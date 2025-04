Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"021e4c01-d041-4df4-91dd-fa37536f52b8","c_author":"Pálúr Krisztina","category":"360","description":"Több mint egy évvel azután, hogy letartóztatták az egyik jógaszekta román vezetőjét, Gregorian Bivolarut, szervezetének egy volt tagja elmesélte, őt hogyan hálózták be és használták ki. Nem az ő története az egyetlen, amelyben felbukkan egy magyar szál. ","shortLead":"Több mint egy évvel azután, hogy letartóztatták az egyik jógaszekta román vezetőjét, Gregorian Bivolarut, szervezetének...","id":"20250420_gregorian-bivolaru-tantra-joga-atman-misa-szekta-aldozatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/021e4c01-d041-4df4-91dd-fa37536f52b8.jpg","index":0,"item":"7e442bda-ecc0-4d47-a2a7-98b7c28f9a4d","keywords":null,"link":"/360/20250420_gregorian-bivolaru-tantra-joga-atman-misa-szekta-aldozatok","timestamp":"2025. április. 20. 13:30","title":"A szexmunkát felszabadításként állították be, az erőszak a beavatás része volt – megszólalt a román jógaszektás guru egyik áldozata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bed72a7-9209-4902-8491-b37cb381dd61","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Tovább fenyegeti egymást az Egyesült Államok és Kína; a kormány már most bemutatja a 2026-os költségvetést; Matolcsy Ádám szerint őt próbálják lejáratni. Ez a HVG heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Tovább fenyegeti egymást az Egyesült Államok és Kína; a kormány már most bemutatja a 2026-os költségvetést; Matolcsy...","id":"20250420_Es-akkor-vamhaboru-koltsegvetes-mnb-jarvany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4bed72a7-9209-4902-8491-b37cb381dd61.jpg","index":0,"item":"5cbbb4f9-62fc-45ce-b015-4e5a5ea81e79","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250420_Es-akkor-vamhaboru-koltsegvetes-mnb-jarvany","timestamp":"2025. április. 20. 07:00","title":"És akkor a kormány a legnagyobb bizonytalanság közepén pontosan megmondta, milyen év lesz 2026","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e690c32-df46-4e1f-9e7a-25e9f27f0ccf","c_author":"Ballai Vince, Fülöp István ","category":"360","description":"Végre ráébredt a kormány, mekkora veszéllyel járhat a ragadós száj- és körömfájás. A kártalanítást egyelőre csak ígéri, de a terelést már elkezdte.","shortLead":"Végre ráébredt a kormány, mekkora veszéllyel járhat a ragadós száj- és körömfájás. A kártalanítást egyelőre csak ígéri...","id":"20250419_hvg-szaj-es-koromfajas-virus-dogkutak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7e690c32-df46-4e1f-9e7a-25e9f27f0ccf.jpg","index":0,"item":"91981dad-09d0-4f9e-8b0c-0c3fc93f2074","keywords":null,"link":"/360/20250419_hvg-szaj-es-koromfajas-virus-dogkutak","timestamp":"2025. április. 19. 08:30","title":"Nemigen van biztosításuk az állattartóknak a száj- és körömfájásra, az állam viszont csak ígérget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66c4b9bd-b715-47f1-bfea-186afd3fea1e","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Donald Trump hivatalba lépése óta sokkal több külföldit tartanak vissza az amerikai repülőtereken, most egy 26 éves magyar is megtapasztalta ezt.","shortLead":"Donald Trump hivatalba lépése óta sokkal több külföldit tartanak vissza az amerikai repülőtereken, most egy 26 éves...","id":"20250419_usa-magyar-repulo-rabositas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/66c4b9bd-b715-47f1-bfea-186afd3fea1e.jpg","index":0,"item":"da7e9b84-8450-47a0-9398-46a64fdf3361","keywords":null,"link":"/elet/20250419_usa-magyar-repulo-rabositas","timestamp":"2025. április. 19. 10:27","title":"Rabosítottak és hazaküldtek a reptérről egy magyar utast, aki rokonlátogatásra ment az USA-ba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09dffb29-beaf-4050-819b-c1ffcc8f5791","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók szerint három–öt helyett csupán egy–kétmillió év kellhet ahhoz, hogy egy Jupiterhez hasonló gázóriás bolygó kialakuljon.","shortLead":"Amerikai kutatók szerint három–öt helyett csupán egy–kétmillió év kellhet ahhoz, hogy egy Jupiterhez hasonló gázóriás...","id":"20250419_bolygokeletkezes-exobolygo-gazorias-keletkezese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/09dffb29-beaf-4050-819b-c1ffcc8f5791.jpg","index":0,"item":"36b775ce-da16-48c2-b551-272f786605d6","keywords":null,"link":"/tudomany/20250419_bolygokeletkezes-exobolygo-gazorias-keletkezese","timestamp":"2025. április. 19. 10:03","title":"Megvizsgáltak öt gázóriás bolygót, és az eredmény felborít mindent, amit a bolygóképződésről tudott a tudomány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A filmekből vett megoldások nem mindig működnek. ","shortLead":"A filmekből vett megoldások nem mindig működnek. ","id":"20250419_osszecsomozott-lepedo-menekules-szereto-legyott-feleseg-ravensburg-rendorseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d.jpg","index":0,"item":"e595fb27-2130-4000-bd46-945619ff569c","keywords":null,"link":"/elet/20250419_osszecsomozott-lepedo-menekules-szereto-legyott-feleseg-ravensburg-rendorseg","timestamp":"2025. április. 19. 17:01","title":"Összecsomózott lepedőkön menekült a szeretőjétől egy férfi Németországban, nem lett jó vége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2868d6a8-1234-438a-ad9a-af9b3f64ff78","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A férfit előbb egy taxi, majd egy busz is majdnem elütötte.","shortLead":"A férfit előbb egy taxi, majd egy busz is majdnem elütötte.","id":"20250419_baleset-egykereku-taxi-bajcsy-zsilinszky-ut-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2868d6a8-1234-438a-ad9a-af9b3f64ff78.jpg","index":0,"item":"3cbbc53e-6e21-45c5-b248-d53ae9364142","keywords":null,"link":"/cegauto/20250419_baleset-egykereku-taxi-bajcsy-zsilinszky-ut-video","timestamp":"2025. április. 19. 17:53","title":"Centiken múlt az élete egy férfinak, aki egykerekűvel hajtott át a Bajcsy-Zsilinszky úton – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07252202-39c7-47b1-92c2-0b59c2559637","c_author":"HVG","category":"360","description":"Korábban ilyesmire nem alkalmazott módszerrel számolták újra a fákat Kínában. A világ bármely országában használható eljárás segít abban, hogy utána hatékonyabb lehessen a fatelepítés.","shortLead":"Korábban ilyesmire nem alkalmazott módszerrel számolták újra a fákat Kínában. A világ bármely országában használható...","id":"20250419_hvg-kina-fa-leltar-mesterseges-intelligencia-kinai-nagy-zold-fal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/07252202-39c7-47b1-92c2-0b59c2559637.jpg","index":0,"item":"c9fc003a-d9c9-4d60-8324-dd70c154bef1","keywords":null,"link":"/360/20250419_hvg-kina-fa-leltar-mesterseges-intelligencia-kinai-nagy-zold-fal","timestamp":"2025. április. 19. 15:45","title":"Újraszámolták a fákat Kínában, és már épül a Kínai Nagy Zöld Fal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]