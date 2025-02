Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"5613f75b-2588-455c-8908-fcc5d7cf735a","c_author":"Tiszai Balázs","category":"360","description":"Irreális feltételek és durva nyilatkozatháború után úgy tűnik, az USA kész megállapodni Ukrajnával az ország ásványi kincseiről, és cserébe a jövőben is adna valamiféle segítséget az orosz megszállás alatt álló országnak. De ezt Oroszország sem nézi tétlenül, Vlagyimir Putyin ráígért az ukrán ajánlatra, és külön embert állított az amerikai fejek elcsavarására – miközben még a Zelenszkij által vágyott biztonsági garanciák sorsa is ködös.","shortLead":"Irreális feltételek és durva nyilatkozatháború után úgy tűnik, az USA kész megállapodni Ukrajnával az ország ásványi...","id":"20250228_Donald-Trump-Volodimir-Zelenszkij-asvanykincs-ritkafoldfem-kritikus-asvanyok-megallapodas-USA-Ukrajna-Vlagyimir-Putyin-Kirill-Dmitrijev-Oroszorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5613f75b-2588-455c-8908-fcc5d7cf735a.jpg","index":0,"item":"066fd71b-c06b-4031-b27a-67503e1348bd","keywords":null,"link":"/360/20250228_Donald-Trump-Volodimir-Zelenszkij-asvanykincs-ritkafoldfem-kritikus-asvanyok-megallapodas-USA-Ukrajna-Vlagyimir-Putyin-Kirill-Dmitrijev-Oroszorszag","timestamp":"2025. február. 28. 11:55","title":"Putyin megtalálta az új intézőemberét, akivel kisiklatná Trump és Zelenszkij ásványmegállapodását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8333e3c8-4a42-4433-a144-820baa319849","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az extravagáns német tuningcég a sci-fi villanyautó esetben sem fogta vissza magát.","shortLead":"Az extravagáns német tuningcég a sci-fi villanyautó esetben sem fogta vissza magát.","id":"20250227_Mansory-Tesla-Cybertruck","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8333e3c8-4a42-4433-a144-820baa319849.jpg","index":0,"item":"5f9b0922-7e7e-489f-b242-82c7483819d7","keywords":null,"link":"/cegauto/20250227_Mansory-Tesla-Cybertruck","timestamp":"2025. február. 27. 20:20","title":"Eljött a pillanat, hogy a Mansory a Tesla Cybertruckot sem kímélte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2c4a573-8160-462a-8180-a47521dfa3f1","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A 26 éves férfi 7 ezer dollárt kapott azért, hogy iszlámpárti feliratokat készítsen izraeli városokban, 50 dollárt ajánlottak neki, ha elégeti Benjamin Netanjahu képét.","shortLead":"A 26 éves férfi 7 ezer dollárt kapott azért, hogy iszlámpárti feliratokat készítsen izraeli városokban, 50 dollárt...","id":"20250227_letartoztatas-izraeli-ferfi-iran-kemkedes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e2c4a573-8160-462a-8180-a47521dfa3f1.jpg","index":0,"item":"12643345-1c88-45df-a12d-7cc1d00e1915","keywords":null,"link":"/vilag/20250227_letartoztatas-izraeli-ferfi-iran-kemkedes","timestamp":"2025. február. 27. 14:19","title":"Letartóztattak egy izraeli férfit, aki Iránnak kémkedhetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb0e8f98-ec0e-48c6-9794-2d192098cc1e","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Nullára csökkentené a Trump-kormányzat Irán olajexportját, amely a szankciók kijátszásával évi több mint 50 milliárd dollár bevételt hoz. Ez azonban vissza is üthetne, így egyelőre kivár az amerikai elnök.","shortLead":"Nullára csökkentené a Trump-kormányzat Irán olajexportját, amely a szankciók kijátszásával évi több mint 50 milliárd...","id":"20250227_hvg-iran-arnyekflotta-olajcsempeszet-trump-amerikai-szankciok-teher-alatt-no","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cb0e8f98-ec0e-48c6-9794-2d192098cc1e.jpg","index":0,"item":"b5f93ca7-0340-4611-a4fa-8a2e0ed4554c","keywords":null,"link":"/360/20250227_hvg-iran-arnyekflotta-olajcsempeszet-trump-amerikai-szankciok-teher-alatt-no","timestamp":"2025. február. 27. 15:40","title":"Bár Trump Iránnal is keménykedne, két dolog miatt egyelőre visszafogja magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ac9f548-6f6a-462f-9fe0-2fbc7ec4e3c5","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Attól tartottak, hogy ha kiderül, mi történt, elveszik tőlük a másik nevelt gyereküket.","shortLead":"Attól tartottak, hogy ha kiderül, mi történt, elveszik tőlük a másik nevelt gyereküket.","id":"20250226_inancsi-neveloszulok-forrazas-felfuggesztett-borton","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6ac9f548-6f6a-462f-9fe0-2fbc7ec4e3c5.jpg","index":0,"item":"45faf560-ff83-46ad-adb0-9a14367e4c9c","keywords":null,"link":"/itthon/20250226_inancsi-neveloszulok-forrazas-felfuggesztett-borton","timestamp":"2025. február. 26. 21:24","title":"Felfüggesztett börtönt kaptak a nevelőszülők, miután leforrázták a kilenchónapos babát, aki másnapra meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da918ef8-aa42-4c95-a2f4-afab9a407744","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A vatikáni sajtóiroda tájékoztatása szerint a pápa jól aludt, az orvosok azonban továbbra is óvatosak a prognózissal. ","shortLead":"A vatikáni sajtóiroda tájékoztatása szerint a pápa jól aludt, az orvosok azonban továbbra is óvatosak a prognózissal. ","id":"20250227_ferenc-papa-veseelegtelenseg-tudogyulladas-javul-az-allapota","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/da918ef8-aa42-4c95-a2f4-afab9a407744.jpg","index":0,"item":"4b3b21df-1d1f-44c2-87a7-2db51c937e7c","keywords":null,"link":"/elet/20250227_ferenc-papa-veseelegtelenseg-tudogyulladas-javul-az-allapota","timestamp":"2025. február. 27. 09:18","title":"Javul Ferenc pápa állapota","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07fc5095-ef82-4ea0-95b2-e32bc30aad90","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"8 helyett 12 GB RAM kerülhet az Apple következő csúcsmobiljaiba, és ennek hátterében új funkciók állhatnak.","shortLead":"8 helyett 12 GB RAM kerülhet az Apple következő csúcsmobiljaiba, és ennek hátterében új funkciók állhatnak.","id":"20250227_apple-iphone-17-pro-ram-bovules-mesterseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/07fc5095-ef82-4ea0-95b2-e32bc30aad90.jpg","index":0,"item":"e3a35c8e-748b-48e2-98f4-cefb8dc84946","keywords":null,"link":"/tudomany/20250227_apple-iphone-17-pro-ram-bovules-mesterseges-intelligencia","timestamp":"2025. február. 27. 14:03","title":"Hatalmas előrelépést hozhat az iPhone 17 Pro","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71cd224c-f3f2-4798-add8-aef4accfa52f","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A másodfokú bíróság a tényállást csak csekély mértékben módosította.","shortLead":"A másodfokú bíróság a tényállást csak csekély mértékben módosította.","id":"20250227_rottenbiller-utca-mentos-motoros-jogeros-itelet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/71cd224c-f3f2-4798-add8-aef4accfa52f.jpg","index":0,"item":"1b2e15ec-f601-43ec-ba24-40951d0240e9","keywords":null,"link":"/cegauto/20250227_rottenbiller-utca-mentos-motoros-jogeros-itelet","timestamp":"2025. február. 27. 18:09","title":"Jogerősen is felfüggesztett fogházbüntetést kapott a mentős, aki összeütközött egy száguldó motorossal a Rottenbiller utcában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]