték az USA...","id":"20250416_usa-rogan-antal-szankcio-lista-marco-rubio-szijjarto-peter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b583b459-9d87-48e8-9fb0-44f5916b4524.jpg","index":0,"item":"756a7ca1-69f1-48c8-89a2-eb2e39a82b67","keywords":null,"link":"/itthon/20250416_usa-rogan-antal-szankcio-lista-marco-rubio-szijjarto-peter","timestamp":"2025. április. 16. 06:01","title":"Megindokolta az USA, miért került le Rogán a szankciós listáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"867e28f3-a1ab-452b-91a1-6aae7014e17b","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Néhány nap múlva bemutatkozik élőben is Sanghajban. ","shortLead":"Néhány nap múlva bemutatkozik élőben is Sanghajban. ","id":"20250415_kinai-MG-cyber-vonal-jon-a-CyberX","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/867e28f3-a1ab-452b-91a1-6aae7014e17b.jpg","index":0,"item":"312b4da0-2206-4abe-b9a3-02dac36f688a","keywords":null,"link":"/cegauto/20250415_kinai-MG-cyber-vonal-jon-a-CyberX","timestamp":"2025. április. 15. 07:48","title":"A kínai MG is rámegy a cybervonalra: jön a CyberX","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3978cdb6-7a49-4102-9840-f61675c529cd","c_author":"Lengyel Tibor","category":"kultura","description":"A Fidesz megrendelésére a nemzetközi politikai és médiakorrupciós hálózat magyarországi szálairól szól az egyik dokumentumfilm, a másik meg az illegális migrációról.","shortLead":"A Fidesz megrendelésére a nemzetközi politikai és médiakorrupciós hálózat magyarországi szálairól szól az egyik...","id":"20250416_Kiderult-milyen-propagandafilmeket-rendel-a-Fidesz-frakcio-felmilliardert-a-Kalomista-fia-vezette-cegtol-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3978cdb6-7a49-4102-9840-f61675c529cd.jpg","index":0,"item":"7de2dda8-99a1-45d7-b8c1-6a6eb84110eb","keywords":null,"link":"/kultura/20250416_Kiderult-milyen-propagandafilmeket-rendel-a-Fidesz-frakcio-felmilliardert-a-Kalomista-fia-vezette-cegtol-ebx","timestamp":"2025. április. 16. 10:59","title":"Kiderült, milyen propagandafilmeket rendel a Fidesz-frakció félmilliárdért a Kálomista fia vezette cégtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cea96e90-4b31-466f-8ce2-66e6448e7d79","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Mesterségesintelligencia-fejlesztésekhez szükséges szuperszámítógépeket gyártanának Texasban.","shortLead":"Mesterségesintelligencia-fejlesztésekhez szükséges szuperszámítógépeket gyártanának Texasban.","id":"20250415_Nvidia-500-milliard-gyar-szuperszamitogep","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cea96e90-4b31-466f-8ce2-66e6448e7d79.jpg","index":0,"item":"abe554d0-6ca9-4216-9d3e-3b0650398f07","keywords":null,"link":"/kkv/20250415_Nvidia-500-milliard-gyar-szuperszamitogep","timestamp":"2025. április. 15. 07:18","title":"Az Nvidia Trump kedvében jár, 500 milliárd dollárért építenének gyárakat az USA-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc1afea4-a173-432c-b92b-0438ee835997","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Lényeges változást eszközöl a világ legnagyobb keresője, hamarosan a google.hu címmel sem találkozhat többé.","shortLead":"Lényeges változást eszközöl a világ legnagyobb keresője, hamarosan a google.hu címmel sem találkozhat többé.","id":"20250416_google-kereso-helyi-domainek-megszunes-atiranyitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bc1afea4-a173-432c-b92b-0438ee835997.jpg","index":0,"item":"d77673d9-4abf-46bf-8c42-87e8713f836d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250416_google-kereso-helyi-domainek-megszunes-atiranyitas","timestamp":"2025. április. 16. 09:03","title":"Mindenkit érint: megváltozik a Google kereső működése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]