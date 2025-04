Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c00d17bf-108e-4fba-b05a-00c1cb8f9fb8","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A köztársasági elnök mindent rendben talált. ","shortLead":"A köztársasági elnök mindent rendben talált. ","id":"20250415_Sulyok-Tamas-orakkal-a-szavazas-utan-mar-ala-is-irta-az-Alaptorveny-modositasat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c00d17bf-108e-4fba-b05a-00c1cb8f9fb8.jpg","index":0,"item":"782e269e-5b3a-4203-84a1-9614042bfdf4","keywords":null,"link":"/itthon/20250415_Sulyok-Tamas-orakkal-a-szavazas-utan-mar-ala-is-irta-az-Alaptorveny-modositasat","timestamp":"2025. április. 15. 07:22","title":"Sulyok Tamás órákkal a szavazás után már alá is írta az Alaptörvény módosítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a940fc4-a7cc-4d5c-aad4-00f870e1b612","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Egy orosz rakétadandár állomáshelyét támadták drónokkal az ukránok. ","shortLead":"Egy orosz rakétadandár állomáshelyét támadták drónokkal az ukránok. ","id":"20250415_ukran-hadsereg-csapas-szumi-orosz-raketa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6a940fc4-a7cc-4d5c-aad4-00f870e1b612.jpg","index":0,"item":"3731cabb-b5a7-4485-8151-d08cf25c1d4c","keywords":null,"link":"/vilag/20250415_ukran-hadsereg-csapas-szumi-orosz-raketa","timestamp":"2025. április. 15. 20:13","title":"Büntetett az ukrán hadsereg, csapást mértek a Szumiban 35 civilt megölő egységre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13a3b223-1229-4dae-b82e-afae3f4349c7","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Úgy látszik, ott nem bánják, ha külföldi pénz érkezik egy alkotmányos testülethez.","shortLead":"Úgy látszik, ott nem bánják, ha külföldi pénz érkezik egy alkotmányos testülethez.","id":"20250415_Magyar-allami-tamogatas-a-szerbiai-magyar-onkormanyzatnak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/13a3b223-1229-4dae-b82e-afae3f4349c7.jpg","index":0,"item":"b05aac1e-15b8-4f8a-946f-94d22a14b98d","keywords":null,"link":"/itthon/20250415_Magyar-allami-tamogatas-a-szerbiai-magyar-onkormanyzatnak","timestamp":"2025. április. 15. 07:04","title":"Magyar állami támogatás a szerbiai magyar önkormányzatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Bármennyire is fura, de ha alaposabban szemügyre vesszük Európa gondjait, akkor azok nem is annyira félelmetesek. Nagy átfedések vannak az egykori nácik és a mai populisták, így Donald Trump nyelvezete között. Működik az autokraták internacionáléja. Trump elkalkulálta magát a vámháborúban Kínával szemben. Témák és vélemények a világsajtóból.","shortLead":"Bármennyire is fura, de ha alaposabban szemügyre vesszük Európa gondjait, akkor azok nem is annyira félelmetesek. Nagy...","id":"20250415_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf.jpg","index":0,"item":"47fb26d1-bfb6-4500-873b-794c16c4566b","keywords":null,"link":"/360/20250415_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. április. 15. 11:05","title":"Economist: Európa olyan, mint egy skanzen, naivitásában ragaszkodik bizonyos erkölcsi normákhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f13d6b4-9a1a-41a5-8f7e-14edf913b225","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ábrahám Róbert nem ért egyet a fejleményekkel, ezért szerdán 18 órára tüntetést szervez a Kossuth térre. ","shortLead":"Ábrahám Róbert nem ért egyet a fejleményekkel, ezért szerdán 18 órára tüntetést szervez a Kossuth térre. ","id":"20250415_Lakatos-Mark-vad-rendorseg-megszuntette-az-eljarast","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2f13d6b4-9a1a-41a5-8f7e-14edf913b225.jpg","index":0,"item":"66578f4d-b8a9-46ab-8d1a-2b1bb1343f6d","keywords":null,"link":"/elet/20250415_Lakatos-Mark-vad-rendorseg-megszuntette-az-eljarast","timestamp":"2025. április. 15. 09:19","title":"Elévülés miatt megszüntette a rendőrség az eljárást, amelyben szexuális zaklatással vádolták Lakatos Márkot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6e11e38-fd93-4b24-895e-02c8aa1e9e38","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Bemutatták az új PMÁP, BMÁP és FIXMÁP állampapírokat.","shortLead":"Bemutatták az új PMÁP, BMÁP és FIXMÁP állampapírokat.","id":"20250415_bejelentes-uj-allampapirok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b6e11e38-fd93-4b24-895e-02c8aa1e9e38.jpg","index":0,"item":"c099eea2-8549-4335-a3ba-4b2e61666b43","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250415_bejelentes-uj-allampapirok","timestamp":"2025. április. 15. 16:11","title":"Megtörtént a bejelentés, jönnek az új állampapírok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82fd1abe-7e3b-4392-87c8-ef35830ff5d9","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Két olvasói dashcamfelvétel tanúskodik ismét arról, milyen jelenetek láthatók szinte mindennap az utakon.","shortLead":"Két olvasói dashcamfelvétel tanúskodik ismét arról, milyen jelenetek láthatók szinte mindennap az utakon.","id":"20250415_Tukorzuzas-es-eletveszelyes-elozesek-audis-randalirozott-az-51-es-uton","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/82fd1abe-7e3b-4392-87c8-ef35830ff5d9.jpg","index":0,"item":"f4cfb5c5-75cb-422c-98c1-df7203117c2d","keywords":null,"link":"/cegauto/20250415_Tukorzuzas-es-eletveszelyes-elozesek-audis-randalirozott-az-51-es-uton","timestamp":"2025. április. 15. 07:19","title":"Tükörzúzás és életveszélyes előzések: őrült audis randalírozott az 51-es úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a456835-e0ee-4af8-8d1c-fdd1a91bb3c8","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Lázár János Sarkadon arról beszélt, hogy a Pride magamutogatás és meg kell szüntetni, aki Magyar Péterre szavaz, az Ukrajnát támogatja és jóslásokba bocsátkozott a 2026-os választásokkal kapcsolatban.","shortLead":"Lázár János Sarkadon arról beszélt, hogy a Pride magamutogatás és meg kell szüntetni, aki Magyar Péterre szavaz...","id":"20250415_lazar-janos-sarkad-forum-fidesz-tisza-part","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9a456835-e0ee-4af8-8d1c-fdd1a91bb3c8.jpg","index":0,"item":"ce44f599-b1b4-4875-867b-4deb649881ed","keywords":null,"link":"/itthon/20250415_lazar-janos-sarkad-forum-fidesz-tisza-part","timestamp":"2025. április. 15. 21:02","title":"Lázár: Az utóbbi hónapokban mindenki engem baszogat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]