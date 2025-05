Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"1835ba73-f2ea-40e3-aac4-7e048ce0c0a7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Marco Rubio amerikai külügyminiszter telefonon egyeztetett az indiai külügyminiszterrel és a pakisztáni elnökkel a feszültségek enyhítése érdekében.","shortLead":"Marco Rubio amerikai külügyminiszter telefonon egyeztetett az indiai külügyminiszterrel és a pakisztáni elnökkel...","id":"20250501_India-lezarta-legteret-a-pakisztani-repulogepek-elott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1835ba73-f2ea-40e3-aac4-7e048ce0c0a7.jpg","index":0,"item":"b1352812-b385-4144-b83a-cbb94da7d452","keywords":null,"link":"/vilag/20250501_India-lezarta-legteret-a-pakisztani-repulogepek-elott","timestamp":"2025. május. 01. 09:05","title":"India lezárta légterét a pakisztáni repülőgépek előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce43a4d1-4842-485e-b5ca-80ccb503640d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Már két góllal is vezettek az olaszok, végül 3–3 lett a barcelonai odavágó. ","shortLead":"Már két góllal is vezettek az olaszok, végül 3–3 lett a barcelonai odavágó. ","id":"20250501_bajnokok-ligaja-fc-barcelona-internazionale-elodonto-odavago-osszefoglalo-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ce43a4d1-4842-485e-b5ca-80ccb503640d.jpg","index":0,"item":"1d7e5b53-e026-47ef-8774-315732dbdf3e","keywords":null,"link":"/sport/20250501_bajnokok-ligaja-fc-barcelona-internazionale-elodonto-odavago-osszefoglalo-ebx","timestamp":"2025. május. 01. 08:17","title":"Hatgólos őrület: a sírból hozta vissza az Inter elleni BL-elődöntőt a Barcelona","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c251ed4-d67e-4772-ac2b-b86764cc30f5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vége van, elvtársak! – üzente a miniszterelnöknek és a Fidesznek a Tisza Párt elnöke, aki Orbán Viktor rádióinterjújára reagált, ahol sok szó esett a Tiszáról is.","shortLead":"Vége van, elvtársak! – üzente a miniszterelnöknek és a Fidesznek a Tisza Párt elnöke, aki Orbán Viktor rádióinterjújára...","id":"20250502_Magyar-Peter-Orban-elvtars-onok-csak-egy-piti-korrupt-es-hazug-bunszervezet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4c251ed4-d67e-4772-ac2b-b86764cc30f5.jpg","index":0,"item":"bcae9dc0-9598-4f8a-9c1d-e111c325197a","keywords":null,"link":"/elet/20250502_Magyar-Peter-Orban-elvtars-onok-csak-egy-piti-korrupt-es-hazug-bunszervezet","timestamp":"2025. május. 02. 09:46","title":"Magyar Péter: Orbán elvtárs, önök csak egy piti, korrupt és hazug bűnszervezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16b45b35-aa14-4495-bcae-91a61911bb00","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A keveset futott kétszemélyes ritkaságnak alaposan megkérik az árát.","shortLead":"A keveset futott kétszemélyes ritkaságnak alaposan megkérik az árát.","id":"20250501_meregdraga-csehszlovak-idogep-ez-a-nyithato-teteju-skoda-favorit-mtx-roadser","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/16b45b35-aa14-4495-bcae-91a61911bb00.jpg","index":0,"item":"260a8a33-3864-4ecd-8fa7-01d27c68013f","keywords":null,"link":"/cegauto/20250501_meregdraga-csehszlovak-idogep-ez-a-nyithato-teteju-skoda-favorit-mtx-roadser","timestamp":"2025. május. 01. 07:21","title":"Méregdrága csehszlovák időgép ez a nyitható tetejű Skoda Favorit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d87163d6-becc-4cb6-b9a0-91a25f9e5d55","c_author":"HVG","category":"kkv","description":" Nem tudom annyiért adni az ételt, hogy keressek rajta – írta a tulajdonos. ","shortLead":" Nem tudom annyiért adni az ételt, hogy keressek rajta – írta a tulajdonos. ","id":"20250501_Bezar-a-Lehel-piac-egyik-jol-ismert-kifozdeje","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d87163d6-becc-4cb6-b9a0-91a25f9e5d55.jpg","index":0,"item":"d52d42c9-4a13-4358-ab3b-b479cb563d10","keywords":null,"link":"/kkv/20250501_Bezar-a-Lehel-piac-egyik-jol-ismert-kifozdeje","timestamp":"2025. május. 01. 17:09","title":"Bezárt Budapest egyik jól ismert kifőzdéje, mert nem győzik a rezsit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0622f15d-ce36-41bf-9d29-c76063bdccad","c_author":"Proxelan","category":"brandchannel","description":"Sajnos még manapság is sokszor előfordul, hogy ha valamilyen testi panaszt vagy tünetet veszünk észre magunkon, hajlamosak vagyunk azt bagatellizálni egészen addig, amíg az már jelentősen rontja az életminőségünket. Különösen igaz ez a férfiakra, akiknél a prosztataproblémák eleinte kellemetlen, később pedig kezelés híján nagyon súlyos tüneteket és jelentős fájdalmat okozhatnak. Az alábbiakban két házaspár történetét meséljük el, akik ugyanazt a problémát eltérő módon kezelték és oldották meg.","shortLead":"Sajnos még manapság is sokszor előfordul, hogy ha valamilyen testi panaszt vagy tünetet veszünk észre magunkon...","id":"20250327_figyeljunk-a-testunk-jelzeseire-prosztata-proxelan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0622f15d-ce36-41bf-9d29-c76063bdccad.jpg","index":0,"item":"12bf91b9-1275-4841-9949-5bd77c6073f9","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250327_figyeljunk-a-testunk-jelzeseire-prosztata-proxelan","timestamp":"2025. május. 02. 15:30","title":"Egy probléma, két történet: ezért fontos, hogy figyeljünk a testünk jelzéseire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Proxelan","c_partnerlogo":"915b242c-ffb1-4467-8f4f-23f087f43ae2","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"df082bc6-259d-4ea5-9195-293a4f83b616","c_author":"Matalin Dóra - Hamvay Péter ","category":"360","description":"Mit értenek sokan félre a gluténmentességben? Hogyan lehet kikeveredni a főzeléktraumákból? Melyik alapanyagokat utálják legjobban a magyarok? Szuvidáljunk, vagy kövessük nagyanyáink módszereit? És miért nem szabad soha válaszolni Sárközi Ákos kérdéseire az éttermében? A Michelin-csillagos séf, Szatmári Ferenc gasztroblogger és Horváth Judit gasztroíró, receptfejlesztő volt a HVG Címlapsztori vendége.","shortLead":"Mit értenek sokan félre a gluténmentességben? Hogyan lehet kikeveredni a főzeléktraumákból? Melyik alapanyagokat...","id":"20250502_sarkozi-akos-szatmari-ferenc-horvath-judit-fozelek-alapanyag-glutenmentes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/df082bc6-259d-4ea5-9195-293a4f83b616.jpg","index":0,"item":"d4f19703-0264-438f-84b7-bb9ce191f9b2","keywords":null,"link":"/360/20250502_sarkozi-akos-szatmari-ferenc-horvath-judit-fozelek-alapanyag-glutenmentes","timestamp":"2025. május. 02. 19:30","title":"Mitől lesz finom a főzelék, milyen vendégektől borul ki Sárközi Ákos, és van-e itthon jó és olcsó alapanyag?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5decff6-b721-4033-bbe1-8c5d8bc9935a","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Szombaton látták utoljára. ","shortLead":"Szombaton látták utoljára. ","id":"20250501_eltunt-a-szexualis-visszaeles-gyanuja-miatt-levaltott-pap","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d5decff6-b721-4033-bbe1-8c5d8bc9935a.jpg","index":0,"item":"71e4aeaa-634d-43eb-942b-c1bfa0ff79c9","keywords":null,"link":"/itthon/20250501_eltunt-a-szexualis-visszaeles-gyanuja-miatt-levaltott-pap","timestamp":"2025. május. 01. 21:44","title":"Böllérfesztiválon mulatott, majd eltűnt a szexuális visszaélés gyanúja miatt leváltott pap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]