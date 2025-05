Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"6078a08d-7b1c-47c1-b695-0366ed529f7f","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Nagy üzemzavar nem valószínű Magyarországon, de a véletlenek szerencsétlen összejátszása nem zárható ki.","shortLead":"Nagy üzemzavar nem valószínű Magyarországon, de a véletlenek szerencsétlen összejátszása nem zárható ki.","id":"20250429_aramszunet-magyarorszag-spanyol-portugal-europai-villamoshalozat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6078a08d-7b1c-47c1-b695-0366ed529f7f.jpg","index":0,"item":"113a130a-7769-4e4b-8add-6b48c4d0aa3c","keywords":null,"link":"/360/20250429_aramszunet-magyarorszag-spanyol-portugal-europai-villamoshalozat","timestamp":"2025. április. 29. 17:13","title":"Mi lesz, ha idehaza is áram nélkül maradunk, mint hétfőn a spanyolok és portugálok?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48c165d7-f614-4c08-8178-ee1c3ed9450c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Életre kel a szecessziós csók, jön a Gustav Klimt: The Immersive Experience kiállítás.","shortLead":"Életre kel a szecessziós csók, jön a Gustav Klimt: The Immersive Experience kiállítás.","id":"20250429_A-virtualis-terben-tamadnak-Klimt-csokosai","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/48c165d7-f614-4c08-8178-ee1c3ed9450c.jpg","index":0,"item":"cfbc75d8-4c83-4ed4-9f00-278a6a07d21d","keywords":null,"link":"/elet/20250429_A-virtualis-terben-tamadnak-Klimt-csokosai","timestamp":"2025. április. 29. 13:06","title":"Arany dögivel – virtuális térben támadnak Klimt csókosai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29f42ca2-feec-4f10-a296-7aa12ca99a3b","c_author":"Balizs Benedek","category":"360","description":"A sport fizikálisan és mentálisan is felszabadít. Az életkor nem lehet kifogás, soha nem késő belevágni. Czine Szilvia személyi és sportrehabilitációs trénerrel, háromszoros fitnesz világbajnokkal és Szilágyi Mónika medicalfitnesz-szakértővel többek között arról beszélgettünk, miért és hogyan érdemes 50 éves kor felett mozogni – akár sportmúlt nélkül is –, mi a teendő, ha egészségügyi panaszunk van, illetve mire fontos figyelni a táplálkozás és a pihenés terén.","shortLead":"A sport fizikálisan és mentálisan is felszabadít. Az életkor nem lehet kifogás, soha nem késő belevágni. Czine Szilvia...","id":"20250429_50-ev-feletti-sport-mozgas-izomepites-konditerem-medical-fitnesz-szakerto-szilagyi-monika-czine-szilvia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/29f42ca2-feec-4f10-a296-7aa12ca99a3b.jpg","index":0,"item":"720b6654-7c5d-4e1c-9177-527ab97d1a42","keywords":null,"link":"/360/20250429_50-ev-feletti-sport-mozgas-izomepites-konditerem-medical-fitnesz-szakerto-szilagyi-monika-czine-szilvia","timestamp":"2025. április. 29. 14:00","title":"50 felett is lehet olyan kondija, mint egy 20 évesnek – így érdemes belevágni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acde4606-86ff-489a-8aa0-a55f277dc2b1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Elektromos áram nyomait, zúzódásokat, törött bordát fedeztek fel az ukrán orvosszakértők.","shortLead":"Elektromos áram nyomait, zúzódásokat, törött bordát fedeztek fel az ukrán orvosszakértők.","id":"20250429_ukran-ugyeszseg-kinzas-orosz-fogsag-ujsagirono","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/acde4606-86ff-489a-8aa0-a55f277dc2b1.jpg","index":0,"item":"be4f0a15-5acb-4dfc-8196-a5e2ad616c26","keywords":null,"link":"/vilag/20250429_ukran-ugyeszseg-kinzas-orosz-fogsag-ujsagirono","timestamp":"2025. április. 29. 15:55","title":"Ukrán ügyészség: Megkínozták az orosz fogságban meghalt ukrán újságírónőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1653baca-109f-465f-9155-1876793880d4","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Joakim Medin szabadon bocsátását elrendelte a bíróság, azonban így is börtönben kell maradnia, mivel egy másik ügyben terrorizmussal vádolják, amelyért akár 9 év börtönt is kaphat.","shortLead":"Joakim Medin szabadon bocsátását elrendelte a bíróság, azonban így is börtönben kell maradnia, mivel egy másik ügyben...","id":"20250430_torokorszag-erdogan-sved-ujsagiro-felfuggesztett-borton","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1653baca-109f-465f-9155-1876793880d4.jpg","index":0,"item":"8f1180e6-5795-40e3-863a-8d6234e062da","keywords":null,"link":"/elet/20250430_torokorszag-erdogan-sved-ujsagiro-felfuggesztett-borton","timestamp":"2025. április. 30. 20:57","title":"Felfüggesztett börtönt kapott egy svéd újságíró Törökországban Erdogan megsértése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddce8353-9547-4680-bbfa-92fc63188162","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Dancsó Péter a tavalyi kiesés után ismét bekerült a gyűjtésbe. ","shortLead":"Dancsó Péter a tavalyi kiesés után ismét bekerült a gyűjtésbe. ","id":"20250430_influenszer-thevr-ranglista-hirdetes-promocio-kovetok-tiktok-kozossegi-media","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ddce8353-9547-4680-bbfa-92fc63188162.jpg","index":0,"item":"6eac2f66-7809-408b-8dc3-f92afa3d4aae","keywords":null,"link":"/elet/20250430_influenszer-thevr-ranglista-hirdetes-promocio-kovetok-tiktok-kozossegi-media","timestamp":"2025. április. 30. 07:42","title":"Harmadjára is a TheVR vezeti a Forbes magyar influenszer ranglistáját ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6be6b4dd-3f69-4bd2-9377-39628c49ce85","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Nem gyorsabban, hanem gyakrabban fog járni a 100E.","shortLead":"Nem gyorsabban, hanem gyakrabban fog járni a 100E.","id":"20250429_100e-bkk-gyakrabban-jar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6be6b4dd-3f69-4bd2-9377-39628c49ce85.jpg","index":0,"item":"1110eb6b-2f9c-4529-ba9e-001cd9545a64","keywords":null,"link":"/kkv/20250429_100e-bkk-gyakrabban-jar","timestamp":"2025. április. 29. 10:26","title":"Felpörgeti a BKK a reptéri buszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b279c207-1263-416d-ba73-338621742876","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A miniszter szerint győzni fog a Fidesz jövőre, mert az ellenfél politikája „annyi, hogy minden szar”.","shortLead":"A miniszter szerint győzni fog a Fidesz jövőre, mert az ellenfél politikája „annyi, hogy minden szar”.","id":"20250429_lazar-janos-pedofilok-halalbuntetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b279c207-1263-416d-ba73-338621742876.jpg","index":0,"item":"3390ba81-8f20-4e94-b3a9-662c82e876ca","keywords":null,"link":"/itthon/20250429_lazar-janos-pedofilok-halalbuntetes","timestamp":"2025. április. 29. 21:45","title":"Lázár János a pedofilok elleni halálbüntetésről: Nézzék meg, hogy a következő hónapokban mi történik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]