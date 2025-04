Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"021e4c01-d041-4df4-91dd-fa37536f52b8","c_author":"Pálúr Krisztina","category":"360","description":"Több mint egy évvel azután, hogy letartóztatták az egyik jógaszekta román vezetőjét, Gregorian Bivolarut, szervezetének egy volt tagja elmesélte, őt hogyan hálózták be és használták ki. Nem az ő története az egyetlen, amelyben felbukkan egy magyar szál. ","shortLead":"Több mint egy évvel azután, hogy letartóztatták az egyik jógaszekta román vezetőjét, Gregorian Bivolarut, szervezetének...","id":"20250420_gregorian-bivolaru-tantra-joga-atman-misa-szekta-aldozatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/021e4c01-d041-4df4-91dd-fa37536f52b8.jpg","index":0,"item":"7e442bda-ecc0-4d47-a2a7-98b7c28f9a4d","keywords":null,"link":"/360/20250420_gregorian-bivolaru-tantra-joga-atman-misa-szekta-aldozatok","timestamp":"2025. április. 20. 13:30","title":"A szexmunkát felszabadításként állították be, az erőszak a beavatás része volt – megszólalt a román jógaszektás guru egyik áldozata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5531c861-db85-42a7-8860-3a44d87a0131","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy új kutatás azonosított egy génvariánst, amely hajlamosít az elhízásra mind az emberek, mind a Nagy-Britanniában kitenyésztett labradorok esetében.","shortLead":"Egy új kutatás azonosított egy génvariánst, amely hajlamosít az elhízásra mind az emberek, mind a Nagy-Britanniában...","id":"20250420_kozos-genvarians-hizas-emberek-labradorok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5531c861-db85-42a7-8860-3a44d87a0131.jpg","index":0,"item":"cadbb8b9-e18b-4475-9166-35c40373f106","keywords":null,"link":"/tudomany/20250420_kozos-genvarians-hizas-emberek-labradorok","timestamp":"2025. április. 20. 14:03","title":"Találtak egy közös gént a hízásra hajlamos emberekben és a labradorokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62789bbf-fa08-4310-83f9-0fdd008a18f0","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A telekszomszédra törtek rá először a TEK-esek, amikor egy törökbálinti férfit megpróbáltak elvinni. Az ártatlan családot, köztük egy hároméves gyereket öt órán át tartották kint az udvarukon, de a TEK állítása szerint nem tévedtek. ","shortLead":"A telekszomszédra törtek rá először a TEK-esek, amikor egy törökbálinti férfit megpróbáltak elvinni. Az ártatlan...","id":"20250419_Rossz-cim-tek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/62789bbf-fa08-4310-83f9-0fdd008a18f0.jpg","index":0,"item":"dfd9dbb6-e614-464f-95b4-b9d507d96b75","keywords":null,"link":"/elet/20250419_Rossz-cim-tek","timestamp":"2025. április. 19. 11:37","title":"Rossz címre ment ki akciózni a TEK, de szerintük nem történt tévedés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad6b6d40-78df-4a9f-bafc-47ee7e244edb","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Ferenc pápával nem találkozott, de a hivatalos közlés szerint „szívélyes megbeszélést” folytatott a vatikáni államtitkárral.","shortLead":"Ferenc pápával nem találkozott, de a hivatalos közlés szerint „szívélyes megbeszélést” folytatott a vatikáni...","id":"20250419_vatikan-jd-vance-amerikai-alelnok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ad6b6d40-78df-4a9f-bafc-47ee7e244edb.jpg","index":0,"item":"45c349f7-388c-45dd-b4a7-730fec182174","keywords":null,"link":"/vilag/20250419_vatikan-jd-vance-amerikai-alelnok","timestamp":"2025. április. 19. 17:24","title":"J. D. Vance személyesen ment a Vatikánba a Trump-kormányzatot ért pápai bírálatok után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86b5f2d1-0c20-4d61-a678-9fb6f103bdf3","c_author":"Sedacur forte","category":"brandchannel","description":"Egy felmérés szerint a magyarok 70 százalékánál jelentkezik valamilyen alvászavar, és az érintetteknek mintegy egyharmada folyamatosan szenved a rossz alvás, vagy éppen az álmatlanság kellemetlen tüneteitől. Az alvászavarral kapcsolatban számos tévhit tartja magát a köztudatban, amelyeket csokorba gyűjtöttünk. ","shortLead":"Egy felmérés szerint a magyarok 70 százalékánál jelentkezik valamilyen alvászavar, és az érintetteknek mintegy...","id":"20250323_alvaszavar-tevhitek-tunetek-sedacur","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/86b5f2d1-0c20-4d61-a678-9fb6f103bdf3.jpg","index":0,"item":"f66effe3-602c-49a5-a844-56f07582123e","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250323_alvaszavar-tevhitek-tunetek-sedacur","timestamp":"2025. április. 19. 11:30","title":"„Iszom egy pohár bort, és beájulok a tévé előtt\" – 10 tévhit az alvászavarról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Sedacur forte","c_partnerlogo":"5cf9288a-45dd-4fc7-882f-75fd6dbe4936","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"72602ff3-4516-491c-ae5e-f0c590137394","c_author":"Moravecz Kata","category":"eurologus","description":"Valójában mennyire tartanak az újságírók attól, hogy a mesterséges intelligencia elveszi a munkájukat? Nem igazán, attól viszont igen, hogy hogyan fognak megélni a fizetésükből.","shortLead":"Valójában mennyire tartanak az újságírók attól, hogy a mesterséges intelligencia elveszi a munkájukat? Nem igazán...","id":"20250407_ujsagirok-stressz-es-a-mesterseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/72602ff3-4516-491c-ae5e-f0c590137394.jpg","index":0,"item":"fa5938ba-19d5-40d0-b5d2-b0bbeda0a3d3","keywords":null,"link":"/eurologus/20250407_ujsagirok-stressz-es-a-mesterseges-intelligencia","timestamp":"2025. április. 20. 08:44","title":"Az újságírókat nem az aggasztja legjobban, hogy a mesterséges intelligencia elveszi-e a munkájukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d02ce538-103e-4262-8831-6b3a8d312e49","c_author":"hvg.hu","category":"hvgkonyvek","description":"Singer Magdolna gyásztanácsadó Veszteségek ajándéka című interjúkötetének szereplői nem csupán elszenvedői életük tragikus eseményeinek, hanem képesek beépíteni személyiségükbe mindezek hozadékait is. Történetük megmutatja, miként állíthatjuk fejlődésünk szolgálatába a bennünket érő csapásokat. A kiadvány a szerző kétrészes – 2012-ben és 2024-ben írt – vallomásával zárul. Az alábbiakban ennek szerkesztett kivonatát olvashatják.","shortLead":"Singer Magdolna gyásztanácsadó Veszteségek ajándéka című interjúkötetének szereplői nem csupán elszenvedői életük...","id":"20250419_Singer-Magdolna-Mire-tanitanak-eletunk-vesztesegei","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d02ce538-103e-4262-8831-6b3a8d312e49.jpg","index":0,"item":"b94679c9-2c05-4fbb-b0d4-130f2b52eec0","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20250419_Singer-Magdolna-Mire-tanitanak-eletunk-vesztesegei","timestamp":"2025. április. 19. 19:15","title":"Singer Magdolna: Mire tanítanak életünk veszteségei?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e473eb77-565e-4075-aa75-127b83bf7790","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Az intézmény elnézést kért a szülőktől és rendőrségi feljelentést tett.","shortLead":"Az intézmény elnézést kért a szülőktől és rendőrségi feljelentést tett.","id":"20250419_szerbia-vajdasag-zombor-vucsics-nyaloka","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e473eb77-565e-4075-aa75-127b83bf7790.jpg","index":0,"item":"6ca0a301-e806-44a6-bacc-55d563bddbcb","keywords":null,"link":"/elet/20250419_szerbia-vajdasag-zombor-vucsics-nyaloka","timestamp":"2025. április. 19. 14:43","title":"Vucsics aláírásával ellátott nyalókákat osztogattak a gyerekeknek egy vajdasági óvodában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]