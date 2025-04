Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"90941d83-23db-43b4-a1c6-da40d18eabf3","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Takács Péter szerint a 40 fokot egyetlen kórházi légtechnika sem bírja.","shortLead":"Takács Péter szerint a 40 fokot egyetlen kórházi légtechnika sem bírja.","id":"20250425_egeszsegugyi-allamtitkar-leallo-klima-korhaz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/90941d83-23db-43b4-a1c6-da40d18eabf3.jpg","index":0,"item":"276225e6-b51a-42aa-adbf-317a8c98549e","keywords":null,"link":"/itthon/20250425_egeszsegugyi-allamtitkar-leallo-klima-korhaz","timestamp":"2025. április. 25. 09:40","title":"Egészségügyi államtitkár: Idén is biztosan lesznek leálló klímák a kórházakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A demokrácia híveinek gyorsan kell lépniük Trump ellen, mert az autokraták hamar megszilárdítják uralmukat. Trump újabban űzött vadnak néz ki, gazdasági ámokfutását már a munkatársai sem tudják követni. Az amerikai elnök szégyenletes ultimátumot adott Ukrajnának, mégis van, aki szerint Kijevnek ezt ennek ellenére el kellene fogadnia. De mit is mondott Churchill? Témák és vélemények a világlapokból.","shortLead":"A demokrácia híveinek gyorsan kell lépniük Trump ellen, mert az autokraták hamar megszilárdítják uralmukat. Trump...","id":"20250425_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe.jpg","index":0,"item":"34057d83-78f2-4316-940b-807e542e4253","keywords":null,"link":"/360/20250425_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. április. 25. 11:18","title":"„Egy nevezetes Churchill-idézet lehet Trump politikai sírfelirata, ha folytatja, amit Ukrajnával csinál”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea7d9701-b412-455f-bce7-af345651b320","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Négy évvel ezelőtt perelte be Károly öccsét szexuális zaklatás miatt. Virginia Giuffre 41 éves volt.","shortLead":"Négy évvel ezelőtt perelte be Károly öccsét szexuális zaklatás miatt. Virginia Giuffre 41 éves volt.","id":"20250426_Ongyilkos-lett-Virginia-Giuffre-aki-korabban-szexualis-zaklatassal-vadolta-Andras-herceget","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ea7d9701-b412-455f-bce7-af345651b320.jpg","index":0,"item":"cdd8d8dc-9005-4b89-bd41-f034d2b21010","keywords":null,"link":"/vilag/20250426_Ongyilkos-lett-Virginia-Giuffre-aki-korabban-szexualis-zaklatassal-vadolta-Andras-herceget","timestamp":"2025. április. 26. 09:00","title":"Öngyilkos lett Virginia Giuffre, aki korábban szexuális zaklatással vádolta András herceget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd73097a-bd0d-4e68-9cd4-70c1171c6c7b","c_author":"Földes Márton","category":"360","description":"Éledezik a belengetett magyar-szerb védelmi és hadiipari szövetség, mégpedig egy balkáni lomtalanítás formájában. Belgrád viszi a már csak alkatrésznek jó magyar MiG-et, a kiszuperált radarrendszert meg a matuzsálem BTR-flottát, de még sokba kerülhet ez a jó üzletnek látszó leselejtezés. Vucsics szerint szerb gyalogsági harcjárműveket vehet a honvédség.","shortLead":"Éledezik a belengetett magyar-szerb védelmi és hadiipari szövetség, mégpedig egy balkáni lomtalanítás formájában...","id":"20250425_hg-balkani-lomtalanitas-lazar3-Aleksandar-Vucic-fegyverkereskedelem-katonai-szovetseg-egyuttmukodes-Magyar-honvedseg-BTR","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bd73097a-bd0d-4e68-9cd4-70c1171c6c7b.jpg","index":0,"item":"36cbdd95-c5af-4317-9bb3-a9462982df8f","keywords":null,"link":"/360/20250425_hg-balkani-lomtalanitas-lazar3-Aleksandar-Vucic-fegyverkereskedelem-katonai-szovetseg-egyuttmukodes-Magyar-honvedseg-BTR","timestamp":"2025. április. 25. 06:40","title":"Intenzív fegyverkereskedelemben csúcsosodik ki a szerb-magyar katonai szövetség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b461836d-d127-4448-b6ce-b79ba127f6f9","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nem kapkodnak a leltározással az egyházak, pedig a kormány nem fukarkodik a támogatással.","shortLead":"Nem kapkodnak a leltározással az egyházak, pedig a kormány nem fukarkodik a támogatással.","id":"20250425_hvg-egyhazak-vallasi-kozossegek-templomok-felujitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b461836d-d127-4448-b6ce-b79ba127f6f9.jpg","index":0,"item":"32451d44-f314-4ecc-a82a-e7e3f4ec7d69","keywords":null,"link":"/360/20250425_hvg-egyhazak-vallasi-kozossegek-templomok-felujitas","timestamp":"2025. április. 25. 09:35","title":"Isten tudja, hány kistelepülést érinthet a kormány templomfelújítási programja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"583a73d5-2f09-4a9d-8c05-b8a4021ace63","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Sokan attól tartanak, hogy Steve Witkoff túlságosan Moszkvának kedvező feltételekkel érkezett az orosz fővárosba.","shortLead":"Sokan attól tartanak, hogy Steve Witkoff túlságosan Moszkvának kedvező feltételekkel érkezett az orosz fővárosba.","id":"20250425_witkoff-putyin-beke-ukrajna-krim","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/583a73d5-2f09-4a9d-8c05-b8a4021ace63.jpg","index":0,"item":"289b13a3-a55e-49da-afde-7cd84426fde7","keywords":null,"link":"/vilag/20250425_witkoff-putyin-beke-ukrajna-krim","timestamp":"2025. április. 25. 17:26","title":"Negyedjére találkozott Putyinnal Trump különmegbízottja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b05e214c-9f25-4f05-a411-ab8bc36f4500","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Putyinnak üzent az amerikai elnök a kijevi rakétatámadás után.","shortLead":"Putyinnak üzent az amerikai elnök a kijevi rakétatámadás után.","id":"20250424_trump-kijev-tamadas-vlagyimir-putyin","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b05e214c-9f25-4f05-a411-ab8bc36f4500.jpg","index":0,"item":"266ee982-d73f-4124-a296-c5524b2994d7","keywords":null,"link":"/vilag/20250424_trump-kijev-tamadas-vlagyimir-putyin","timestamp":"2025. április. 24. 15:40","title":"Trump: Vlagyimir, ÁLLJ!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69ba4b62-c13f-4724-a16c-d1a9c43f0a20","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Majdnem katasztrófa történt, amikor csomagbombákat helyeztek el a DHL repülőgépein. Három német lap vizsgálata derített fényt a Kreml szabotázsrendszerére, amely főgonoszokból, közvetítőkből és csatlósokból áll.","shortLead":"Majdnem katasztrófa történt, amikor csomagbombákat helyeztek el a DHL repülőgépein. Három német lap vizsgálata derített...","id":"20250425_suddeutsche-Putyin-eldobhato-ugynokok-tenyfeltaras-szabotazs-kemkedes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/69ba4b62-c13f-4724-a16c-d1a9c43f0a20.jpg","index":0,"item":"87d39b60-df49-4916-a4ee-85ea68876767","keywords":null,"link":"/360/20250425_suddeutsche-Putyin-eldobhato-ugynokok-tenyfeltaras-szabotazs-kemkedes","timestamp":"2025. április. 25. 16:07","title":"Putyin \"eldobható ügynökei\" miatt aggódhat a Nyugat – német lapok tényfeltárása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]