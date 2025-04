Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"4cd0688d-1713-4eb2-8e0c-0e3b1d4a3cb9","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint kínaiak harcolnak Oroszország oldalán az ukrajnai háborúban, Peking tagadja, hogy részesévé vált volna a konfliktusnak. Az ukrán és az orosz haderőben is szolgálnak külföldiek, de az utóbbiakat Moszkva veti be tömegesen.","shortLead":"Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint kínaiak harcolnak Oroszország oldalán az ukrajnai háborúban, Peking tagadja...","id":"20250422_kulfoldiek-azukrajnai-haboruban-csecsen-visszavago-potlas-nemzetkozi-brigadok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4cd0688d-1713-4eb2-8e0c-0e3b1d4a3cb9.jpg","index":0,"item":"0deb5137-3c38-40a5-87d9-577ead74fb23","keywords":null,"link":"/360/20250422_kulfoldiek-azukrajnai-haboruban-csecsen-visszavago-potlas-nemzetkozi-brigadok","timestamp":"2025. április. 22. 10:30","title":"Az ukrajnai front mindkét oldalán vannak idegenlégiósok, és csecsenek harcolnak csecsenekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"919739d4-6cf6-4b27-a15a-860b9a33773a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A skandináv ország többek között a tenger alatti kábeleit és vezetékeit kívánja megvédeni.","shortLead":"A skandináv ország többek között a tenger alatti kábeleit és vezetékeit kívánja megvédeni.","id":"20250422_Tobb-tucat-hadihajot-epit-es-vasarol-Dania","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/919739d4-6cf6-4b27-a15a-860b9a33773a.jpg","index":0,"item":"4cbcf7a4-7185-414a-8d6b-b52f9c0ce8a1","keywords":null,"link":"/vilag/20250422_Tobb-tucat-hadihajot-epit-es-vasarol-Dania","timestamp":"2025. április. 22. 20:57","title":"„Mindenekelőtt egy fenyegető Oroszországra kell reagálnunk\" - több tucat hadihajót épít és vásárol Dánia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"456b48c7-7da3-49a3-ab75-f77fd0ef48f9","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Ez egy egyenlőtlen alku, amit nyugodtan el lehetne engedni – mondta a Momentum politikusa, aki szerint a locsolkodás a férfiaknak legalábbis jóval kellemesebb, mint a nőknek.","shortLead":"Ez egy egyenlőtlen alku, amit nyugodtan el lehetne engedni – mondta a Momentum politikusa, aki szerint a locsolkodás...","id":"20250421_Cseh-Katalin-locsolkodasrol-nok-ferfiak-hagyomany-egyenlotlen-alku","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/456b48c7-7da3-49a3-ab75-f77fd0ef48f9.jpg","index":0,"item":"72653a29-3e19-4b48-8ca4-3857c44c5874","keywords":null,"link":"/elet/20250421_Cseh-Katalin-locsolkodasrol-nok-ferfiak-hagyomany-egyenlotlen-alku","timestamp":"2025. április. 21. 17:05","title":"Cseh Katalin: Húsvéthétfő egy újabb nap, amikor nekünk, nőknek el kell tűrnünk valamit a hagyomány nevében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0c50c4d-2ca3-4a33-860f-6b3d650a6774","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Egyre magasabbak a bírságok, és egyre több a kamera is.","shortLead":"Egyre magasabbak a bírságok, és egyre több a kamera is.","id":"20250422_56-milliard-forint-birsagot-fizettek-tavaly-a-gyorshajtok-minden-korabbi-rekordot-megdontve","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e0c50c4d-2ca3-4a33-860f-6b3d650a6774.jpg","index":0,"item":"cf13ba12-0b5c-4752-80ba-d0a79fd2bff5","keywords":null,"link":"/cegauto/20250422_56-milliard-forint-birsagot-fizettek-tavaly-a-gyorshajtok-minden-korabbi-rekordot-megdontve","timestamp":"2025. április. 22. 16:52","title":"Rekordösszeget termeltek a gyorshajtók, 56 milliárd forint a kiszabott bírságuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd4848a1-dc39-4cc8-96a6-78ebc2a2a4cb","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az elmúlt hónapokban már több tízmillióan használták a ChatGPT keresőfunkcióját Európában, így hamarosan egy EU-s regulának is meg kell majd feleljen az OpenAI eszköze.","shortLead":"Az elmúlt hónapokban már több tízmillióan használták a ChatGPT keresőfunkcióját Európában, így hamarosan egy EU-s...","id":"20250422_openai-chatgpt-kereso-felhasznalok-szama-dsa-mesterseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dd4848a1-dc39-4cc8-96a6-78ebc2a2a4cb.jpg","index":0,"item":"c07d2123-2a17-45b8-b231-d303405a99dd","keywords":null,"link":"/tudomany/20250422_openai-chatgpt-kereso-felhasznalok-szama-dsa-mesterseges-intelligencia","timestamp":"2025. április. 22. 11:03","title":"Retteghet a Google? Fontos mérföldkő előtt az OpenAI, kilőtt a ChatGPT keresője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b05e214c-9f25-4f05-a411-ab8bc36f4500","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Nem csak a részvénypiacokat kavarta meg, hogy az amerikai elnök beleállt a Fed-elnökbe.","shortLead":"Nem csak a részvénypiacokat kavarta meg, hogy az amerikai elnök beleállt a Fed-elnökbe.","id":"20250422_Trump-fenyites-Powell-Fed-arany-rekord-olaj","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b05e214c-9f25-4f05-a411-ab8bc36f4500.jpg","index":0,"item":"c3cbc24d-9eab-4f8a-9cf9-ae536fe81d18","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250422_Trump-fenyites-Powell-Fed-arany-rekord-olaj","timestamp":"2025. április. 22. 07:58","title":"Trump fenyítése rekordszintre lökte az arany árát, de megdrágította az olajat is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d491002-0a04-43cb-afa7-8baf3d997b14","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Pete Hegseth védelmi miniszterről már sokadjára derült ki, hogy hajlamos nem túl biztonságos csatornákon minősített információkat megosztani.","shortLead":"Pete Hegseth védelmi miniszterről már sokadjára derült ki, hogy hajlamos nem túl biztonságos csatornákon minősített...","id":"20250422_hegseth-utod-pentagon-usa-feher-haz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1d491002-0a04-43cb-afa7-8baf3d997b14.jpg","index":0,"item":"2a901979-03e3-458b-82b9-ab84e544aa04","keywords":null,"link":"/vilag/20250422_hegseth-utod-pentagon-usa-feher-haz","timestamp":"2025. április. 22. 06:25","title":"Az amerikai közmédia szerint már keresik Hegseth utódát, a Fehér Ház azonban tagad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad7e2881-a5f7-42cd-8bd0-205eae3b9170","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Kínai kutatóknak sikerült az elméleti határig kitolni a RAM teljesítményét, amely nemcsak pokolian gyorsnak tűnik, de áramforrás nélkül is képes emlékezni az információkra.","shortLead":"Kínai kutatóknak sikerült az elméleti határig kitolni a RAM teljesítményét, amely nemcsak pokolian gyorsnak tűnik, de...","id":"20250423_ram-pox-fejlesztes-memoria-sebesseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ad7e2881-a5f7-42cd-8bd0-205eae3b9170.jpg","index":0,"item":"9c0929b0-729f-4d7a-969f-cf9c7254d243","keywords":null,"link":"/tudomany/20250423_ram-pox-fejlesztes-memoria-sebesseg","timestamp":"2025. április. 23. 14:03","title":"Tízezerszer gyorsabb RAM készült, forradalom jöhet a mobilpiacon is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]